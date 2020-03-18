袁国勇深夜急撤文 分析：四宗罪触怒北京

（德国之声中文网）香港大学微生物学系讲座教授袁国勇，与名誉助理教授龙振邦撤回昨日刊登在《明报》的文章，称「无意卷入政治」，为文中「中华民国」字眼致歉。事件引起香港网民极大回响，纷纷转载原文声援，有学者分析指文章触碰四大政治地雷。袁国勇接受内地媒体专访时回应称，科学家要面对真相，又称「或许无人比自己更爱国」。

触碰四大政治地雷

香港中文大学新闻与传播学院专业顾问区家麟在今日网上撰文，解读原文触碰的四大政治地雷，包括以「中华民国」称呼台湾丶肯定「武汉肺炎」名称丶「病毒源自武汉」观点与党国大外宣唱反调，以及说「中国人陋习劣根才是病毒之源」伤害了党国人民感情。

香港科技大学社会科学部副教授成名对德国之声分析指，「中华民国」字眼对北京而言不能接受，但更触怒当局的是文章指出中国政府多年来对野味市场监管不力，导致这次疫症大流行，「因为中国政府一直试图淡化责任，洗脱失职的事实，习近平也藉此维护和巩固权威」。

他又称北京或港府施压撤稿，或考虑到9月的立法会选举，「袁国勇在香港影响力大，专业上丶道德上都很有权威，如果中间派或建制派选民被提醒中国政府的责任，会突显出林郑月娥此前不对内地封关，是非理性地忠诚的决定，削弱林郑及建制派的认受性」。

恐影响研究门路及经费

时事评论员刘锐绍则对德国之声说，撤稿事件是中国「狭隘民族主义」和「网络义和团」的结果，令人更感受到北京政治凌驾学术，还「暴露出宣传治国丶宣传治疫的丑态」。

他指出，袁国勇除了是港大医学院教授，也是中国国家卫健委高级别专家组成员丶港府防疫专家顾问团成员，撤稿估计是受到某种压力，包括政治压力，「国内舆论乱枪扫射，他被视为政治不忠诚会增添很多麻烦，港府也一定有人跟他说大家以後工作会很难做，所以晚上急急撤稿」。

刘锐绍续称，袁国勇发表文章虽然受「一国两制」保护，但恐波及其在内地的学术交流门路，影响研究工作。而香港学术界也变得「政治正确行先」，比如去年11月「反送中」中大丶理大事件後，港府随即撤回三项大学医疗教学设施的申请拨款，包括一个港大医学院项目，「你不找政治，政治也会找上你，袁国勇身为港大医学院教授，会被这些动作干扰丶投鼠忌器，这是学术界的悲哀」。

「中华民国」惹台独之嫌

袁国勇与龙振邦共同发表的文章，题为「大流行缘起武汉 十七年教训尽忘」，批评今次疫情是野味市场及中国人陋习所致，「病毒源自美国」之说毫无实证丶自欺欺人，呼吁勿再乱传，如果要战胜疫症必须面对真相。文章又肯定民间对「武汉肺炎」的称呼通俗易明，方便沟通，亦无不可。

文章刊出後获大量转载，香港网民赞扬袁国勇敢言丶掷地有声，却在中国内地引起激烈反应，有内地网民骂他立场亲美是「卖国贼」，更指文章首段的一句「星丶港丶澳及中华民国皆免於大疫」有「台独」之嫌。

就「中华民国」字眼，两位作者昨日下午致函《明报》「订正及补充」，称该句须订正为「星丶港丶澳丶台暂免於大疫」，表明该文与政治无关，旨在提出尊重真相丶移风易俗，若当中的手民之误引起任何误会，二人表示歉意。

到深夜11时半，《明报》再发文指两人撤回文章，并引述当事人说，他们是科学家，终身追求科学真理，不了解政治，也从来无意卷入政治，「文章表达不适当，用词甚至有错误，并非原意，希望外界不要把我们卷入政治，留给我们一个空间研究」。

武汉肺炎大事记(二):从"封城"到全球防疫动员 除夕前夜武汉“封城” 1月23日，中国对武汉实行“封城”，暂停所有公共交通。当局指令赶建一家专门收治相关病人的大规模医院。随后“封城”数量增至13个，涉及至少3600万民众。1月25日，中国农历鼠年大年初一，死亡人数升至41人，全球感染人数超过1300，其中多数在中国。官方取消了众多大型庆祝安排，以防止病毒扩散。

武汉肺炎大事记(二):从"封城"到全球防疫动员 "500万人离开武汉" 1月26日，武汉市长周先旺在新闻发布会上表示，因为春节和疫情的影响，目前有500多万人离开武汉，还有900万人留在城里。当日，港澳政府宣布限制湖北省居民入境。与此同时，美国、日本和法国宣布从武汉撤侨。

武汉肺炎大事记(二):从"封城"到全球防疫动员 死亡人数81例 李克强视察武汉 截至1月27日，中国官方宣布确诊病例2835例，死亡81例。27日，中国国家总理李克强视察武汉。当日，武汉市长周先旺接受中国央视采访承认“有信息披露不及时的一面”，但同时指“作为地方政府，我获得信息之后，需要获得授权之后才能披露，这一点在当时不被理解”。

武汉肺炎大事记(二):从"封城"到全球防疫动员 德国首例确诊病例 1月27日晚间，德国巴伐利亚州确诊一名男子感染了新型冠状病毒。在次日的新闻发布会上，有关卫生部门表示，此男子是汽车零部件制造商Webasto员工，一周前与该公司来自中国的一名女同事有过接触。该女子在返回中国后被确诊。据悉，感染病毒的这名德国男子已经被隔离治疗，身体状态良好。28日晚间，又有三名德国人被确诊感染，他们都是Webasto员工。鉴于中国疫情严峻，德国政府准备动用空军飞机从武汉接回滞留在那里的德国公民。

武汉肺炎大事记(二):从"封城"到全球防疫动员 感染人数超过2003年SARS 跟据国家卫健委通报的数字，1月28日24时，中国内地31个省（自治区、直辖市）累计报告的确诊人数已经超过2003年SARS的规模，不过死亡人数尚少于当年。据新浪网报道，2002年末至2003年8月16日，内地累计报告非典肺炎诊断病例5327例，死亡349例，治愈出院4959例。

武汉肺炎大事记(二):从"封城"到全球防疫动员 WHO宣布"国际关注的突发公共卫生事件" 世界卫生组织本1月30日召开会议之后，宣布将新型冠状病毒疫情定为"国际关注的突发公共卫生事件"（ PHEIC）。世卫总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，此举不是对中国投下不信任票，而是为了防止这种病毒传播到医疗体系较弱的国家。

武汉肺炎大事记(二):从"封城"到全球防疫动员 中国大陆死亡病例超过萨斯官方数字 据中国官方数字，截至2月2日，确诊病例17205例，死亡361例，重症2296例。媒体报道，与2003年中国官方公布的萨斯死亡人数相比，此次疫情已经超过当时的数字（官方称中国大陆有349例死亡病例）。

武汉肺炎大事记(二):从"封城"到全球防疫动员 德国两度撤侨 首批接回侨民中2人确诊 截至2月11日，德国统计有14个确诊病例。其中2人是德国派军机从武汉撤侨经检测确诊的。图为百余名德国撤侨隔离两周的安置点，位于法兰克福以南一处军营。图中是记者在撤侨抵达前在该地采访。2月9日，第二批撤侨人员也安全返回德国，这20名生活在武汉及周边地区的德国人和家属，未能赶上第一批撤侨的专机。他们乘坐英国的一架包机离开武汉，到达英国牛津附近的军用机场后，被一架德国军机接回德国。目前他们在柏林接受隔离观察，暂时没有发现新冠病毒感染者。

武汉肺炎大事记(二):从"封城"到全球防疫动员 武两所新医院火速建成 中国信息管理受质疑 2月3日，据称有1000个床位的火神山医院在武汉交付，工期8天。2月8日，雷神山医院也投入使用，开始收治已经确诊的新冠肺炎患者。与此同时，对于武汉疫情先期“8人造谣被警方警告”的消息，中国媒体进行追踪报道，采访了早期出于谨慎防范将消息发表在社交媒体群组的医生。中国媒体也报道了中国专家在国际期刊《柳叶刀》上发表的论文显示，在1月20日钟南山表示“肯定有人传人”之前看来就早已有相关“人传人”证据。

武汉肺炎大事记(二):从"封城"到全球防疫动员 习近平承认应对疫情“不足” 习近平在2月3日召开的中共中央政治局常委会议上强调，对疫情应对中暴露出来的不足，要健全国家应急管理体系。2月5日，中国新冠病毒的死亡病例达到490，确诊24324人。世卫组织呼吁全球各国第一时间分享所有跟新冠病毒疫情相关的信息。

武汉肺炎大事记(二):从"封城"到全球防疫动员 “吹哨者”李文亮病逝引发网民集体愤慨 眼科医生李文亮曾在去年年底在微信群聊里发消息称“确诊7例SARS”，随后遭公安机关训诫，因此被视为新冠疫情的首批吹哨人之一。他本人在2月1日被确诊感染新冠病毒后病情恶化，于2月7日凌晨去世。各式哀悼他的信息一夜之间刷屏各大社交媒体，关键词#我要言论自由#也开始在微博上受到高度关注。 专家认为，李文亮之死引爆了自新冠病毒疫情扩散以来，社会上对政府累积已久的不满情绪。

武汉肺炎大事记(二):从"封城"到全球防疫动员 战战兢兢 返岗复工 2月10日，全国大部分地区已经结束延长的春节假期，部分工厂企业逐步开工。但由于新冠病毒确诊案例持续上升，相关的防控工作仍然严格，饭店餐厅少有顾客光顾。中小学复课时间推后，江浙沪粤等经济大省均宣布在2月内不开学。有分析人士猜测，肺炎疫情可能使北京当局将今年经济增长目标定在6%的希望落空。

武汉肺炎大事记(二):从"封城"到全球防疫动员 单日新增死亡病例过百 2月11日，国家卫健委公布的数据显示，中国境内新冠肺炎造成的死亡人数增加到1017人，单日死亡病例首次过百。除了短期内新建成的火神山和雷神山医院之外，武汉地区还将一些体育馆和展览管等设施临时改造称所谓的“方舱医院”（图），收治轻症患者。

武汉肺炎大事记(二):从"封城"到全球防疫动员 湖北单日确诊破万 省委书记撤换 2月13日，湖北省通报了14840确诊病例，称激增的原因是诊断标准改变，将13332个临床诊断病例，即CT检查结果显示有肺炎现象者归为确诊，但是这些病患尚未透过核酸筛检来确定是否有新冠病毒（SARS-CoV-2）感染。13日，湖北省委书记蒋超良被免职，由现任上海市长应勇接替。武汉市委书记马国强也遭到撤换。



亲北京阵营点名批评

亲北京阵营今日发文批评，中联办旗下《大公报》刊登评论文章，没有点名袁国勇，但批评另一位作者龙振邦以「中华民国」称呼台湾是「鼓吹两个中国」，又指文章用极端政治措辞「污名化中国」，为美国「歧视政策辩解」，「暴露了龙振邦这名为求出位而不择手段的黄丝真面目，同时也让人看到试图左右逢源的所谓权威学者的真正水平」。

行政会议成员丶资深大律师汤家骅也在脸书发文，批评袁国勇「一朝英明一朝丧」，指文章肯定「武汉肺炎」的名称是在中国的「伤口上撒盐」，「袁教授一直强调他是一个科学家，所有意见也以科学为基础，那为什麽要加入中美政治争拗，为一些极具挑衅性丶容易引起仇恨和歧视的『通俗』语言涂脂抹粉丶试图合理化？」

袁国勇：或许没人比我更爱国了

在撤稿同日，袁国勇接受深圳卫视及直新闻专访，被问及在舆论场被误解甚至抹黑，袁并没有说太多，但强调自己作为科学家，最重要是面对真相，这样国家自然就会兴盛丶做得更好，「我们要有个谦卑的态度，能面对自己的短板」，「开头我们有的地方做得不好，我们要承认的，不要回避真实」。报导又引述袁表示「或许没人比我更爱国了」。

他在专访中再批评野味文化，直言经历2003年SARS但未汲取教训，现时内地仍不时捉了不同野生动物放在街市出售，动物间互相交叉感染，基因出现「洗牌」重组，或出现基因突变，令病毒可感染人类，「这个是沙士冠状病毒到今天的新型冠状病毒，都能看到的情况」。他说经历两次惨痛教训後，希望所有中国人能改变饮食文化和生活习惯。

吁专业自主丶改善菜市场卫生

袁国勇估计随着全球人口增加，人类食用动物需求越大，新发型传染病一定会再次发生，不出10至20年会有另一次严重的疫情。他强调，在疫症面前能够有最迅速的反应，首先要有专业自主，尊重国家CDC丶医生的看法，他们说的话我们不能随便不当回事，第二要改善野生动物市场和菜市场的卫生环境，「搞定这两件事，我们就不会有这么多问题出现，最起码也能减低病毒出现的机率」。

值得注意的是，他在专访中措辞较温和，除了批评中国，亦指出欧洲和美国起初漠视中国的疫情，反应不够快，而外国人不戴口罩丶不愿将大型社交活动如足球赛事延期，都加剧了疫情。

首位发现SARS冠状病毒

今年1月中，袁国勇与钟南山同赴武汉考察，首次确认出现「人传人」。他预料今次疫情「不会完」，至少持续2至3年，待全球70%人口感染後免疫才会缓和。

今年64岁的袁国勇是传染病权威专家，是2003年全球首位确认SARS是由冠状病毒形成的学者，成为扭转疫情的关键，有「抗疫英雄」之誉，2004年获港府颁发银紫荆星章，香港每遇不明病毒或医疗事故，他都经常获任命为专家小组主席。

2005年，香港大学成为中国大陆以外第一个国家重点实验室，袁国勇担任实验室主任至今。他的研究领域集中在新发传染病的新型病原体，发表超过700篇论文，是世界被引用最多的1%科学家之一。其团队曾发现超过50种新病原体，包括了人类冠状病毒HKU1丶蝙蝠冠状病毒HKU2-24等，这些病原体都以香港或中国命名。