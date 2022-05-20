“补壹刀”称美外交官承认故意炒作新疆人权 美方反击

（德国之声中文网）6月5日，与《环球时报》有关的微信公众号"补壹刀"发表报道，称近日获得独家信源，美国驻广州总领事馆经济政治部时任负责人、领事葛明希（Sheila Carey）与安德鲁·希拉（Andrew Chira）2021年在一场酒会上向来宾透露，美国政府希望美国商人能够"理解"，利用新疆炒作强迫劳动、种族灭绝、攻击人权问题是一种"角力"，也是一种"有效手段"，最终目的是让中国政府"彻底深陷泥潭"。

"补壹刀"称信源来自一家国际某知名运动品牌的供应商"R先生"，此人2021年参加美国驻广州领事馆举办的酒会时，听到领事馆经济政治部时任负责人、领事葛明希与安德鲁·希拉说："美国政府这么做有更深的考虑，希望大家能够理解，这是一场角斗。"报道还写道："葛明希与希拉承认：' 新疆没有问题，其实我们都很清楚，但利用新疆炒作强迫劳动、种族灭绝、攻击人权问题是一种有效手段，迫使新疆企业与国际产业链脱钩，让维吾尔族人不满，破坏他们的民族关系，让新疆贫困、动荡甚至分裂出去，我们可以利用这些，是中国政府彻底深陷泥潭，这有利于我们。'"

9个推特账户在"补壹刀"之前就曾散布同样的谣言

该报道被共青团和中国地方政府部门的微博公众号转发。中国外交部新闻司参赞李杨、中国驻南非大使陈晓东和外交部发言人华春莹都在自己的推特上引用了该报道有关的消息。

据南华早报报道，早在"补壹刀"发布所谓来自独家信源的上述报道前，至少就有9个推特账户--其中大部分是上个月创建的--评论并重复了这一谣言，日期最早可以追溯到5月27日。

美国驻华大使馆反击

南华早报称，美国驻华大使馆发言人本周二（6月7日）通过电子邮件发送一份声明指出，"这样的做法可能会危及被点名的美国官员，并且不符合"中华人民共和国对美国外交官给予应有尊重并采取一切适当措施防止其自由或尊严遭到任何攻击的义务"。此外，有 "充分和令人震惊的证据"表明在新疆人权受到侵犯，比如卫星图像、泄露的照片和文件以及当事人证词等。该发言人还说，这些中国的网上言论曝光了美国官员及其配偶的个人信息，并煽动攻击，中国媒体的报道对之加以放大。"这些活动似乎是在中国政府的默许下进行的，中国政府几乎完全控制了中国媒体的新闻报道"，该发言人表示。

孰真孰假？

在中国外交部6月7日的新闻会上，彭博社记者在提问中说，"今天，美国驻华使馆发言人表示，中方应停止将不实言论与美国官员挂钩，或采取其他可能导致美国外交官遭受骚扰的行动。我认为他们特别提出抱怨的一点是，相关社交媒体帖文点出了这两名美国官员的名字。中方是否杜撰了两名美国官员的言论？外交部对此有何评论？"对此，中国外交部发言人赵立坚回答说，美方果不其然，矢口否认。他称，"我刚才给大家读出来的内容，不是中国政府的宣传，也不是中国政府编造出来的，而是有关人员通过社交媒体发表的言论。大家可以好好分辨一下，哪一个是真的，哪一个是假的，到底谁才是'谎言帝国'？"

中国外交部发言人赵立坚

国际媒体5月24日披露一份从新疆公安内部系统外流的文件，其中包括大量新疆再教育营的照片、机密指令等，显示大量维族人遭到关押，中国政府宣称的"职业技能教育培训中心"其实是高度戒备的营地。部分照片显示，在押人员在审讯期间被捆绑，由全副武装的武警或手持木棍的守卫看守。在中国外交部5月24日的例行记者会上，彭博社记者询问这些泄密文件是否"的确是来自中国警方的服务器"。中国外交部发言人汪文斌没有直接回答，而是将此次泄密斥为"反华势力抹黑新疆的最新例子"。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 “再教育营” 中国自2017年起在新疆大规模设立所谓再教育营，拘押维吾尔族等少数民族。德国独立学者郑国恩（Andrian Zenz）的研究首先披露了这一现象。国际媒体从2018年初开始对此报道，逐渐揭示有关拘禁营内强制劳动、虐待、洗脑等侵犯人权的做法。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 “去极端化” 中国官方称这些教育营为“职业培训中心”，其目的是杜绝极端主义、为维吾尔人提供就业技能。2019年12月9日，新疆自治区政府主席雪克来提扎克尔宣布，所有学员已经“结业”，开始新生活。但仍有很多海外维吾尔人反映家人被拘禁。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 系统性侵权的指责 人权组织还指责中国在新疆实施全民监控、文化同化、剥夺宗教自由、强推节育以控制人口增长等措施。北京始终否认所有对新疆侵权行为的指控。2020年，中国领导人习近平还曾宣称中国的治疆政策“完全正确”、“成果显著”。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 向国际刑事法院提告 2020年7月6日，两个流亡海外的维吾尔人团体委托律师向海牙国际刑事法院递交诉状，控告中国政府犯下"种族灭绝"和"反人类"罪行，并提交了有关证据。中国领导人习近平也名列被告。海牙国际刑事法院的任务是为种族灭绝、战争罪行和其他暴行的受害者伸张正义。但中国不承认其管辖权。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 土耳其：从谴责到沉默 在相当长的时期内，土耳其总理埃尔多安一直对中国对待穆斯林少数民族的方式提出强烈批评，甚至在2009年新疆发生骚乱后谴责中国对维吾尔人进行'种族灭绝'。据报道，当时有很多维吾尔人逃亡到土耳其。然而从2016年开始情况发生变化。随着中国与土耳其的经济关系升温，埃尔多安政府不再批评中国的少数民族政策。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 国际法概念 美国“外交政策”杂志网站2月19日报道，美国国务院法律顾问办公室于年初得出结论认为，中国对新疆维吾尔族的大规模监禁和强迫劳动属于反人类罪行，但没有足够证据证明中国在新疆进行了“种族灭绝”行为。报道援引人权观察组织国际司法专家Richard Dicker说，“种族灭绝是很难在法庭上证明的”，因必须确认犯罪者“有非常明确的意图“，“基于某个群体的宗教，种族或民族背景，消灭全部或部分人口”。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 美国：新政府接过既成事实 2021年1月19日，在特朗普卸任前一天，美国时任国务卿蓬佩奥称中国迫害维吾尔人的作法已犯下“种族灭绝与反人类罪”。继任国务卿布林肯 (Antony Blinken) 在19日的确认听证会上向参议院外交关系委员会表示，他同意蓬佩奥称中国迫害维吾尔人之举为种族灭绝的声明。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 英国首相：是法律问题 英国首相约翰逊认为，“认定种族灭绝是法律问题，但我可以说，我认为新疆正在发生的事、针对维族人发生的事极其令人憎恶。”英国下院已否决疑似针对中国的“种族灭绝修正案”。 假如该案通过，英国将以法律形式禁止同犯有种族灭绝罪行的国家签署自贸协定。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 呼吁调查 英国外交大臣拉布（Dominic Raab）2月22日在联合国人权理事会发言中指出，酷刑、强制劳工以及强制节育等都在中国的新疆以“工业化规模”发生。拉布呼吁，联合国人权高级专员巴切莱（Michelle Bachelet）或其他独立专家应“立即和不受限制”地进入新疆，人权理事会应该就此事做出一项决议。中国外长王毅对此则回应称欢迎联合国人权高专访问新疆：“新疆地区的大门始终是敞开的”。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 加拿大：国会通过、政府弃权 加拿大国会2月22日以266比0的票数通过一项动议，认定中国在新疆对维吾尔人进行种族灭绝。加拿大总理特鲁多和大多数内阁成员则投了弃权票。特鲁多一直不愿将中国对新疆维吾尔族人的做法定性为种族灭绝，称该词“极其沉重”，并表示在做决定前需要进一步审查。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 荷兰：议会通过动议 政府先不跟进 荷兰议会2月25日通过一项不具约束力的动议，称中国在新疆对待维吾尔穆斯林的方式属于「种族灭绝」。首相吕特(Mark Rutte，图)所属的政党对该动议案投下反对票。荷兰外长布洛克(Stef Blok)表示，政府不想使用「种族灭绝」这个字眼，因为联合国和国际法庭都尚未做出相关认定。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 2018年以来新疆人口出生率大幅下降 新疆社会科学院2020年9月公布《关于境外炒作新疆人口问题的研究报告》，称近年来新疆人口持续增长，其中维吾尔族人口增幅和出生率均高于全疆平均水平，所谓“种族灭绝”没有任何根据，并称2018年新疆人口增长出现下降，是全面落实计划生育政策的结果，也是新疆经济社会发展和各族群众生育观念转变的体现。中国官方统计数据显示，新疆2010至2017年的人口出生率均在15‰左右，其中2014年为16.44‰。但2018年，新疆的人口出生率降至10.69‰，2019年降至8.14‰。新疆人口自然增长率2017年为11.4‰,2019年跌至3.69‰。



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