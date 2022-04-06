被俄军摧残的乌克兰小镇

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俄罗斯军队虽然已经从这里撤离了，但是基辅附近的乌克兰小镇博罗江卡（Borodyanka）已满目疮痍。当地警方估计可能有数百人被掩埋在俄军炸毁的公寓楼下。
俄军炮击火车站，造成多位逃难平民死伤。欧盟和联合国表示，将带领团队回到基辅，重启办事处。此外，从6月1日起，来自乌克兰的难民将能够在德国获得医疗、德语课程和就业协助等基本福利。
俄羅斯部隊在烏克蘭布查鎮殺害平民的行為週日持續受到各界強烈譴責。烏克蘭官員週日稱至少有410平民屍體，而英德領袖則誓言進一步懲罰俄羅斯的行為。
大量涌入的乌克兰难民、随时可能断供的天然气、一降再降的经济预测：乌克兰危机让德国普通民众也感到了不小的压力。而连续几星期来，各地超市的面粉、食用油时常断货，更是提醒人们被誉为“欧洲粮仓”的乌克兰在全球经济种的独特地位。
乌克兰方面称，俄军正在从基辅和切尔尼戈夫附近“快速撤退” 。另有卫星图像显示，俄军从基辅郊外一机场撤出。北约和俄方此前分别指出，俄军不是在撤退，而是在重新部署。
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