“表现恶劣”：中国宣布制裁四名美国人

（德国之声中文网）中国外交部发言人华春莹30日在例行记者会上表示，针对美方错误行径，中方决定“对在涉港问题上表现恶劣的美国国家民主基金会亚洲事务高级主任约翰·克瑙斯（John Knaus），美国国际事务民主协会亚洲项目负责人阿南德（Manpreet Anand）、香港分部主管罗萨里奥（Crystal Rosari）、项目主任薛德敖（Kelvin Sit）等4人实施制裁”。



4人所属的两家机构，去年12月就曾受到过中国政府的制裁。当时是为回应美国总统特朗普签署《香港人权与民主法案》。



华春莹说，美方有关行径公然插手香港事务，粗暴干涉中国内政，严重违反国际法和国际关系基本准则。她强调，香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政。 “美方应立即停止插手香港事务，不应再干涉中国内政，不要在错误的道路上越走越远。”



美国11月9日制裁的4名中港官员，包括中央政府驻港国安公署副署长李江舟、香港警务处国家安全处副处长刘赐蕙、香港警务处国家安全处高级警司李桂华以及港澳办副主任邓中华。美国务卿蓬佩奥当天发推表示，上述人士参与的政策和行动破坏香港自治，侵蚀法治。

被DQ的民主派议员

民主派议员告别立法会

香港立法会面临力量变动。 11月11日，人大授权港府取消四名民主派议员资格后，全体民主派议员宣布总辞抗议。提出辞职的13名民主派议员12月1日正式离任，周一是他们作为议员的最后一天。



据香港媒体报道，民主党主席胡志伟说，不会竞逐连任民主党主席，改为参选民主党中委。对于民主派未来发展，他认为，只要有选举都应该参选，但难以向市民说服议席有助制衡政府，不应以争取议席为选举目标，而是透过选票反映民意。



胡志伟认为，民主派需要共同思考新岀路，选举是抗争的其中一部分，面对的困难和限制比过往大，但未来应如何走下去，他未有答案。他指绝不放弃，强调即使失去议会平台，都会继续就政治议题发表意见。

© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。