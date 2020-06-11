袁国勇指武汉官员瞒疫 爆料影片下架惹议

（德国之声中文网）传染病权威专家丶香港大学微生物学系讲座教授袁国勇周一（27日）接受英国广播公司（BBC）節目《BBC Panorama》专访时透露，他早于1月12日发现深圳一个曾到武汉的家庭确诊，意味着新冠病毒出现人传人。

袁国勇在访问中说：「我知道病毒传播率有多快，我知道他们是从医院感染的，我也知道病毒会随着人搭乘航班传播到千里之外的城市。」报导指他即时通报中国有关部门，但当局不断淡化疫情的严重性，并没有向外公开情况。

1月18日，袁以中国国家卫生健康委员会高级专家组成员身份，和钟南山一起前往武汉视察，他在访问中称看到华南海鲜市场已被清洗，什麽也看不到，「就像『犯罪现场』已被扰乱」（the crime scene was already disturbed），让专家无法追寻导致人类感染病毒的动物宿主。

他又怀疑武汉官员掩藏区内有多宗病例，特别是医护人员受感染，「当地官员本应立即上报信息，却没有容许这种工作进行」。

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言论多次「下架」

袁国勇是2003年全球首位确认萨斯（SARS）病原体为冠状病毒的学者，有「抗疫英雄」之誉。

有关报导获《太阳报》等多间英国传媒转载，但本来上传於BBC YouTube官方频道的影片突然改为私人性质无法观看，引起外界猜测。

这已不是袁国勇言论首次「下架」。他今年3月曾在《明报》发表题为《大流行缘起武汉，十七年教训尽忘》的文章，批评中国人吃野味的「陋习劣根」是病毒之源，遭亲北京媒体点名批评，他其後道歉并收回文章，但撤稿当天接受深圳卫视及直新闻专访时直言中国人未汲取萨斯（SARS）教训，又指「开头我们有的地方做得不好，我们要承认的，不要回避真实」。

袁国勇4月又曾批评港府轻视疫情，形容有些官员「不见棺材不流眼泪」（意指死到临头仍无危机感），他两天後就「用词过激」收回言论并致歉。

今年6月，袁国勇率领的研究团队在国际医学期刊《刺针》发表文章，推算湖北5900万人口中有220万人曾感染新冠，远高於官方当时公布的6.8万人，料当地多达97%感染者因无明显病徵而没被确诊。有关研究遭中国官媒及香港建制派政客批评。

李澄欣/邹宗翰（综合报导）

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