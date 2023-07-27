被冒名发出炸弹威胁 中国异见人士家人在泰国被拘禁

（德国之声中文网）当高鹏（音译）7月3日抵达泰国时，他没有想到会受到指控，说他威胁要安装炸弹；也没想到自己会被列入欧盟的旅行黑名单，并且自己的母亲及16岁的妹妹会被拘禁，并可能被遣送回中国。

三年前，高鹏的父亲前往荷兰申请避难。高鹏及其父亲高志（音译）讲述说，有人以高鹏及其母亲的名义，向机场、豪华宾馆以及中国驻曼谷大使馆发出了炸弹威胁。而这些威胁导致高鹏与母亲、妹妹前往荷兰申请避难的计划被破坏。

美联社报道说，尽管无法独立确认高鹏和高志讲述的部分内容，但同时有其他中国海外异见人士讲述类似的经历，他们认为，是中国当局冒用他们的姓名发出炸弹威胁，以此来控制和限制他们的政治活动。

"中国人权捍卫者"组织的研究与倡议协调员倪伟平（William Nee）表示，炸弹威胁看来是一种新手段，促使其它国家政府对中国异见人士采取不利措施。"显然，有关部门会认真对待这样的威胁。他们很难理解背后的原因以及这是一个荒谬的指控。"

美联社报道说，高志的家人受到炸弹威胁的指控后，荷兰收回了签发给他家人的签证，并将他的家人列入欧盟旅行黑名单，以至于他的家人滞留泰国，直到签证过期。泰国警方没有确认他们是否在调查相关的炸弹威胁。

高志的经历

高志并非知名的异见人士。直到2020年初，他作为一名农民工在工厂工作，并学会了翻墙使用推特，他在推特上订阅了人权活动人士以及呼吁推翻共产党的内容。

高志获得荷兰的难民庇护，并于2020年1月来到该国。而在他的家乡，警察两次讯问了他的家人，但最初感觉压力还可以承受。

但在高志参加了他的朋友王靖渝（音译）组织的纪念六四周年活动后，情况发生了变化。6月15日，警察来到高志的妻子刘凤玲（音译）家中，要拿她的手机。她拒绝后，被推搡在一个椅子上，抢走了手机。

刘凤玲告诉丈夫这件事后，他让她尽快离开中国。荷兰官员告诉高志，他的家人可以在荷兰驻曼谷大使馆获得紧急签证。中国公民可以以落地签的方式前往泰国。

但在高志的家人离开中国之前，有自称是中国公安部的工作人员联系高志，称如果高志承诺保持低调，并劝说王靖渝少接受采访，那么，政府将帮助他与家人团聚。否则，刘凤玲会被阻止离开中国。

与王靖渝沟通后，高志同意了。美联社看到高志与自称公安部人员联系的截屏，但无法独立确认其真实性。中国公安部没有回应采访请求。

刘凤玲及其女儿高晗（音译）于6月27日前往泰国。7月3日，高志的儿子高鹏前往泰国。高鹏说，他事先并不知道前往泰国的原因。他的父母从未告诉他父亲离开中国的原因，尽管他知道是跟警察有关。

泰国有将异见人士和难民遣返回中国的记录

海外异见人士称也曾被冒名发出炸弹威胁

高鹏抵达泰国当天，有人给他母亲打电话，指控他发出了炸弹威胁。根据刘凤玲的录音，这名男子自称王明森（音译），是中国驻曼谷大使馆的工作人员。王称，高鹏说想在大使馆安炸弹，因为高鹏的父亲在中国受到迫害。

美联社联系上王明森（音译），王表示："没有信息可以提供。"

高鹏说，他与家人尝试报警，但直到7月9日才找到一名讲中文的泰国警官。这名警官称，该国普吉岛的丽兹卡尔顿和万豪酒店接到威胁电话，并且还有人以高鹏及其母亲的姓名在这些酒店订了房间。这名警官称，这可能是有人恶作剧，让他们不要再接电话就行。

普吉岛万豪酒店的一名接线员向美联社表示，将会请市场部提供回应。普吉岛丽兹卡尔顿旗下一家酒店则表示没有收到威胁电话。

这样的指控令高鹏十分恐惧。他说，有人在污蔑他，这是他不能接受的。

美联社报道说，荷兰的活动人士王靖渝以及至少另外三名与他有关的人士也描述了受到指控以他们的名义发出炸弹威胁的事。王景渝表示，自己受到荷兰警方的问询，后者最终得出结论，这些威胁是通过在香港和中国的IP地址发出的，因此警方给予他了一份文件证明他的清白。两名在欧洲的记者表示也遇到类似的经历，有人以他们的姓名定了宾馆房间，并打电话给宾馆威胁安装炸弹。

在王靖渝被羁押在迪拜期间，曾给予其帮助的美国活动人士傅希秋表示，如今他每次旅行时，都因炸弹威胁而须向地方和联邦执法部门发出预警。

高志家人害怕被遣返中国

由于受到炸弹威胁的指控，高志也无法为妻子和儿女购买机票。航空公司网站显示，他们在欧盟"安全黑名单"上。荷兰移民部门告诉他，有人以他的妻子和儿子的名义向欧洲机场发出了威胁。荷兰移民部门帮助他们从黑名单上取消了他们的名字。但这个过程还是持续了多日。而在此期间，刘凤玲与女儿的签证于7月11日过期。第二天，泰国警方来到他们下榻的宾馆，将母女两人带走。

大约同一时间，荷兰政府告知高志，已收回签发给其家人的签证。美联社看到一封电邮，其中泰国警方通报荷兰移民部门他们正在调查高志的家人受到炸弹威胁的指控，并且称其家人已经认罪并自愿返回中国。

荷兰移民部门拒绝发表评论，称不对个案表态。泰国警方没有回应采访请求。

据律师Waritsara称，刘凤玲受到签证逾期滞留的指控。她的女儿未受指控。

泰国有将异见人士和难民遣返回中国的记录，有时是在中国政府的要求下。

倪伟平表示："据了解存在中国向泰国施压…因此对于在泰国的中国活动人士和寻求避难者来说有相当一些压力。"

泰国警方向刘凤玲的律师Waritsara表示，中国大使馆对此案表达了特别的兴趣。

高志在Telegram上的联络人承诺帮忙，并告诉他让他的儿子去曼谷汇权（Huai Khwang）警署，说在那里他可以得到一份报告从而终结调查。高鹏说，警察没有给他签发报告，但的确归还了家人的手机。

高鹏表示，泰国移民官员还拒绝延长他的签证。他提供的一个录音显示，泰国移民官员提及有一份警方的逮捕令。不过他并未被拘禁。这家人接下来的去向如何尚无法预计。

荷兰政府告知高志，如果他的儿子能够获得联合国难民署难民地位，并且他的家人抵达荷兰，那么他们将获得签证。高志目前正在给荷兰和泰国政府写信，为家人呼救。"我以为我是在救他们"，高志说，"没想到我把他们送进了泰国的监狱。"

（美联社）

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