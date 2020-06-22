 行政区名称加注“尖阁” 东海岛屿争议再起 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.06.2020

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时政风云

行政区名称加注“尖阁” 东海岛屿争议再起

日本石垣市议会6月22日通过决议，将属于该市管辖的尖阁诸岛（中国称“钓鱼岛”）行政区名称“登野城”更改为“登野城尖阁”。中国表示该决议“是对中国领土主权的严重挑衅”，保留做出进一步反应的权利。

Japan Inseln Minamikojima, Kitakojima & Uotsuri (picture-alliance/dpa/Maxppp)

（德国之声中文网）中国周一（6月22日）表示，保留对日本通过钓鱼岛（日本称为"尖阁诸岛"）所在行政区更名决议做出进一步反应的权利。中日两国均宣称对该岛拥有主权，并长期为此发生摩擦。

继日本对中国推进港版国安法提出批评之后，这个位于东海的无人居住的小岛所在行政区的更名决议可能让两国关系更趋紧张。

中国外交部发言人此前表示，港版国安法属于中国内政，日本无权干涉。

据日本广播公司NHK报道，日本石垣市议会6月22日通过决议，将属于该市管辖的尖阁诸岛行政区名称"登野城"更改为"登野城尖阁"，从10月1日正式生效。

从历史角度看钓鱼岛(尖阁诸岛)争端

中国外交部发言人赵立坚22日在外交部例行记者会上说，该决议"是对中国领土主权的严重挑衅，是非法的、无效的，不能改变钓鱼岛属于中国的事实"。

赵立坚说，"中方维护领土主权的决心和意志坚定不移"。

赵立坚表示，中方已通过外交渠道向日方提出严正交涉，并保留做出进一步反应的权利。

NHK报道说，更名是为了避免行政管理上的失误，因为石垣市的另外一个地方也叫"登野城"。

NHK同时报道称，更名发生的背景是，中国海警船多次入侵该岛屿附近的日本水域。

日本内阁官房长官须贺芳秀（Yoshihide Suga）上周表示，日本将采取一切措施，确保对该争议岛屿周围地区的监管。

同样宣称对该岛屿拥有主权的台湾政府称，其外交部对日本更名一事表示"强烈抗议"。

 

张平/ 洪沙 （路透社）

 

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