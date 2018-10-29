 血汗版迪士尼童话 中国玩具工厂遭调查 | 经济纵横 | DW | 07.12.2018

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经济纵横

血汗版迪士尼童话 中国玩具工厂遭调查

根据路透社报导，这间专门替迪士尼及费雪 (Fisher-Price)生产玩具的工厂因员工待遇受到玩具业责任规范调查。倡议团体呼吁消费者在选择圣诞节玩具时将这些因素纳入考量。

China Shenzhen Fabrikarbeit (picture alliance/ROPI/M. Henley)

专门替知名玩具品牌製造玩具的华登玩具工厂因为违法劳工条件被劳权团体举发。玩具业责任规范强调将展开调查，并强调会立即处理违反标准的行为。

(德国之声中文网) 长期关注劳工权益的非政府组织Solidar Suisse与中国劳工观察 (China Labor Watch) 调查发现，中国河源市华登玩具工厂的员工时常违法加班，没有给薪休假或病假，时薪甚至常不到一英镑 (约新台币40元) 。

受「玩具业责任规范」(ETP) 认可的华登玩具工厂员工大多为女性，而主要业务是替迪士尼、美泰旗下的费雪及其他国际公司製造玩具。迪士尼与美泰都是玩具业责任规范的成员，而玩具业责任规范表示，他们稽查并认证全球替超过1000品牌与玩具零售商生产玩具的1200间玩具工厂，希望能提升玩具业劳工的生活与劳动水平。

玩具业责任规范的發言人罗伯森 (Mark Robertson) 表示：「我们非常认真看待中国劳工观察指出的问题，也已展开调查。我们会立即有效处理违反我们标准的行为。」

根据玩具业责任规范的声明，这项调查将审查每一项中国劳工观察所做的指控、分析已有的稽查数据、到工厂实际访查及与工厂管理阶层开相关会议。

Spielzeugfabrik in China (picture-alliance/ dpa)

因为国际社会正朝在2030年终结现代奴隶问题的方向努力，许多国际品牌近期因来自法规与消费者的压力，而开始确保它们的供应链没有虐待劳工的现象。

英国卫报 (The Guardian) 指出，华登製造的小美人鱼中的爱丽儿公主玩偶 (Princess Ariel) 在网上售价35英镑 (约新台币1400元) ，但员工生产每个玩偶平均只获得1便士 (约新台币0.4元) 的报酬。因为国际社会正朝在2030年终结现代奴隶问题的方向努力，许多国际品牌近期因来自法规与消费者的压力，而开始确保它们的供应链没有虐待劳工的现象。

反奴隶国际组织 (Anti-Slavery International) 的索比克 (Jakub Sobik) 强调：「我希望今年圣诞节，身为消费者的我们在买礼物给家人时，能想到是谁製造了这些礼物。」

此外，索比克也强调消费者应该开始要求企业确保它们贩售的商品，不是压榨劳工的成果。

杨威廉/夏立民 (路透社等)

 

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