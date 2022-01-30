行为疗法减肥：不运动、不节食

（德国之声中文网）任何吃超重之苦而立意减肥者均知，瘦身有多难：运动让人筋疲力尽；节食通常只获短期成功，几乎饿死才减掉的那几公斤赘肉，要不了多久便重返贵体。大幅超重，即肥胖，损害当事人的生活质量并缩短其预期寿命。

新近，克罗地亚奥西耶克市（Osijek ）全科大夫丘尔科维奇（Mario Ćurković ） 和 戈里安斯基（Dražen Gorjanski ）报告说，成功帮助约 130 名超重患者显著减了肥。

引人瞩目的是，两位医生不只是开出治疗或饮食处方，而且是运用了其它多种方法。他们把肥胖症视为一种虽复杂但可治愈的疾病。他们把自己的行为疗法称为"POST"（Program Osječkog Smanjivanja Težine，《奥西耶克减肥法》）。对这一行为疗法的成功，他们自己也颇惊讶。

全科大夫丘尔科维奇（Mario Ćurković ） 和 戈里安斯基（Dražen Gorjanski ）声称成功帮助约 130 名超重患者显著减了肥

体内复杂的沟通途径

戈里安斯基大夫指出，人体生理系统复杂至极，正因如此，事涉肥胖，相互影响因素众多，以此之故，必须从多学科角度出发治疗肥胖症。他表示，"像任何疾病一样，肥胖症也有其原因、治疗方法和治愈方法。……人体中，有一个系统负责保持体重不变，即体内平衡系统。它有赖于消化系统和大脑中枢之间的沟通，以传输饥饿、饱腹或愉悦感"。

戈里安斯基大夫说，健康人大都在有饿感时正常饮食，吃他们想吃的食物而不增加体重， "但在今天的生活方式下，人们常吃的食物中含各种不健康物，破坏了消化系统和大脑之间的交流。" 他解释道，使这一沟通恢复平衡是 POST 疗法的目标： "经由自律训练、冥想、消化系统保养和偶尔禁食，重建消化系统和稳态系统及它们之间的交流。其指导观念是，由此恢复人体内系统的正常功能。"

破除有关肥胖的神话

两位医生在开发其疗法时破除了数个有关肥胖的神话：例如，依据"少吃 - 多运动"这一教条，只能通过同运动相结合的节食才能减肥。

体育锻炼和身体运动当然是好的，是健康的，但按照他们的疗法，无一患者须运动筋疲力竭的地步。他们也不让病人计算卡路里或严格节食。

这一疗法注重的是，随着时间的推移，食欲减少。在某种程度上，这一疗法不断减弱相关刺激，直到大脑仅在身体真正需要供应时（即饥饿时）才激发这一刺激。

丘尔科维奇大夫强调，"一个人可以在不做身体训练的情况下自我调节。我们应注重身体康复而非减肥"。他解释说，如果调节功能恢复正常，减肥效果便有可能随之而来："一旦热量摄入减少，减肥效果就能达到。"

培养正常饥饿感 是POST减肥法的关键 一位患者收到了减肥成功证书

学会倾听自己的身体

该疗法包括为期６个月的每周一次疗程，在此期间，患者应能减肥约 15 至 20 公斤。不过，有些人减掉了40公斤。

这两位医生强调，个人实现的减重量并非这一疗法有效性的指标，唯一重要的是，胃和大脑之间实现平衡交流。

接受 POST 治疗的 130 名患者的现况使两位医生对其方法的科学有效性充满信心，促使他们对之做深入科学探讨。

与其它行为疗法比较

新冠大流行瘟疫爆发前，美国即有一类似治疗法，即 《 Trevose 行为矫正计划》 (TBMP)。

两位克罗地亚医生承认，在某些情况下，该疗法效果优于 POST。然而，该计划将六周试验期内体重未明显减轻的患者排除在外。丘尔科维奇大夫就此表示： "这好比外科大夫只对他知道会成功的病例做手术。我们则无一例外，对所有需要帮助的人做'手术'"。

他还表示，尽管 TBMP 被认为是世界上最成功的减肥计划，但参与者并不反映人口的真实平均水平；POST 计划的参与者则是一个"完全民主的群体"，接收任何达到法定年龄并想减肥的人，"无论年龄、性别或身体状况如何"。

不只以极度肥胖者为目标群体

事实上，POST 参与者是一个异类群体。有些人极度肥胖，有些则是想注意饮食的轻度超重或糖尿病患者。

因此，两位医生开发了多种可供患者使用的工具，参与者可各取所需。

丘尔科维奇医生解释说，"有些人不喜欢自律训练，有些人则相当喜欢。大家不必使用所有东西，而是尽可挑三拣四。……同样重要的是，我们在食物方面不设任何限制。患者尽可吃库伦（ Kulen，斯拉沃尼亚地区的特产萨拉米香肠）或腌火腿。我们可不能对斯拉夫人说，不该吃库伦！"

斋戒提升幸福感 纵酒狂欢后的斋戒 狂欢节之后的圣灰星期三（基督教宗教节日）原意是停止纵乐享受。谁如果在之前曾大醉酩酊一场，就更容易在复活节到来之前完成禁酒斋戒。自制力较差的人，如果无法做到复活节到来前滴酒不沾，当然也可以在周末的时候小酌一杯。

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斋戒提升幸福感 管住嘴 很多宗教都有斋戒的习俗。现如今人们常常不再是出于对宗教信仰的考虑，而是完全出于对健康的追求而选择管住嘴，减腰围。

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斋戒提升幸福感 暂别塑料袋 在环保组织的宣传之下，有些人在斋戒期间也会遵守一些比较奇异的“戒律”，例如放弃使用塑料袋。不过完全不使用塑料袋的生活方式不知道会不会比较难呢。

斋戒提升幸福感 禁欲系 禁欲一段时间的做法在现代西方国家恐怕未必能引起很多响应。不过一些专业医生指出，禁欲一段时间反而可以之后的两性关系带来更多的乐趣和享受。

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斋戒提升幸福感 最关键的问题 被迫斋戒是一种错误的斋戒方式。斋戒应该是自愿的自主的行为。如果是被迫斋戒，那还是算了吧。 作者: Christoph Hasselbach



暴食癖

这两位全科大夫比较了过度饥饿感与上瘾之间的关系。丘里安斯基大夫强调，"进食也会导致上瘾。不过，情况相当复杂。"他告知，治疗计划的参与者们会学到，"什么是成瘾及如何摆脱它。到目前为止，尚无吃卷心菜成瘾的事例，但糖瘾是一个严重问题。一个全然健康却开始大量吃糖的人就可能会和开始饮酒一样上瘾。"

除了所计划的科学研究外，这两名医生正着手编写一本科普书籍。丘尔科维奇大夫表示，"我们已能证明它是有效的。若不分享这些专业知识并帮助他人，就可惜啦。"

但肥胖症行为疗法为何依然鲜有人用呢？丘尔科维奇医生的解释是： "没人能从这种减肥疗法中赚钱，因为，没有必须一直服用的药物或特殊的补充剂。无人可从减肥成功的人身上挣钱。"

十大减肥妙招 避免过度节食！ 过度限制饮食可以在很短的时间内减少很多的体重，但减少的主要是水分和肌肉，而很少脂肪。因此一旦恢复正常饮食，体重便会出现反弹。过度节食还会带来如头痛，恶心或口臭等后果。从长远来看，只有彻底改变饮食结构才有助于减肥。

十大减肥妙招 低热量食品优先！ 谁想要减肥，控制体重，就应该多食水果和蔬菜。大多数蔬菜和水果含有多种维生素和矿物质，而且水份多，热量少。此外还要多喝水，以促进新陈代谢。辛辣食物也具有相同作用。

十大减肥妙招 少吃容易发胖的食物！ 最容易导致肥胖的食品不是油脂，而是精制的碳水化合物如精白面粉制品，速食食品和所有含糖或果糖的食品。此外，还有甜饮料和快餐。同时也应避免酒精，酒的蛋白或糖等卡路里含量是其它食品的两倍。

十大减肥妙招 改变饮食习惯！ 即便采取了这些措施，也有必要合理控制饮食：要减肥必须做到一日三餐定时定量，早餐可以丰盛些。此外还要慢嚼细咽，这样能更快获得饱腹感。只吃八分饱很重要。

十大减肥妙招 要多运动！ 经常运动是减肥不可缺少的一个途径。体育锻炼增加能量消耗和燃烧脂肪。对于初学者来说，步行或水中体操是一个很好的选择，有助于保护脊柱和关节。之后建议进行几乎所有的耐力运动，如跑步，骑自行车或游泳。至少每周3次每次30分钟。

十大减肥妙招 充足的睡眠！ 睡眠太少第二天更容易有饥饿感。睡眠不足还会导致荷尔蒙失调，增加食欲，影响新陈代谢。此外，睡眠不知会导致引发饱腹感的瘦蛋白激素减少，同时促进食欲的生长素荷尔蒙增加。因此要想减肥，必须保障足够的睡眠。

十大减肥妙招 洗冷水澡！ 洗冷水澡刺激脂肪燃烧，帮助你减肥。特别是冷水刺激大腿，髋部和臀部棕色脂肪组织时，会迅速促进新陈代谢。水温应从最初的20摄氏度逐渐降至15摄氏度，但不要再低。在寒冷的早晨洗冷水浴15分钟，可以促进全天的新陈代谢。

十大减肥妙招 锻炼肌肉！ 肌肉大约占体重的40％。甚至不运动时，也会消耗比脂肪组织多三倍的热量。肌肉昼夜消耗着热量，是最重要的脂肪杀手之一。经常锻炼的肌肉比不锻炼的肌肉具有更多的“脂肪燃烧炉”。肌肉越多，消耗的热量和脂肪就越多。

十大减肥妙招 减轻压力！ 压力是导致发胖的最大心理因素之一。因此，减轻压力是减肥的一个重要环节。压力荷尔蒙可以大幅度引发饥饿感和食欲，导致对食物的渴望无法控制，尽管身体无需补充营养。因此说，没有压力的生活是燃烧脂肪的最佳途径之一。

十大减肥妙招 不要饥饿时采购！ 大量采购时，购物车中肯定会装上不利减肥的食品。因此，应该饭后采购。通常饱食之后对众多的美食就减少了朵颐的乐趣。



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