血汗版迪士尼童话 中国玩具工厂遭调查

(德国之声中文网) 长期关注劳工权益的非政府组织Solidar Suisse与中国劳工观察 (China Labor Watch) 调查发现，中国河源市华登玩具工厂的员工时常违法加班，没有给薪休假或病假，时薪甚至常不到一英镑 (约新台币40元) 。

受「玩具业责任规范」(ETP) 认可的华登玩具工厂员工大多为女性，而主要业务是替迪士尼、美泰旗下的费雪及其他国际公司製造玩具。迪士尼与美泰都是玩具业责任规范的成员，而玩具业责任规范表示，他们稽查并认证全球替超过1000品牌与玩具零售商生产玩具的1200间玩具工厂，希望能提升玩具业劳工的生活与劳动水平。

玩具业责任规范的發言人罗伯森 (Mark Robertson) 表示：「我们非常认真看待中国劳工观察指出的问题，也已展开调查。我们会立即有效处理违反我们标准的行为。」

根据玩具业责任规范的声明，这项调查将审查每一项中国劳工观察所做的指控、分析已有的稽查数据、到工厂实际访查及与工厂管理阶层开相关会议。

因为国际社会正朝在2030年终结现代奴隶问题的方向努力，许多国际品牌近期因来自法规与消费者的压力，而开始确保它们的供应链没有虐待劳工的现象。

英国卫报 (The Guardian) 指出，华登製造的小美人鱼中的爱丽儿公主玩偶 (Princess Ariel) 在网上售价35英镑 (约新台币1400元) ，但员工生产每个玩偶平均只获得1便士 (约新台币0.4元) 的报酬。因为国际社会正朝在2030年终结现代奴隶问题的方向努力，许多国际品牌近期因来自法规与消费者的压力，而开始确保它们的供应链没有虐待劳工的现象。

反奴隶国际组织 (Anti-Slavery International) 的索比克 (Jakub Sobik) 强调：「我希望今年圣诞节，身为消费者的我们在买礼物给家人时，能想到是谁製造了这些礼物。」

此外，索比克也强调消费者应该开始要求企业确保它们贩售的商品，不是压榨劳工的成果。

杨威廉/夏立民 (路透社等)