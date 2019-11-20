 行贿调查案——爱立信付10余亿美元和解 | 经济纵横 | DW | 07.12.2019

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经济纵横

行贿调查案——爱立信付10余亿美元和解

瑞典电信公司爱立信承认，2000年至2016年期间创立了一个专门系统，用来处理贿赂赃款。这其中涉及该公司在中国等至少五个国家的行贿活动。爱立信同意，向美方支付超过10亿美元来了结该调查。

Schweden Hauptsitz der Ericsson-Gruppe, Stockholm (Getty Images/AFP/J. Ekstromer)

（德国之声中文网）瑞典网络设备提供商爱立信与美国当局达成一份和解协议，以结束美国对其公司行贿腐败案件的调查。美国司法部在华盛顿公布消息说，爱立信公司因违反了反贿赂法律，将支付超过10亿美元的罚款。

DW.COM

德意志银行爆出丑闻：为了在中国市场获得先机和特权，德银可谓无所不用其极，其中包括向中国政要馈赠贵重礼物。《南德意志报》、《纽约时报》和西德意志广播电台披露的内幕，令人大跌眼镜。 (15.10.2019)

德意志银行为了在中国获得商业机会，而贿赂高管、聘用"关系户"。消息传出后，人们不禁会问：此类事情是否是在华经商的常态？德国企业在违规腐败方面究竟走的有多远？德国之声特此采访了长期从事企业合规咨询服务的业内人士哈泽尔伯格。 (30.10.2019)

据美国司法部公布的消息说，爱立信公司因其早些年至少在5个国家的商业行为存在疑点而受到调查。此外，司法机构也对该公司"高级管理人员"在长达17年的时间里的"腐败"行为进行了调查。和解的行贿案包括在中国、吉布提、印度尼西亚、科威特和越南的非法活动。爱立信早已料到会受到高额罚款，因此筹备了相应的和解准备金。

美方审查发放的合同

自2013年以来，美国证券交易委员会（SEC）便开始对1990年代爱立信公司发放的某些合同进行审核。从2015年开始，美国司法部也参与了调查。美国政府公布消息说，现在爱立信公司同意向司法部支付5.2亿美元，另外向美国证券交易委员会（SEC）支付5.4亿美元。

爱立信的一家子公司承认，违反了《反海外腐败法》。根据这项反腐败法，美国也可以对本国境外的公司提起贿赂指控，只要该公司的股票在美国交易所进行交易，或者其犯罪行为涉及到美国领土或金融体系。

李京慧/王凡 (德新社、法新社)

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