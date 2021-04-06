 「血棉花」争议未解 国际奥会传与相关中企合作 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.04.2021

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时政风云

「血棉花」争议未解 国际奥会传与相关中企合作

在距离北京冬奥开幕剩10个月之际，国际奥会又爆出新的争议。在各界抗议浪潮越来越高之际，美国宣布与盟友考虑发起联合抵制。

Kuala Lumpur Olympia 2020 Austragungsort Bekanntgabe Thomas Bach

在中国爆发香港和新疆人权侵害事件后，国际发起抵制2022北京冬奥呼声，不过也有人担心运动员的权益受到影响。图为国际奥会主席巴赫2015年宣布北京取得2022冬奥举办权时的画面。

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尽管拜登多次表示，美国不会同中国打新冷战，但3月以来的美中对抗表明，双方除了直接对抗外，也在加紧建立各自阵营，类似冷战时期世界两大阵营的局面或正出现。

近日，中国除了在国内外操作新疆棉的话题之外，也将矛头指向驻澳华裔记者许秀中，对她发动抹黑攻击。德国之声专访许秀中还有遭遇类似的巴丢草，听听他们怎么说。

澳大利亚智库发布的最新研究发现，中国政府在2020年运用美国社交媒体来推动新疆大外宣。专家认为，民主国家应该透过台湾的经验来强化相关应对机制。

有评论认为，新疆“棉花战争”中，中国主动推动了“脱钩化”。本来在各自国家帮中国说话的西方企业被“逼反”了。而经济上的脱钩化，会进一步推动政治上的敌对。

(德国之声中文网) 根据美媒Axios报导，国际奥会（IOC）将2021年东京夏季奥运会和2022年北京冬奥会的统一合同给了一家中国公司恒源祥(HYX)。这家公司在新疆有附属工厂，并公开宣传使用新疆棉。在中国供应链被指通过强迫新疆维族人劳动生产出这些棉花的同时，争议再添一樁。

报导提到，国际奥会在2019年9月宣布，恒源祥将为国际奥会成员和工作人员提供正式的制服，例如仪式上使用的制服。其实，恒源祥与中国奥委会有着长期的合作关系，是2008年北京奥运会的赞助商。

恒源祥告诉国际奥会，奥运服中使用的棉花并非来自新疆。国际奥委会发言人告诉Axios，恒源祥向国际奥委会提供了一份原产地证书，表示用于生产国际奥委会制服的棉花来自中国以外的地区。不过该发言人没有说明是哪个机构出具的证书，也没有应Axios的要求提供证书的复印本。

在淘宝、JD.com等电商平台的列表中，恒源祥的许多产品都宣传含有新疆棉。该公司网站也显示，其有一家工厂位于新疆。

劳工权益组织Worker Rights Consortium的战略研究总监克莉奇丝 (Penelope Kyritsis)在审查了有关恒源祥的资料后告诉Axios：「奥运会不应该与在维吾尔地区生产的企业有任何关联。与一家不仅来自维吾尔地区，而且在产品广告中夸耀这件事，在道德上应受到谴责。」

她强调：「当全世界都意识到维吾尔地区发生的恐怖事件时，国际奥委会似乎视而不见。」

不过国际奥委会在提供给Axios的一份声明中说：「鉴于奥运会的多元化参与，国际奥委会必须在所有全球政治问题上保持中立。虽然国际奥委会致力于维护人权，但既没有被授权也没有能力改变一个主权国家的法律或政治制度。」

Thomas Bach

国际奥会多次强调维护人权，但也申明无法影响一个国家的政治制度。图为国际奥会主席巴赫。

联合抵制北京冬奥?

美国国务院6日表示，美国及其盟友正在考虑联合抵制2022年北京冬奥会。国务院发言人普莱斯 (Ned Price)在被问到此事时告诉记者：「联合抵制是我们当然希望讨论的事情。」

他说：「协调的方法不仅符合我们的利益，也符合我们盟友和合作伙伴的利益。」他表示，美国还没有做出决定，但对中国恶劣的侵犯人权行为感到担忧。

奥运会将在2月4日至2月20日之间举行，距离现在还有10个月，普莱斯说，美国将继续与盟友协商。目前美国两党抗中强硬立场一致，不过对于是否就人权议题发起抵制尚有不同意见。

邹宗翰/William Yang (综合报导)

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