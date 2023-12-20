被中国遣返的脱北者的命运：人间蒸发

（德国之声中文网）当小狗Cookie跳到金奎丽（Kim Kyu Li，音译）的身上时，她的眼睛亮了一下。金海利坐在位于伦敦的家中，抚摸着小狗蓬松的皮毛时，她的担忧暂时消失了。对于这位46岁的朝鲜人来说，过去几个月过得很是艰难。自从2023年10月9日以来，她的妹妹金哲玉（Kim Cheol Ok，音译）就没有了活着的音讯。

10月9日那一天，金哲玉被中国遣返回朝鲜。金奎丽接受德国之声采访时说：“我确信她（金哲玉）挨了打。”金奎丽的其他家庭成员也已经遭受了这种命运。被拘留者不仅受到虐待，而且只能得到很少的食物。“他们吃老鼠和蟑螂，并因此而生病。” 金奎丽非常担心她的妹妹无法挺过这些磨难。

叛逃在独裁的朝鲜被视为严重罪行，会受到严厉处罚。 任何未经许可出境的人都会被视为叛逃者，会被逮捕监禁。联合国称，酷刑和虐待在朝鲜监狱和劳改营中司空见惯。

边境恢复开放后出现的大规模遣返

金奎丽的妹妹不是在10月9日被遣返的唯一一名朝鲜人。显然，发生在那一天的遣返是大规模的：过渡司法工作组法律分析师申熙锡（Ethan Hee-Seok Shin，音译）证实，大约500名在中国居住的朝鲜人被强行遣返回国。据说，他们搭乘严密警戒的大巴车和卡车从中国拘留所被送回朝鲜，经过韩国人权组织在地图上标注的5个过境点。

这些被拘押者通常在图们江或者鸭绿江的中朝边境桥梁上被移交，外界对其中的细节知之甚少。但是人权组织“朝鲜未来”(Korea Future）多年来一直在采访朝鲜脱北者。该组织在首尔的联合主任柳秀妍（Suyeon Yoo，音译）说：“在桥梁上，这些被拘押者戴着的中国手铐被摘下，换上朝鲜的手铐。和中国的手铐相比，朝鲜的手铐又锈又旧。”

IT专家是首先被遣返的叛逃者

新冠疫情期间朝鲜严格封锁了边境三年半。2023年夏天朝鲜重新开放边境之后，该国与中国达成协议，开始较大规模地遣返脱北者。

首先被遣返的是那些曾经和金正恩政权密切合作过的人。例如想要叛逃的外交官和受雇于平壤政府在中国参与黑客行动的技术人员。一些专家向德国之声透露了这些信息，这些信息来自于情报可靠的线人，但是出于安全考虑，线人的身份必须得到保密。

平壤政权大概对这些IT专家和有权访问敏感信息的人特别感兴趣。据说他们是8月底被遣返回朝鲜的第一批被驱逐者。外界担心这些人可能会在关押政治犯的劳改营中度过余生，并且外界再也听不到他们的音讯。

最后的生命迹象

10月9日，金哲玉匆匆忙忙地打了一个电话，通知她的家人她即将被驱逐回朝鲜。她获准短暂使用一名中国保安的手机通知她的家人。

驱逐出境的消息令金哲玉本人和她的家人都感到震惊。40岁的金哲玉已经在中国生活了25年。她在伦敦的姐姐形容她是一个安静但性格坚强、充满活力的人。1998年金哲玉逃离朝鲜，一年后她的姐姐金奎丽也离开了朝鲜。那时候朝鲜正在经历前所未有的饥荒。

金哲玉逃到中国时年仅14岁。一名蛇头让她嫁给了一名年长她30岁的男子。两人育有一女，女儿拥有中国国籍。

缺少身份证件

金哲玉一直隐居在吉林农村，她始终没有获得居留许可。最开始她在田间地头劳作，后来又去餐馆打工。姐姐金奎丽说，妹夫一直待金哲玉不错。

今年4月金哲玉试图离开中国时被警察逮捕。金奎丽说：“她（金哲玉）什么都没做错，唯一做错的就是生在了朝鲜。”她说，妹妹在中国生活了25年之后会的朝鲜语仅剩一点，她在朝鲜已经没有亲人了。

哥哥死在狱中

金哲玉被驱逐回朝鲜的事重新撕开了金家从未愈合的伤痕。金哲玉的另一个名叫金瑜斌（Kim Yu Bin，音译）的姐姐也逃离了朝鲜，现在也生活在伦敦。金瑜斌曾被朝鲜的监狱关押并受到虐待。她说：“得知金哲玉被捕的消息之后，我一直在做噩梦。”

她说她的一个哥哥“在监狱里被殴打致死，尸体被人装进一个米口袋，之后被扔了出去”。她说狱友们告诉了她哥哥的死讯。“我的心都碎了。”

担忧被中国遣返的朝鲜人

违反人权的记录

许多设法逃到韩国或其它安全国家的朝鲜人都报告说受到了残酷的虐待。人权组织“朝鲜未来”通过和1000多名脱北者的谈话记录了朝鲜监狱中侵犯人权的现象。

被遣返者首先会受到审讯，解释他们逃亡的动机：是否出于经济原因逃亡，以摆脱贫困和饥饿？或者他们是否打算前往将朝鲜视为头号敌人的韩国？仅此一项就已被视为出于政治动机的犯罪，因为这一动机被视为违背了所有朝鲜人必须对国家以及领导人绝对忠诚的要求。

“朝鲜未来”首尔联合主任柳秀妍说，无论最终的判决如何，所有囚犯都会遭受虐待。她说：“无论是被当作经济难民还是被认定为政治犯罪，囚犯都会遭受体罚。这意味着他们每天被迫盘腿坐着超过12个小时。任何动作或发出的声响都可能导致个人或集体惩罚。”这些惩罚包括被脚踢、用物体或徒手殴打、禁止进食和睡眠。

“待遇比动物还不如”

德国之声记者访问到一些曾被中国遣返回朝鲜人，这些人后来又逃到了韩国。他们也都讲述了自己在监狱遭到虐待的经历。目前身在首尔的50岁的李永俊（Lee Young Joo，音译）在接受德国之声视频采访时说：“我们受到的待遇比动物还不如。”

她说，审讯的时候他就挨打。“回答问题的时候如果我只犹豫一秒，棍子就会落下来，浑身各处都挨打，头也被打，脸也被打。”

中国：“没有酷刑的证据”

今年8月中国恢复向朝鲜遣返脱北者之前，联合国专员就曾在一封信函里呼吁中国不要驱逐朝鲜人。这封日期标注为7月18日的信里写道：“我们担心这将使他们面临严重侵犯人权的风险，例如任意拘留、酷刑、失踪和法外处决。”

北京在9月13日向联合国做出答复：“目前没有证据表明朝鲜存在酷刑或所谓的‘大规模侵犯人权现象’。”北京还在回复中强调，被遣返的朝鲜人是非法经济移民，而不是难民。 因此，他们不受《日内瓦难民公约》的保护。

过渡司法工作组法律分析师申熙锡认为北京的理由令人难以置信。他说，中国“有义务不将人员送回可能遭受酷刑或迫害的国家”。 这一“不驱逐原则”植根于《日内瓦难民公约》和《联合国禁止酷刑公约》等国际人权公约中。 中国也签署了这两项公约。

德国之声多次要求中国和朝鲜政府做出回应。中国没有回应。 朝鲜驻柏林大使馆在一份简短的书面回应中将这些指控描述为来自美国等“敌对势力”的“误导性宣传”。

舆论压力

朝鲜监狱囚犯的家属通常都对外保持沉默，以避免给狱中的家人带来额外的危险。但是金奎丽决定公开抗争。她甚至在国际刑事法院会议期间前往纽约，引起舆论对她妹妹金哲玉命运的关注。

她在接受德国之声采访时向妹妹呼唤：“哲玉，要坚强，不要放弃。”虽然她也知道，妹妹根本听不到她的声音。

法律分析师申熙锡说，金哲玉被释放的可能性很低。“但是至少金家和我们的希望是，这种国际关注将使朝鲜当局更难虐待或折磨金哲玉。”

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