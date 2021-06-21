 行纳粹礼 英格兰球迷在德被捕 | 足坛体坛 | DW | 08.06.2022

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足坛体坛

行纳粹礼 英格兰球迷在德被捕

在慕尼黑举行的一场英格兰对德国队的比赛前，有英格兰球迷因行纳粹举手礼被逮捕。此前，英格兰队教练曾警告同胞不要在客场“丢人”。

Fußball Nations League A | Deutschland - England, Gruppenphase

约5000名英国球迷来到慕尼黑为英格兰队助阵。

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5月28日晚在巴黎举行的欧洲冠军联赛决赛上，皇家马德里战胜利物浦，再获金杯。不过，当天的球场组织工作出现了很大的混乱，球迷们危险地挤在狭窄的通道里，到处都弥漫着催泪瓦斯的烟雾。

欧洲杯决赛允许6万人入场观看，似乎远远满足不了需求。决赛之前，数百名无票球迷冲破障碍线，进入温布利球场，导致发生本不该发生的追逐场面。

如今的足球流氓与昔日足球场的闹事者几乎没有共同之处。今日的足球流氓练习武术，建立网络联系并经常与右翼极端分子保持联络。

（德国之声中文网）慕尼黑警方对德国之声证实，有8名英格兰球迷在欧足联国家联赛的一场比赛前被拘捕。其中三人因行纳粹举手礼，一人在酒店房间释放照明弹，一人在公共场合小便，还有两人因侮辱警察被拘。

在德国，行纳粹礼是违法行为，最高可被处以3年监禁。根据德国刑法典86a条的规定，传播或在公开场合使用违宪组织标志可判3年以下有期徒刑或罚款。而纳粹旗帜、图形、制服、口号、问候礼都属于"违宪标志"的表现形式。

不过，外国游客若因这一冒失举动被抓到，往往被处以罚款了事。2017年8月，柏林市中心的国会大厦前，两名中国游客因行纳粹礼、并用手机为对方拍照被警方拘捕；在各缴500欧元保释金后，这两名游客得以离开。

另据慕尼黑消防队称，一名英国球迷在酒店房间向窗外发射照明弹，造成酒店一层楼布满烟雾，触响警报器。

社交媒体上出现的未经核实的照片上显示，新纳粹和反犹球迷组织Millwall Berserkers的成员在慕尼黑市内不同地点打出他们的横幅。英国报纸《泰晤士报》和《天空体育新闻》报道，目睹醉酒的英国球迷高唱二战反德以及北爱尔兰共和军的歌曲。

此前，英格兰队教练萨斯盖特（Gareth Southgate）曾警告本国球迷不要在德国做出出格的举动。他在接受采访时说，“听到这种事你会感到羞愧”，这对国家和球队都是不光彩的事。

慕尼黑警方发言人对德国之声表示，绝大多数球迷都是十分理性，比赛前后市内的气氛也相当平和。他说，当局预料到可能出现个别事件，但在警方看来，这场比赛的维安任务整体上风平浪静。

UEFA Nations League - Gruppe A3 - Allianz Arena - Deutschland vs. England

英格兰队德国队的这场比赛，以1比1 踢平。

大约5000名英格兰球迷涌入慕尼黑安联体育场，观看英格兰对德国队的比赛。在此期间，慕尼黑市颁布了市中心禁止出售玻璃瓶装饮料的临时规定。据德国体育新闻社（SID）报道，赛前880名有前科的英国“足球流氓”（ hooligans）被强制交出护照，不得入境德国。

这是新冠大流行以来英格兰队参加的首场观众满员的国际比赛。有报道称，有人为绕开对英国球迷的购票上限，用自己在德国酒店的地址登记订票。
 

（综合报道）

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