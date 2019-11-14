街头校园对峙 港府：不会实施宵禁

（德国之声中文网）人民日报社下属的《环球时报》的推特账号周四发布消息称，预计香港政府将于本周末实施宵禁。环球时报称消息来自内部人士，但这一条推文很快就被删除。路透社援引环球时报一位编辑称，这条推文因信息核实不足而被删。

此前，多家香港媒体报道，政府高层周三晚上召开紧急会议至深夜。香港01报道称，港府官员在紧急会议上曾商讨以实施宵禁令来压缩上街示威人数，这样的作法也能让防暴警察更易执法。这样政府就不需动用紧急法或重新立法。

当天稍后，政府发声明"辟谣"称，并无实施宵禁的计划。声明表示，就香港將在周末实施宵禁的说法，政府"澄清並無此事，有关说法全属谣言"。

香港01周四又援引接近政府的消息人士报道，除了不会实施宵禁，港府现阶段也不会取消定于11月24日举行的区议会选举。

校园对峙

周四，示威活动继续导致香港的公共生活部分瘫痪。由于道路被堵，公共交通部分停运，很多香港市民无法准时上班。周四早上，激进示威者和警方就开始发生冲突。在中环、太古等地均有道路被示威者占据。

警方在香港理工大学附近使用了催泪瓦斯，据警方称，警员之前受到弓箭的射击。香港大学、理工大学、城市大学、浸会大学校外均有道路被示威者被占据或以杂物堵塞。

示威者在中文大学附近设置路障

香港主要大学周三均已宣布停课，中大、浸大和科大决定学期结束、提前开始放假。周四，在理工大、中大等校园内仍有大批学生据守街垒，据路透社报道，学生囤积了食品、燃料、砖头和一些自制武器，准备与警方对峙。

而警方则指责有「暴徒」將大学变成"武器库、兵工厂"，称这种行为"与恐怖主义又走近一步"。警方收到中大职员反映，校內藏有大量汽油彈，弓箭及巨型彈射器，在理工大学及浸会大学，有人练习及使用能致命的弓箭。

习近平表态

11月14日，正在巴西访问的中国国家主席习近平也就香港问题表态。据新华社报道，习近平是在巴西利亚出席金砖国家领导人第十一次会晤期间，对当前香港局势表明立场的。

习近平称，香港持续发生的"激进暴力犯罪行为，严重践踏法治和社会秩序，严重破坏香港繁荣稳定，严重挑战'一国两制'原则底线。他强调，止暴制乱、恢复秩序是香港当前最紧迫的任务，并表示将"坚定支持行政长官带领香港特别行政区政府依法施政，坚定支持香港警方严正执法，坚定支持香港司法机构依法惩治暴力犯罪分子"。