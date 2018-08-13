 街头采访：中国人怎么看贸易战 | 经济纵横 | DW | 15.08.2018

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经济纵横

街头采访：中国人怎么看贸易战

路透社采访了50名中国人，多数人对贸易战并不担心，四分之一倾向于抵制美货。该如何应对特朗普的关税措施？众说纷纭。

3D Zebrastreifen (picture-alliance/dpa/Qianlong/Imaginechina)

（资料图片）北京街头

（德国之声中文网）路透社在两个大都市采访了50人，询问他们是否担心贸易战，北京将如何回应，以及中国人是否应抵制美国产品。

在问及是否担心贸易战时，50人中有11人表示担心，占22%；39人说不担心，占78%。

在问及北京应如何回应时，19人表示，应强硬回击，占38%；其余人答案各异：有的说应集中发展国内经济，有的说应开发其它出口市场；8人表示不知道。

在问及是否会停止购买美国产品时，14人表示会，31人说不会，但其中也有人表示随着贸易战加剧，可能会改变想法；5人表示不知道。

40岁的上海证券从业人员蔡庆（音译）表示，他感到担忧，因为这是两个最大经济体之间的冲突，各相关方都没有做好准备。政策出台仓促，包括美国方面。

在上海钢铁业工作的瞿新军（音译）表示，美国人很傲慢，让所有人成为他们的工厂，剥削其经济成果。他说，特朗普是在与中国打一场心理战，想要吓唬中国。中国不应害怕，而是集中经济搞国内发展。"我们应当相信国家，相信领导层，相信我们能赢。"

56岁的北京室内装璜从业人员张世友（音译）表示，中国可以转向其它市场，包括一带一路的地区。他还说，中国人不应该买苹果手机，应当"爱中国、买国货"。买国货会加强本土工业。

26岁的魏绍川（音译）在河南创建了一个技术初创企业，他表示，不少美国产品是在中国制造的。"但如果一段时间后，贸易战真地激起了对美国的仇恨，我会停止看美国电影、听美国音乐、不推荐迪斯尼给朋友，并且在社交媒体上发帖说美国不好，来抵制美国文化产品。"

Apple IOS Sicherheitslücke (Getty Images/AFP/W. Zhao)

应该抵制iPhone，美国电影还是音乐？

61岁的店主赵国欣（音译）表示，他坚决反对任何美国产品，特别是看了新闻以后。他说，有一天他去了一家美国商店，告诉他们，什么都不会买，让他们很尴尬。"说实话，我觉得美国很可恶。"

20多岁的一位北京护士王阳晴（音译）表示，不一定要从美国进口，也可以从欧洲进口。"作为女孩子，我们现在使用一些美国护肤品。如果关税持续上升，我可能会换成日本或韩国产品。"

25岁的许栋（音译）是北京的一位学生。他说，中国应当采取适当的反击措施，但他不会抵制美货。"一些像苹果的企业实际上是带来税收和就业。这些品牌对中国是有好处的。"

34岁的朱涛（音译）是北京一名船运餐饮业经理。他说，贸易战对他很有好处。"我的工资是用美元计的。自从美中贸易战以来，美元一直升值。对我来说棒极了！"

苗子/凝炼（路透社）

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