 被出卖的安妮？争议调查结果出版取消 | 文化经纬 | DW | 27.03.2022

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文化经纬

被出卖的安妮？争议调查结果出版取消

《安妮日记》的作者犹太女孩安妮·弗兰克是被人出卖而遭纳粹逮捕的吗？不久前一个研究团队发布了调查结果，但在遭到多方质疑后，相关书籍出版计划被取消。

Amsterdam Anne Frank

安妮·弗兰克（左）1941年在阿姆斯特丹

（德国之声中文网）以FBI前调查员潘科可（Vince Pankoke）为首的由20人组成一个的"悬案组"团队（Cold Case Team）用了5年时间调查得出结果，认为导致安妮·弗兰克一家1944年被盖世太保逮捕的是犹太公证律师范登贝格（Arnold van den Bergh）。调查者相信，这位律师为了保全自己和家人，向德国占领者提供了一份隐藏在阿姆斯特丹的犹太人名单。

女作家罗丝玛丽·沙利文（Rosemary Sullivan）在一本名为《出卖安妮·弗兰克》的书中，总结性地引用了上述结果，将有关论点当作已经得到证实的事实。该书在今年1月出版了英文版和荷兰文版。其实在"悬案组"公布调查结果后，立刻就有历史学家对其表达了怀疑和批评。荷兰出版社Ambo/Anthos已经暂停了该书的重印。

指控"站不住脚"

阿姆斯特丹大学犹太历史教授巴特·沃莱特（Bart Wallet）等6位历史学家本周二（3月22日）推出了一份长度69页的报告，驳斥"悬案组"调查的论述。报告认为，对范登贝格的指控是"站不住脚"的，对此"没有任何可靠的证据"。

  • Anne Frank

    安妮·弗兰克：用日记写下梦想与苦难

    逃离纳粹

    1933年，为了躲避纳粹迫害，安妮·弗兰克随家人从德国逃亡到荷兰。二战爆发后，纳粹占领了荷兰，他们不得不躲藏起来。在长达两年的时间里，她和家人居住在一幢建筑中秘密的两层楼里。最终，有人出卖了他们。1944年8月4日，她和家人被逮捕，随后被送往奥斯维辛集中营。

  • Anne Frank with sister Margot.

    安妮·弗兰克：用日记写下梦想与苦难

    姐妹弟兄

    这一天是安妮（前排左）的姐姐玛戈特（后排右）的八岁生日，父亲奥托·弗兰克拍下了这张照片。玛戈特比安妮大三岁半。这是1934年，一家人已经流亡来到荷兰。

  • Anne Frank House in Amsterdam

    安妮·弗兰克：用日记写下梦想与苦难

    藏身之地

    安妮的父亲在阿姆斯特丹开了一家公司，公司的总部就在这幢建筑内。父亲在这里安排了秘密居所。从1942年到1944年，弗兰克一家四口和另外同样躲避纳粹迫害的四人隐居于此。就在这里，安妮写下了后来蜚声世界的日记。1960年，“安妮之家”成为博物馆。

  • Anne Frank's diary

    安妮·弗兰克：用日记写下梦想与苦难

    日记作伴

    安妮开始写日记以后，几乎无一日中断。日记成了她的一个朋友，她把它叫做Kitty。无忧无虑的日子结束了，隐居生活完全不同。她写道：“我最喜欢的是，至少我还能写下我的思考和感受；否则，我会感到彻底的窒息。”

  • Liberation of the Bergen-Belsen concentration camp.

    安妮·弗兰克：用日记写下梦想与苦难

    死于集中营

    1944年10月30日，安妮和姐姐从奥斯维辛被送到伯根-贝尔森集中营。在这里，超过7万人被折磨至死。1945年英军解放了这所集中营，将受害者集体埋葬，安妮和玛戈特姐妹就在其中。她们死于斑疹伤寒。临终时，安妮只有15岁。

  • Tombstone of Anne and Margot Frank

    安妮·弗兰克：用日记写下梦想与苦难

    安妮之墓

    伯根-贝尔森，安妮的墓碑。这位出生于法兰克福的犹太女孩，曾经幻想过不一样的人生。1944年4月5日，她在日记中写道：“我不想像大多数人那样庸庸碌碌。我想给身边的人带来快乐和帮助，尽管他们并不是总能理解我。我想要活下去，即便在我死后！”

  • Shelf with books on Anne Frank in the state library of Pirna in Saxony, Germany.

    安妮·弗兰克：用日记写下梦想与苦难

    《安妮日记》闻名世界

    安妮梦想成为记者、作家。1947年7月25日，在幸存下来的父亲的努力下，她的日记得以出版。1952年，被翻译成英文出版。安妮·弗兰克成为纳粹暴行受害者的标志性人物。“我们都为追求幸福而生活；我们千差万别，却又并无两样。”——安妮日记，1944年7月6日

    作者: Iveta Ondruskova


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《安妮日记》的作者安妮·弗兰克和她的家人到底是不是被人告密，才遭到纳粹逮捕的？这几乎是与二战历史有关的最大的一个未解之谜。

阿姆斯特丹的安妮·弗兰克故居整整装修了2年。这里一直吸引着大量游客，但是参观者获得的信息却越来越少。重新装修后的安妮·弗兰克故居有了很大的改变。

著名的《安妮·弗兰克日记》再次被搬上了银幕。这是德国制片人和导演首度尝试讲述这个发生在纳粹统治下的真实故事。

报告称，"悬案组"团队把推断当作证据，并以此为下一步推断的依据。这使得这本书成了 "一栋摇摇欲坠的纸牌屋，因为只要一步出错，建于其上的所有推论就会顷刻倒塌"。

"悬案组"的组长范特维斯克（Pieter van Twisk）对荷兰广播电台NOS表示，历史学家的论证"十分详尽和经得起推敲"。在今年一月公布调查结果时，"悬案组"成员、前FBI特工潘科可就曾表示，二战结束77年之后，已无法得出确凿无疑的结论。

《出卖安妮·弗兰克》一书的荷兰出版社Ambo/Anthos已要求书店将尚未售出的书寄回出版社。德国出版社则推迟了出版日期，以对德文版进行修正和补充。

证据“过于单薄”

早在"悬案组"的调查结果公布后，历史学家就对其提出了质疑。阿姆斯特丹大学的犹太人历史学家滕卡特（Johannes Houwink ten Cate）对《新鹿特丹商报》（NRC Handelsblad）表示，有关调查结论的证据材料十分单薄。

另一位历史学家沃莱特一月份对德国《明镜》周刊指出，仅仅是在一封匿名信的基础上就对一个人提出指控，认为他出卖了安妮·弗兰克一家，是一种"很成问题"的做法。

弗兰克一家和其他4名犹太人1942年7月到1944年8月躲藏在阿姆斯特丹一座后楼里，仅有一条藏在特制书架后的秘密通道与外界连接。后来盖世太保发现并逮捕了他们。安妮和姐姐后来死于贝尔根贝尔森（Bergen-Belsen）集中营。安妮的父亲奥托幸存了下来，在战争结束后把安妮的日记整理成书出版，成为畅销全球的作品。

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