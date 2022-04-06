 被俄军摧残的乌克兰小镇 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.04.2022

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时政风云

被俄军摧残的乌克兰小镇

俄罗斯军队虽然已经从这里撤离了，但是基辅附近的乌克兰小镇博罗江卡（Borodyanka）已满目疮痍。当地警方估计可能有数百人被掩埋在俄军炸毁的公寓楼下。

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一名德国音乐经纪人，充分发挥自己的组织才能，组建了一支民间救援车队，为乌克兰送去医疗物资，并把乌克兰难民接回德国。

千里驰援 德国民间车队帮助乌克兰难民 06.04.2022

乌克兰北部小镇布查的惨状震惊了全世界。当地民众到底经历了怎样的一个月？德国之声记者Nick Connolly探访了这座劫后余生的小镇，与惊魂未定的民众交谈。

惊魂未定的布查民众 06.04.2022

在俄乌战争中遇难的记者们

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今年首季，香港錄得近16萬人口淨流出，是2021全年總和的五倍之多。昔日的大熔爐，如今身陷人才流失危機。有人告訴《德國之聲》雖已落地生根仍然忍痛離開。力求病毒清零的同時，人才庫是否也面臨清零危機？

香港外資專才撤離潮：什麼令他們非走不可？ 05.04.2022

对于许多逃离战争恐怖的乌克兰人来说，利沃夫市是走向新未来之前，在本国境内最后的目地。但是，有一小部分人决定去另一个方向：回到乌克兰，而且人数越来越多。

这些人 开始返回乌克兰 27.03.2022

欧盟对俄罗斯的制裁就像一个回旋镖，也在冲击着欧洲国家的经济。欧中运费已经翻了两番，铁路运输路线被封锁，空运价格昂贵，供应链和供应问题日益严重。这造成了价格上涨和通货膨胀。

对俄制裁：杀敌一千 自损？？？ 25.03.2022

俄罗斯正在远离西方，希望与中国更紧密地结盟。这两个国家在经济上有多密切？而中国是如何面对俄罗斯的这种亲近？中国能把俄罗斯和西方之间的这碗水端平吗？

俄罗斯向中国靠拢 中国愿意吗？ 24.03.2022

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***Achtung dieses Foto zeigt verstörende Inhalte. Die Nutzung ist nur im spezifischen Kontext der Berichterstattung über die Gräueltaten in Butscha möglich und muss im Artikel / Bildunterschrift eingeordnet werden.*** this photo published on Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy's Telegram channel, blood stains are seen among bags and a baby carriage on a platform after Russian shelling at the railway station in Kramatorsk, Ukraine, Friday, April 8, 2022. (Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy's Telegram channel via AP)

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俄军炮击火车站，造成多位逃难平民死伤。欧盟和联合国表示，将带领团队回到基辅，重启办事处。此外，从6月1日起，来自乌克兰的难民将能够在德国获得医疗、德语课程和就业协助等基本福利。

dpatopbilder - 02.04.2022, Ukraine, Butscha: *** ATTENTION EDITORS GRAPHIC CONTENT *** Ein Mitglied der zivilen Schutztruppe betrachtet unter einer Decke am Rande der Autobahn, 20 km von Kiew entfernt, vier tote Zivilisten. Fast 300 Zivilisten wurden entlang der Straße zwischen Zhytomyr und Kiew in der Nähe von Butscha getötet. Die meisten Opfer versuchten, den Fluss Buchanka zu überqueren, um das ukrainisch kontrollierte Gebiet zu erreichen, und wurden dabei getötet. Foto: Mykhaylo Palinchak/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

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Leere Supermarkt Regale-Hamsterkaeufe von Speiseoel am 19.03.2022. Aus Angst vor den Auswirkungen des Ukraine-Krieges hamstern immer mehr Menschen Speiseoel. Zunaechst stieg der Preis, nun decken sich einige Verbraucher fuer den Notfall ein. Die Folge sind leere Regale in vielen Supermaerkten. Â

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大量涌入的乌克兰难民、随时可能断供的天然气、一降再降的经济预测：乌克兰危机让德国普通民众也感到了不小的压力。而连续几星期来，各地超市的面粉、食用油时常断货，更是提醒人们被誉为“欧洲粮仓”的乌克兰在全球经济种的独特地位。

01.04.2022 Zerstörte russische Militärlastwagen stehen auf einer Straße vor einem schwer beschädigten Wohnhaus in einem Außenbezirk von Kiew. +++ dpa-Bildfunk +++

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乌克兰方面称，俄军正在从基辅和切尔尼戈夫附近“快速撤退” 。另有卫星图像显示，俄军从基辅郊外一机场撤出。北约和俄方此前分别指出，俄军不是在撤退，而是在重新部署。