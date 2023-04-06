被中国称为“老朋友”的巴西总统卢拉周二访华

（德国之声中文网）因患有流感和肺炎而推迟访华行程的巴西总统卢拉周二（4月11日）将开启访华之旅。这也将是他第5次到访中国。中国媒体报道称，陪同卢拉出访北京的国会议员人数增加到39人。随同访华的代表人人数总共达到279人，其中有来自140多个行业的240名商界代表，包括90名农业部门代表。据法新社报道，卢拉将在本周五（14日）与中国国家主席习近平举行会面。

《北京日报》微信公众号长安街知事写道：“卢拉此前就曾多次访华，推动中巴两国关系、政党关系持续深化和拓展，可以说是‘中国人民的老朋友’。”

去年10月卢拉以微弱优势击败极右阵营的时任总统博索纳罗，当选巴西新一届总统。今年1月1日正式上任，77岁的卢拉也以此成为巴西最年长的总统。这也是他担任巴西总统的第三个任期。

巴西外长维埃拉（Mauro Vieira）对媒体表示，卢拉将和习近平“讨论乌克兰战争”。卢拉希望推动他提出的通过调解谈判结束乌克兰战争的建议。维埃拉说，卢拉结束对华访问返回巴西之后将会成立一个“调解国小组”。

卢拉热衷于让巴西成为俄乌战争的“调解人”。他曾在第二任期内参与伊朗和美国之间的核谈判。

去年5月，卢拉在接受美国《时代》周刊采访时称，乌克兰总统泽连斯基和俄罗斯总统普京一样，对俄乌冲突负有责任，他坚称战争中绝不只有一方有罪。

今年1月，卢拉表示，巴西不会同西方国家一起向乌克兰提供武器以帮助其抵抗俄罗斯的侵略。他说：“巴西是一个和平国家，（对冲突）不想有任何参与，哪怕是间接参与。”

巴西总统呼吁中国：是时候出面调停俄乌战争了！

上周，卢拉在接受媒体访问时说，“普京不能夺取乌克兰的领土。但也许我们可以讨论克里米亚问题。（乌克兰总统泽连斯基）不能什么都想要……世界需要冷静下来”。

乌克兰外交部发言人表态称，“乌克兰不会放弃其领土”。

乌克兰外交部发言人尼科连科（Oleg Nikolenko）在推特上表示：“没有任何法律、政治或道德上的理由让乌克兰放弃哪怕一分一毫的领土。”他表示：“任何恢复和平的调解努力都必须建立在尊重主权以及根据《联合国宪章》完全恢复乌克兰领土完整的基础之上。”

今年2月24日，中国外交部发布了“关于政治解决乌克兰危机的中国立场”12点声明。上个月习近平出访莫斯科的时候曾与普京就这份立场声明进行讨论。

巴西外长维埃拉积极评价北京提出的和平建议，认为“这些都是和平的基本条件”。

乌克兰的西方盟友则严厉批评习近平的和平建议是在默默支持莫斯科的入侵。

上周法国总统马克龙访华期间同中方一起签署的《联合声明》中指出，“双方支持一切在国际法和联合国宪章宗旨和原则基础上恢复乌克兰和平的努力”。

但莫斯科方面拒绝接受任何“政治解决”冲突的方案。

巴西总统卢拉的首席外交政策顾问阿莫林（Celso Amorim）上个月在俄罗斯与总统普京举行会晤之后对CNN表示，如果说谈判和平的大门已经打开，那么这是一种“夸张的”说法。

此次对中国的访问是卢拉上台之后的第三次对外出访，此前他先后访问了阿根廷和美国。

据中国海关统计，2020年巴西是中国在拉美地区的第一大贸易伙伴、第二大出口目的地和第一大进口来源国。巴西也将中国看作是在国际地缘政治舞台重塑自己南美大国角色的关键助力。

北京方面也将全球南方国家领导者的巴西看作是实施中国战略和经济计划的关键性国家。

3月底，巴西贸易和投资促进局发表的一份声明宣布，巴西与中国达成协议，允许以本国货币进行双边贸易交易。虽然该协议不具有强制性，交易过程中仍然可以使用美元，但是很多分析意见认为，这是两国经贸关系“去美元化”的开端。

2022年中巴双边贸易额达到了超过1500亿美元的纪录。

卢拉结束对中国的访问之后，还将前往阿联酋进行访问。

（法新社）

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