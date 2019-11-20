行贿调查案——爱立信付10余亿美元和解

（德国之声中文网）瑞典网络设备提供商爱立信与美国当局达成一份和解协议，以结束美国对其公司行贿腐败案件的调查。美国司法部在华盛顿公布消息说，爱立信公司因违反了反贿赂法律，将支付超过10亿美元的罚款。

据美国司法部公布的消息说，爱立信公司因其早些年至少在5个国家的商业行为存在疑点而受到调查。此外，司法机构也对该公司"高级管理人员"在长达17年的时间里的"腐败"行为进行了调查。和解的行贿案包括在中国、吉布提、印度尼西亚、科威特和越南的非法活动。爱立信早已料到会受到高额罚款，因此筹备了相应的和解准备金。

美方审查发放的合同

自2013年以来，美国证券交易委员会（SEC）便开始对1990年代爱立信公司发放的某些合同进行审核。从2015年开始，美国司法部也参与了调查。美国政府公布消息说，现在爱立信公司同意向司法部支付5.2亿美元，另外向美国证券交易委员会（SEC）支付5.4亿美元。

爱立信的一家子公司承认，违反了《反海外腐败法》。根据这项反腐败法，美国也可以对本国境外的公司提起贿赂指控，只要该公司的股票在美国交易所进行交易，或者其犯罪行为涉及到美国领土或金融体系。

李京慧/王凡 (德新社、法新社)