 衛星發射失敗墜海 朝鮮：燃料不穩定 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.05.2023

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衛星發射失敗墜海 朝鮮：燃料不穩定

朝鮮日前預告，為加強監測美軍活動，近日將發射首枚軍事偵察衛星。韓國軍方31日稱，朝鮮清晨發射了火箭，試圖把衛星送上軌道，此事在日韓一度觸發警報和疏散警告。

圖為29日韓國新聞以資料畫面報導朝鮮將發射衛星。

圖為29日韓國新聞以資料畫面報導朝鮮將發射衛星。

（德國之聲中文網）韓國軍方表示，朝鮮週三（5月31日）向南發射火箭，試圖將1枚一顆「衛星」送上太空軌道，後來在韓國西海岸異常著陸。朝鮮官媒朝中社（KCNA）則稱，該火箭發射過程的第2階段中，由於新引擎系統及火箭燃料不穩定而發生故障，因而墜落黃海。朝鮮表示將檢查此「嚴重」缺陷，很快將進行第2次發射。

針對朝鮮發射火箭一事，日本內閣官房長官松野博一表示譴責，已透過在北京的外交管道向朝鮮發出抗議。

路透社報導，首爾於31日上午6點32分左右發布空襲警報，要求市民準備疏散；但隨後的警報改稱，前次的城市警報是誤發。

同日清晨，日本政府的J-Alert警報系統也向沖繩居民發出緊急警告，要求人民待在室內。該系統隨後表示，導彈不會飛到日本領土，並解除了警告。

首爾梨花大學國際研究副教授李雷夫（Leif-Eric Easley）表示：「無論朝鮮目前的衛星任務成功與否，平壤可能都會就其太空能力進行政治宣傳，並發表挑撥首爾和東京之間關係的外交言論。」

「衛星」發射預告

朝鮮官媒朝中社（KCNA）週二（5月30日）援引一名高級國防官員的說法報導，朝鮮將於6月發射一枚軍事偵察衛星。

朝鮮勞動黨中央軍事委員會副主席李炳哲（Ri Pyong Chol）透過朝中社發布聲明，譴責美國和韓國的聯合軍事演習顯示兩國「不顧一切的侵略野心」。他指出，這些演習迫使了平壤必須具備「能夠實時蒐集關於敵人軍事行為資訊的能力」。

他在聲明中表示：「我們將全面考慮當前和未來的威脅，並將強化所有包容性和實用性戰爭嚇阻的活動，更徹底地付諸實踐。」

在提到華盛頓和首爾的「魯莽」行為時，李炳哲說，朝鮮感到「有必要擴大偵察和情蒐手段，改進各種防禦性和進攻性武器」，以加強軍事準備，他還指責美國「在朝鮮半島及其附近地區進行敵對的空中間諜活動」。

日本首相岸田文雄與美國國務院皆表示，即便朝鮮宣稱將發射的是「衛星」，但使用彈道導彈技術進行發射，仍屬違反聯合國安理會多項決議的行為，將威脅人民安全。

中國外交部發言人毛寧在29日的例行記者會上回應有關提問時，她表示，「朝鮮半島形勢發展到今天事出有因」，盼有關各方正視問題癥結，堅持政治解決方向，通過有意義的對話均衡解決各自合理關切。

朝鮮官媒5月16日釋出影像，顯示朝鮮領導人金正恩父女在觀賞「火星18」固態燃料彈道導彈試射。

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日本：威脅領土就擊落

日本防衛省週一（5月29日）將其彈道導彈防禦系統設為警戒狀態，並警告說，若有任何飛行物威脅日本領土，就會將之擊落。韓國則緊急召開國家安全會議，並警告若朝鮮執意發射，將付出相應代價。

路透社指出，這是日本防衛省自2016年以來，首度對朝鮮的太空發射行動做出回應。一名防衛省的發言人說，日本預期這次會像2016年一樣，朝鮮載運衛星的火箭將飛越日本的西南島鏈。

稍早，日本放送協會（NHK）等日媒首先指出，朝鮮通知了日本海上保安廳，稱其將在5月31日至6月11日之間發射衛星。路透社、美聯社隨後報導，日本已證實此事，並稱影響範圍包含黃海、東海以及菲律賓呂宋島東部的水域；日本政府已向附近船隻示警。

日本內閣官房長官松野博一在記者會上表示：「政府認識到，該衛星有可能越過我國的領土。」

據日本首相辦公室的說法，朝鮮雖稱之為「衛星」，但發射過程中很可能包含彈道導彈。美聯社指出，發射衛星到太空，會使用到被聯合國安理會禁止的長程導彈科技。松野博一說，朝鮮此舉將違背聯合國決議，對日本和區域的和平安全構成威脅。

日本首相岸田文雄已下令相關單位蒐集、分析資訊，同時與美國、韓國合作，並強烈敦促朝鮮保持克制，勿發射導彈。

圖為日本首相岸田文雄5月20日出席七國集團（G7）峰會。

圖為日本首相岸田文雄5月20日出席七國集團（G7）峰會。

朝鮮打算做什麼？

4月，朝鮮官媒曾稱，該國第1枚偵察衛星已準備就緒，領導人金正恩5月中更曾前往視察，並批准了接下來的發射計劃。分析人士說，此衛星是朝鮮監控計劃的一環，其中也包含無人機科技，其目的是為了在有一天開戰時提高打擊目標的能力。

針對朝鮮的衛星發射，日本早已開始做相關準備。今年4月，日本曾派出一艘驅逐艦到東海，上面搭載標準3型防空導彈（Standard Missile-3, SM-3），該導彈有能力擊中太空的目標物；此外，日本5月還宣布將在沖繩部署愛國者3型防空導彈（PAC-3），可打擊較接近地面的目標。

上週，韓國發射了首枚商業衛星到太空，可能有助於韓國在今年稍晚時發射其第一枚軍用衛星上軌道，並製造出更強大的導彈。美聯社稱，有專家認為金正恩會希望比韓國早一步讓偵察衛星上太空。

朝鮮曾於2012年和2016年發射觀測地球的衛星上軌道；儘管該國展現出發射衛星的能力，但其衛星的實際功用引發外界質疑，因為先前的衛星未能傳輸圖像回來；從官媒近期公布的影像來看，其設備也顯得太小、太粗糙，可能不支持高解析度的衛星圖像。

近幾個月來，朝鮮頻繁測試武器和試射導彈，其中包含新型的固態燃料洲際彈道導彈。上週，韓國與美國在朝鮮邊境附近舉行聯合實彈軍演之後，朝鮮官媒朝中社週一警告說，韓、美的「侵略戰爭設想」將面臨後果：「他們在（朝鮮）軍隊眼皮底下做出這種魯莽行為和危險的戰爭博弈，我們想問他們能否應對這帶來的後果。」

朝鮮官媒5月17日釋出影像，顯示朝鮮領導人金正恩視察該國第一枚偵察衛星情況。

朝鮮官媒5月17日釋出影像，顯示朝鮮領導人金正恩視察該國第一枚偵察衛星情況。

（綜合報導）

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