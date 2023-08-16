血腥冲突三年后 中印希望避免激化

（德国之声中文网）周二晚些时候，中国国防部在微博发布一份中英文联合声明，称上周日和本周一举行的中印第19轮军长级会谈"展开积极、深入和建设性沟通"。该会谈主要围绕中印边界西端实际控制线问题。声明称，双方同意通过军事和外交渠道保持沟通对话势头，尽快解决剩余问题。而"在此期间，双方同意维护中印边境和平安宁"。

有分析认为，尽管没有看出双方有作出让步的迹象，但显然都急切希望避免再次出现流血冲突。

会谈在拉达克东部地区的莫尔多/楚舒勒会晤点印方一侧举行。

印媒：两天会谈颇为罕见

《印度斯坦时报》8月15日报道说，为期两天的会谈颇为罕见，简短的双方联合声明没有显示出立即有突破的迹象。报道称，印中双方在拉达克地区陷入对峙局面已有三年多。上一轮军长级会谈是在4月23日举行的。

报道称，这些会谈并未取得任何显著突破，双方同意继续保持紧密联系，通过军事和外交渠道保持对话，尽快针对剩余问题制定出双方都可接受的解决方案。

报道称，尽管在加勒万河谷、班公错、戈格拉和温泉进行了四轮"脱离接触"以缓解对峙局面，印中军队仍在拉达克地区部署数万名士兵以及武器装备。

中印边境冲突的渊源 中印2000公里边境, 12万平方公里纠纷 中印边界总长近2000公里，另外还有12万平方公里的区域存在领土纠纷。有领土纠纷的边界涉及西段（600公里）、中段（450公里）和东段（650公里）3个部分。2020年5月，中印在锡金北部发生冲突（中段）；6月16日，中印在拉达克的巴勒万河谷（西段）发生士兵肢体冲突，造成数十人伤亡，至少印方称有20名士兵死亡。

中印边境冲突的渊源 麦克马洪线 马克马洪线(McMahon Line，东段线)是一条英国探险家测量印度时画下的一条英属印度同西藏之间的边界。1914年，英国外交官麦克马洪召集中、印、藏三方会议，由于中华民国不同意分割西藏的麦克马洪线、藏方未能得到事先秘议的独立转而也放弃承认麦克马红线，结果中藏均没有签署《西姆拉条约》。印度和缅甸则认为麦克马洪线是历史疆界。时至今日，中华人民共和国虽然拒绝承认麦克马洪线，但把它看作是实际控制线。1962年中印之战中，中国军队虽然一度占领了该地重镇达旺，但后来撤回到实际控制线以北。

中印边境冲突的渊源 藏南（印度：阿鲁纳恰尔邦） 藏南在印度被称为“阿鲁纳恰尔邦”（Arunachal Pradesh，东段线），面积约为6万平方公里，位于喜马拉雅山脉的南侧。它的西面是不丹，东面是缅甸，向南是印度，北边是中国的西藏。中国称该地为藏南，属于西藏自治区行政区划。不过，按照“麦克马洪线”的划分，该地属于印度，印度也实际控制该地，只是藏方以及中华民国当年均拒绝在条约上签字。中华人民共和国成立后延续这一路线。1948年，刚刚独立的印度开始派兵进入这个地区，1960年，印度完全占领了麦线以南部分，中国控制麦线以北。1972年，印度在该地成立阿鲁纳恰尔中央直辖区，1987年，该区改为“阿鲁纳恰尔邦”。

中印边境冲突的渊源 锡金问题 英国于1887年强占锡金国，次年出兵西藏。1950年，独立之后的印度称为锡金的保护国，1975年正式将其纳为“锡金邦”。2003年，印度总理瓦杰帕伊访问中国后，北京承认新德里对锡金的主权，同时印度亦承认中国对西藏主权。2005年之后中国出版的地图上已不再将锡金标注成主权国家。

中印边境冲突的渊源 1962年中印之战: 印度总理尼赫鲁大败 1960年4月，中印两国政府为寻求解决领土争端，由中国总理周恩来与印度总理尼赫鲁在新德里会谈，但未取得共识。1962年中印边境战争爆发。中国军队当年10月20日从边境的东西两处同时发起进攻时，兵力是印度军队的5至10倍。中国军队当时一直深入到印度今天的阿鲁纳恰尔邦省和喜马拉雅地区。整个战争延续了一个月，总共造成2000人丧生。1962年11月20日，中国单方宣布停火，并撤至麦克马洪线后20公里处。战争之后中印关系因边界冲突走入低谷。

中印边境冲突的渊源 中印关系改善，甘地总理开启总理互访 1988年12月19日至23日，印度总理拉吉夫·甘地对中国进行正式访问并与邓小平会晤。这是34年来印度总理首次访问中国。这次访问被看作是中印关系经过多年的紧张期之后开始转暖的标志。1993年，印度总理拉奥（ Narasimha Rao）访华期间，双方签署了《关于在中印边境实际控制线地区保持和平与安宁的协定》。这次访问标志着中印关系开启了一个新的时代。自上世纪九十年代以来，中印双方共签署了5个有关和平解决边境冲突的协定。

中印边境冲突的渊源 特别代表会晤机制，习莫频繁会晤 自2003年中印建立边界问题特别代表会晤机制以来，双方已举行22轮特代会晤。印方的特别代表是国家安全顾问，中方最高代表则多为外交部长。中国国家主席习近平同印度总理莫迪之间的互动相当频繁。

中印边境冲突的渊源 2017年中印洞朗地区对峙 占地约100平方公里的洞朗（Doklam）是中国和不丹之间存有争议的地区，印度也从未对该地宣示过主权。2017年6月，印度以“接到不丹政府的求助”、“支持不丹主权”为由，派兵越过中印边界，阻止中国在那里修筑公路，形成同中国军队长达71天的对峙。不丹是中国14个邻国中唯一一个没有与中国建交的国家，其国家的外交权和防务权掌握在印度手中。2014年莫迪以总理身份第一个访问的国家便是不丹。

中印边境冲突的渊源 2020年中印冲突又起 5月5日，在位于拉达克地区的海拔四千多米的班公错湖（Pangong Tso lake，西段），中国和印度军方人员相互投掷石块、木棒、铁棍等，双方都有人员受伤。5月9日，印度锡金邦那图拉山口（中段），中印军人相互投石并发生肢体冲突，有数十人受伤。 6月16日，在加勒万河谷（Galwan valley，西段）的中印士兵冲突中，有3名印度士兵在与解放军的冲突中死亡。当天稍晚时，印度军方宣布印度士兵的死亡人数提升至20人。 作者: 李鱼



消息人士：印空军空运数万名士兵及武器装备

《印度斯坦时报》8月14日还引述知情人士称，印度空军向拉达克东部前沿地区空运数万名士兵和大量军事装备，包括步兵战车、坦克、火炮、地对空制导武器和雷达，以加强该国军事态势，应对中国。

2020年4-5月，双方在加勒万河谷的冲突中，有20名印度士兵死亡，双边关系降至六十年来的低点。此后，双方在拉达克地区东部实际控制线沿线陷入对峙。

《印度斯坦时报》报道称，据印方估计，中国人民解放军的伤亡是印方的两倍，但北京官方仅承认有四名中国士兵死亡。

知情人士向该报表示，印度空军空运了68000名士兵、330辆步兵战车、90辆坦克以及数门大炮至拉达克东部地区前沿。这名人士称，加勒万事件后，情势有激化的风险。因此，加强军事威慑十分重要。

今年4月，印度国防部长在与中国国防部长李尚福会晤时，指责中国违反双边协议，侵蚀了双边关系的"整个基础"。印度称，中国部署大量军队，行为有进攻性，以及试图单方面改变边界现状，违反了两国间的协议。李尚福当时访问新德里，出席上海合作组织防长会议。

（美联社、印度斯坦时报）

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