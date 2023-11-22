衛星發射餘波未平 北韓退出南北軍事協議

（德國之聲中文網）北韓當局在11月23日稱，將在半島南北軍事分界線附近部署更强的軍力和更加新式的武器，不再受五年前與韓國簽署的《九一九軍事協議》之約束。

該協議是北韓領導人金正恩與韓國時任總統文在寅2018年9月19日於平壤會晤時共同簽署。當時雙方發表共同宣言，約定停止軍事敵對關係、擴大交流合作、解決離散家屬問題、共同申辦2032年奧運會、半島無核化等内容。《九一九軍事協議》則是共同宣言的附件，主要内容包括「三八線」附近暫停軍演，雙方停止一切軍事敵對行動，並設立全天候通信體系，以防止發生意外衝突。

11月22日北韓違反聯合國制裁決議發射「萬里鏡1號」軍事偵察衛星，報導稱，北韓領導人金正恩在現場觀摩衛星發射過程。在成功將衛星送入軌道之前，北韓曾經歷兩次發射失敗。

旋即韓國方面宣佈停止履行《九一九軍事協議》部分條款，重啟軍事分界線附近的軍事偵察活動。

联合国谴责朝鲜使用弹道导弹技术进行发射

聯合國秘書長古特雷斯22日也發表聲明，強烈譴責北韓利用彈道導彈技術試射軍事偵查衛星。美國則稱北韓的行為是「公然違反」聯合國制裁。

日本對北韓聲稱成功將衛星送入軌道表示懷疑，並稱防衛省正進行分析。

日本內閣官房長官松野博一表示：「日本政府目前尚未確認衛星是否已進入地球軌道。」

在北韓周二傍晚發射衛星不久後，日本向南部沖繩的居民發布疏散警報，隨後警報解除。

與此同時，美國核動力潛艇 「聖達菲」號（SSN Santa Fe）停靠在韓國濟州島，凸顯出地區緊張局勢不斷加劇。

（路透社、法新社）

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 火星12型中程弹道导弹 朝鲜官媒朝中社1月31日发布的照片，显示曾于周日（1月30日）试射火星12型中程弹道导弹（IRBMs）。这种导弹的威力足以击中美国领土关岛，这也是朝鲜本月至目前为止进行的第七次武器试验，南韩和日本皆对于朝鲜此次发射表示谴责。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 KN-24型短程弹道导弹 1月17日，朝鲜从首都平壤的一个机场发射了两枚疑为KN-24型的短程弹道导弹（SRBM）。据朝鲜官媒报道，这两枚导弹「精确地击中了该国东海岸的一个岛屿目标」。分析人士表示，这些导弹最后一次测试是在2020年3月，目前似乎已经进入大规模生产和军事单位的部署。 KN-24导弹类似于美国的MGM-140陆军战术导弹系统（ATACMS），并能够以比起传统弹道导弹更平坦的弹道飞行来躲避导弹防御系统。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 本月第二度进行高超音速导弹试验 朝鲜官媒朝中社发布照片称，朝鲜国防研究院于2022年1月11日在一个未披露的地点进行新型高超音速导弹的试验，据传朝鲜最高领导人金正恩也出席了此次试射。高超音速武器的飞行高度通常比弹道导弹要来得低，专家表示，高超音速武器的主要特点不是速度，而是其机动性，这可以帮助它们躲避导弹防御系统。这是朝鲜本月第二度试射此种导弹。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 2022年首度试验高超音速导弹 2022年1月5日，韩国军方称朝鲜从北部的慈江道向东海发射了疑似是弹道导弹的物体。朝鲜官媒朝中社随后发布报导，指朝鲜进行了新开发的高超音速导弹试射。朝鲜于2021年9月首度试射此种导弹，《朝中社》指出，这次发射再次确认了导弹在主动飞行阶段的飞行控制和稳定性。专家曾警告，如果朝鲜完全发展了这项技术，将对周边国家构成严重威胁。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 潜射弹道导弹 由朝鲜官媒朝中社于2021年10月20日发布的组合照片显示，朝鲜于前一天（10月19日）在水域中从潜艇上发射了一种新型的潜射弹道导弹（SLBM）。南韩军方在10月19日曾表示，朝鲜从其东海岸城市新浦以东的水域向东海发射了疑似是潜射弹道导弹的物体。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 从火车上发射导弹 朝中社提供的这张图片中显示朝鲜的铁路机动导弹军团在演习中发射了一枚导弹，专家称此为KN-23弹道导弹。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 新型远程巡航导弹 由朝鲜官媒朝中社于2021年9月13日发布的组图显示，一枚远程巡航导弹发射后在空中飞行。平壤于9月11日和12日试射了新型远程巡航导弹。据朝中社报道，这些导弹「在朝鲜领地和水域上空沿椭圆形和8字形飞行轨道飞行了7580秒」，并「击中1500公里外的目标」。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 新型战术制导炮弹 此张由平壤发布的照片中显示了新开发的新型战术制导炮弹，《朝中社》称此炮弹于2021年3月25日发射。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 北极星2号中程弹道导弹 朝鲜电视台于2017年5月22日提供了一段视频截图，据称该武器为中程弹道导弹北极星2号，这种中程导弹被认为能够装备核弹头。



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