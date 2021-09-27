被中国禁止出境的华裔美籍姐弟已返美

（德国之声中文网）北京和华盛顿周二分别证实，自2018年以来被中国禁止出境的一对华裔美籍姐弟辛西娅·刘(Cynthia Liu)和维克多·刘(Victor Liu)已经返美。双方都未解释为何中国突然解除两人的出境禁令。但法新社指出，这一事态发展将更加深外界对美国政府与中国进行“人质外交”的指责。

在两人获准离境的不久前，美国司法部上周五刚与华为高管孟晚舟达成暂缓起诉协议，同意孟晚舟回到中国。在孟晚舟离开加拿大的同时，两名被中国拘留的加拿大人也获释返国。

美国国务院发言人证实，辛西娅和维克多·刘在周日回到了美国，但并未说明细节。中国外交部也证实刘氏姐弟已离境。

辛西娅和维克多·刘的父亲刘昌明是中国交通银行前广州分行党委书记、行长，被指控违规发放近98亿贷款，遭到中国当局通缉。中国媒体报道称，刘昌明身份证信息显示其1965年生，现年56岁，约在2008年初失踪。

2018年中旬，辛西娅和维克多·刘随母亲韩彤（Sandra Han）前往中国探亲，随后遭到中国当局禁止出境。韩彤被以涉嫌参与经济犯罪为由遭到拘留，并被转移到俗称“黑监狱”的秘密地点。据《纽约时报》当时报道，维克多·刘刚要开始乔治城大学二年级课程，辛西娅·刘则是麦肯锡公司(McKinsey & Company)顾问。该报引述两人称，中国当局想以禁止其出境逼迫刘昌明回国面对刑事指控。

美国国务院和中国外交部都未提供关于韩彤的最新消息。

美国国务院发言人表示：“美方反对对那些本身没有遭到犯罪指控的人采取强制出境禁令。我们将继续为所有在中国遭到任意拘留和强制出境禁令的美国公民发声。”

中国外交部发言人华春莹则声称出境禁令合法，对于调查其父母所涉案件也是必要的。她表示，中国警方为查明真相限制他们离开中国，考虑到调查进展，警方在2021年9月依法取消限制。她强调，案件的处理合法而且是独立司法程序。

华春莹引用了中国法律规定作为禁止其出境的依据称，根据中国出境入境管理法，外国人若“被判处刑罚尚未执行完毕或者属于刑事案件被告人、犯罪嫌疑人的，但是按照中国与外国签订的有关协议，移管被判刑人的除外”，不得出境。

美联社指出，目前并不清楚刘氏姐弟是否满足这些条件。

“讨价还价的筹码”

美国副国务卿谢尔曼7月访华时曾与中国官员谈及出境禁令问题。谢尔曼在受访时表示：“我还利用这个机会要求释放被任意拘留或禁止出境的美国和加拿大公民。”她强调：“人民不是讨价还价的筹码。”

《纽约时报》指出，刘氏姐弟的获释是华为协议达成后一系列缓和美中关系的举措之一。继两名加拿大人获释之后，刘氏姐弟在孟晚舟协议宣布的第二天获准出境，加深了人们对“中国会利用人质在外交和国家安全事务中占据上风”的印象。

一些美国共和党人因此指责拜登对中国让步，交易被拘留者的行为将鼓励进一步的暴徒行为。

美国国务院建议美国公民，“重新考虑”前往中国的旅行决定，因为中国可能“未经正当程序”发布出境禁令。

华春莹则在周二的例行记者会上批评此类指控是“荒谬谣言”，指责美国是“‘人质外交’和‘胁迫外交’的开山鼻祖”。

（美联社、法新社）

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