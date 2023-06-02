行业预测：2023年航空业将复苏 亚非拉航司继续亏损

（德国之声中文网）根据国际航空运输协会（IATA）6月5日的预测，鉴于中国防疫限制措施的结束，航空业在2023年的净利润将达到98亿美元，比之前的估计高出一倍。

该协会还表示，航空业在2022年的亏损额也仅为之前估计的36亿美元的一半。

"航空公司在2023年的财务表现超出预期"，国际航空运输协会总干事沃尔什（Willie Walsh）在该协会在伊斯坦布尔举行的年度大会上发表声明说。他说，几个积极进展推动了盈利能力增强， "中国在今年比外界预期提前结束了新冠防疫限制"。

沃尔什还表示，虽然飞行燃料价格仍然很高，但今年上半年已经有所缓和。他说，"在成本方面，有一些缓解。"

俄罗斯在2022年2月全面入侵乌克兰，导致能源成本飙升，全世界的通货膨胀率激增。不过，石油和天然气价格后来有所下降。

此外，沃尔什也称，经济不确定性并没有抑制人们的旅行欲望，即使是在燃料成本增加导致机票价格上升的背景下。

航空业艰难的三年

在全球新冠疫情开始前的2019年，航空公司的飞行人次达到创纪录的45.4亿。

2020年，各国关闭边界、实施防疫封控措施，航空业在这一年损失了1370亿美元。

2021年，该行业又损失了420亿美元。

2022年，情况有所好转，但航空业仍处于亏损状态（亏损约18亿美元），在这一年，中国这个主要航空市场继续实施新冠防疫限制、直至12月放开。

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"1.2%的净利润率也是值得庆祝的"

国际航空运输协会周一（6月5日）表示，今年航空业总收入预计将增长到8030亿美元，比2022年增长近10%。

虽然整个行业将实现盈利，但沃尔什指出，从每位乘客获得的净利润仅为2.25美元--这相当于大约1.2%的净利润率。

代表着大约300家航空公司、占全球航空客运量83%的国际航空运输协会表示，北美航空公司今年的净利润将上升至115亿美元，欧洲航空公司的净利润为51亿美元，中东地区航空公司的净利润为20亿美元。与此同时，亚洲、拉丁美洲和非洲的航空公司将继续处于亏损状态。

根据国际航空运输协会的预测，今年航空公司们将面临2150亿美元的总燃料费用，即每桶98.5美元。这比2022年的平均成本每桶135.6美元有所下降。燃油将占今年航空公司总成本的28%，而2019年该数字为24%。

"在经历了新冠疫情的深度亏损后，即使是1.2%的净利润率也是值得庆祝的"，沃尔什说。"但鉴于航空公司们平均每位乘客只赚2.25美元，修复受损的资产负债表并为投资者提供可持续的资本回报，对于许多航空公司来说将继续是一个挑战"，他补充说。

几个因素可能影响航空业的盈利能力

国际航空运输协会说，航空业的盈利能力是"脆弱的"，可能会受到几个因素影响，包括央行加息对抗通货膨胀。另外，经济衰退的风险依然存在，如果经济衰退导致失业，行业的前景可能会发生负面的变化。

该协会也表示，虽然乌克兰战争没有对大多数航空公司的盈利能力产生"重大影响"，但如果冲突升级可能损害全球航空。"更广泛的地缘政治紧张局势已经对国际贸易产生了影响，这种紧张局势的任何升级都代表着行业前景的下行风险。"

自新冠疫情以来一直困扰着全球贸易的供应链问题也仍然存在。国际航空运输协会说："航空公司已经受到飞机零部件供应链断裂的直接影响，而飞机和发动机制造商还未能解决这个问题。这正在对新飞机的交付以及航空公司维护和部署现有机队的能力产生负面影响。"

（法新社）

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