被中国官媒狠批后 苹果下架香港App

（德国之声中文网）因其上架一款能追踪香港警察及示威活动位置的即时地图App，苹果遭到中国官媒抨击，被指为“暴徒”护航。据媒体报道，名为"HKmap.live"的即时地图App能即时显示香港警察所在的街头区域。苹果公司之前曾经拒绝其在应用商店上架，但之后上架。

中国官媒《人民日报》本周二晚间（10月8日）发表文章，认为："地图的开发者毫不避讳，要为暴徒'导航'，用心险恶；苹果公司的批准不加掩饰，要为暴徒'护航'，居心何在？"

北京已向包括香港国泰航空在内的多家企业施压，让他们站在政府一边，反对抗议活动。反送中抗议浪潮已持续约四个月的时间。

下载"HKmap.live"可以看到警察所在的位置、是否用催泪瓦斯或是其他实时添加的具体信息。这款App也有安卓版本。

当被问及中国政府是否已要求苹果下架"HKmap.live"，中国外交部发言人耿爽在新闻发布会上表示不了解具体情况。"第一财经"网站援引耿爽表示，"现在在香港发生的一些极端的暴力犯罪行为，严重挑战了香港的法治和社会秩序，威胁到香港市民的生命财产安全，也破坏了香港的繁荣稳定。我想任何有良知和正义感的人，都应该对此抵制和反对，而不是支持和纵容。"

苹果下架该App

这款名为HKmap.live的即时地图App的编写者周四（10月10日）在推特上证实，苹果App Store删除了这款应用。苹果公司发表声明称，这款App被用作阻碍警察抓捕（嫌犯），同时对香港居民构成威胁。

即时追踪警察所在的街头区域

苹果公司曾多次屈服于北京方面的压力。两年前苹果公司曾从App Store中国商店删除了大量代理服务器应用程序。在此之前苹果还响应北京方面的要求在中国地区删除了《纽约时报》的App。

“合理想象”

就在苹果遭官媒点名批评几天前，美国NBA火箭队总经理达里尔·莫雷（Daryl Morey）上周六（10月5日）发出一条配图推文："Fight For Freedom. Stand With Hong Kong."（"为自由而战。和香港站在一起"），言论引发NBA中国商业危机，央视体育频道和腾讯都宣布立即暂停NBA赛事转播。

《人民日报》评论写道："商业的归商业，政治的归政治，没人想把苹果公司扯到香港正在发生的风波中。但现在人们已有合理想象，苹果公司自己要跳进来，要把商业和政治乃至商业活动和违法行为搅在一起。这种不智、这样鲁莽，会给苹果公司招致多大的风浪，苹果公司需要深思。"

长期以来，中国一直是苹果的关键市场。中国大陆是苹果公司仅次于美国的第二大市场，苹果CEO库克甚至表示，自2013年以来，这块市场已成为苹果的第一大市场。

中国是苹果的重要市场

苹果公司对中国来说也十分重要。大部分iphone和平板电脑都是在中国工厂组装的。

中国官方媒体一再警告外国公司不要表态支持或采取任何挺抗议者的行动，并警告说，这可能会让这些公司失去进入中国市场的机会。

美国珠宝品牌蒂芙尼和香港国泰航空也因为香港问题受到北京严厉的批评。

美国鞋业公司Vans从一场鞋款设计比赛中撤下了一些参赛设计，其中一款明显含有挺香港示威者的元素。

该公司上周在脸书上解释这个决定时表示Vans没有直接提到香港抗议活动或是中国，仅表示企业"从来没有任何政治立场"。

文木/洪沙/李鱼（美联社，法新社，德新社等）