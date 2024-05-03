血染西南印度洋 报告揭中国远洋渔业剥削实录

中国远洋船队规模为世界之最，其海上影响力在全球扩张的同时，非法活动也劣迹斑斑。近期一份国际调查报告披露，中国渔船在西南印度洋非法捕捞，加剧该地区的渔业资源枯竭，剥削渔工的违反人权行为则宛如海上“现代奴工录”。

（德国之声中文网）“捕捞到鲨鱼之后，他们只管取走鱼鳍，鱼身就丢回海里”，“有时候我们一天要工作18、19个小时，如果渔获丰收，甚至要工作22个小时”。曾在中国渔船工作的外籍渔工如此向环境正义基金会（Environmental Justice Foundation, EJF）指证，自己目睹或经历的遭遇。

中国是世界渔业大国，拥有全世界规模最大、数量最多的远洋捕捞船队，但根据“非法、瞒报及无管制捕鱼指数”（IUU Fishing Index），中国在全世界152国家中名列最恶之首。

总部位于伦敦的国际非政府组织EJF今年初发布调查报告 与影片报道披露，中国远洋渔船在西南印度洋海域进行非法、瞒报及无管制捕鱼（IUU）活动，并涉及剥削船员等违反人权行为。

EJF资深研究员卡勒姆诺兰（Callum Nolan）告诉DW，中国远洋船队在全球多地的非法活动是亟需解决的“系统性问题”。

“这不是少数船只的问题，也不是少数坏人或船长的问题。我们看到的是中国远洋船队的整体问题。我们在西南印度洋的发现，也大致反映了我们在其他地方的发现，包括非洲与西非......这确实令人担忧。”诺兰表示。

如何影响东非渔场？

中国远洋渔船在拉丁美洲与西非的非法活动行之有年，遭到国际独立组织广泛批评。EJF最新发布的调查报告，则是首度针对东非沿岸的西南印度洋海域进行较全面检视。

EJF采訪了44名曾在西南印度洋的中国金枪鱼船队工作的渔民。调查显示，80%的受访者指证，他们所在的中国渔船曾经发生捕鲨割鳍的非法行为；59%的人指证存在故意捕捉、伤害脆弱海洋巨型动物的行为。

根据世界自然基金会，印度洋是全球渔业产量第二高的海洋，支持著世界第二大金枪鱼渔业。EJF报告指出，2016年至2021年期间，西南印度洋地区约36%的捕捞活动可能属于IUU的捕捞活动；金枪鱼捕捞方面，此一数字更高达48.7%。

中国并非西南印度洋过度与非法捕捞的唯一责任国，但被视为主要的罪魁祸首之一。EJF报告提及，马达加斯加与莫三比克是首当其冲的非洲国家。

马达加斯加海域是世界著名的野生虾渔场，当地渔民经常谴责国、内外工业虾拖网过度与非法捕捞，使得虾类数量越来越少。

EJF报告指出，马达加斯加共有19艘非以金枪鱼为捕捞目标的中国渔船。这些拖网渔船均悬挂东道国国旗，使得它们得以在该国专属经济区内进行捕捞，其主要目标正是沿海虾类。

诺兰表示，盡管很多时候会为当地渔民设立保留区，不让大型工业外国船只进入，但他们发现中国拖网渔船常在夜晚进入保留区捕捞，导致工业船只和小型独木舟发生碰撞，不乏独木舟的渔网遭到工业船只的引擎碾碎、或者缠住的情况。

非洲渔民容易受到中国大型拖网渔船的影响。（示意图） 图像来源: Wang Guansen/Xinhua/picture alliance

“这给当地人带来了巨大的经济问题，因为突然间他们不得不购买新的渔网，或必须暂停捕鱼来修补渔网，独木舟也可能受损。这样的后果可能持续数週或数月，在某些情况下，特别是在这份报告中涉及的马达加斯加和莫三比克的拖网渔业方面，这种影响非常直接。”

根据报告，莫三比克约20%的沿海居民依靠渔业维生。近几十年来，莫三比克的鱼类资源不断减少。据估计，过去25年间，个体渔民的总捕获量下降了近30%。

现代海上奴工？

中国远洋渔船仰赖许多外籍渔工，他们多半来自印尼与菲律宾。EJF采訪的44名渔工中，100%的人表示船上的工作和生活条件恶劣；96%的人必须超时工作；55%的人甚至遭遇人身暴力。

根据报告，2017年至2023年期间，受访渔工通报中国的远洋金枪鱼船上有4人死亡，包括1名疑似跳海自杀的船员。

印尼移工工会（SBMI）的调查也显示了类似恶况。SBMI的海事与法律分析部协调员高尔（Dios Aristo Lumban Gaol）告诉DW，该组织的调查报告与纪录片曾披露，印尼船员在中国船只上遭受奴役、暴力对待的困境，且“这种行为至今仍在继续”。

高尔指出，大多数印尼船员的生活与工作条件非常恶劣，甚至有船员因此死亡。例如，难以获得矿泉水，只能依靠海水蒸馏，但由于水质恶劣，往往导致健康问题。此外，船上还存在歧视做法，即中国船长或船员饮用来自陆地的矿泉水，印尼船员则饮用蒸馏海水。印尼船员食用过期、腐烂或变质的食品也多有所闻。

“讽刺的是，这些印尼船员每天都要捕捞金枪鱼、蓝鳍金枪鱼、鱿鱼、虾等高价值鱼类，这些新鲜鱼类通常由富裕的国际社群消费，但在悬挂中国国旗的船上，船员们却面臨著恶劣的生活和食品条件。”

2020年，印尼民众在中国驻雅加达大使馆前抗议非法和无管制的捕捞活动。 图像来源: Dasril Roszandi/NurPhoto/picture alliance

中国如何回应批评？

根据EJF最新报告，在西南印度洋从事IUU捕捞和人权侵害的中国企业，其中违规数前三名包含中鲁远洋、浙江大洋世家及中国农业发展集团。

DW就此联系三家企业，中鲁远洋称目前正在对EJF报告中提到的相关问题进行核实；浙江大洋世家表示已针对报告内容逐项展开内部调查，但发现报告中的指控“缺少事实依据和严谨性”；中国农业发展集团至截稿前尚未回復。

面对多项指控，中国政府长年否认有管理不善之处，并于去年发布《中国的远洋渔业发展》白皮书，表示该国坚持“零容忍”打击非法捕捞，并对远洋渔船实施了“全球最严格的船位监测管控措施”。

白皮书另指，中国在推动渔业资源长期永续利用已取得“显著成效”，其中罗列了多项官方近期实施的渔业政策，包含公海自主休渔、捕捞限额、远洋渔业企业履约评估制度等。

此外，远洋渔业作为发展“蓝色经济”的重要一环，受到中国政府长期大力扶持，其中又以燃料补贴为大宗。

2022年，世界贸易组织的成员国达成一项渔业补贴协定（Agreement on Fisheries Subsidies），旨在禁止国家透过“有害”补贴，鼓励自身渔船过度捕捞、威胁全球鱼类资源永续生存。

该协议需获得三分之二成员国的签署才能正式生效。中国去年正式表态接受该协议，商务部长王文涛当时承诺，中国将与所有成员合作，推动该协议生效，并将以“积极和建设性态度”参与该协定第二阶段谈判。

然而，2023年发表在《美国国家科学院院刊》（PNAS）的一项研究指出，即使中国针对燃料补贴改革有成，也仅是迈向“永续渔业”的第一步，最终目标应是减少滥捕的行为，进而降低“渔获死亡系数”（fish mortality） ，即某族群生物因渔业开发所造成的死亡速率。

2018年，中国国家主席习近平在中国东北了解渔情。 图像来源: picture-alliance/Xinhua/Ju Peng

监管为何困难？

中国国家主席习近平自2013年上台以来，多次针对“海洋事业”发表重要讲话，强调“建设海洋强国是实现中华民族伟大复兴的重大战略任务”。去年，中国更发布《“一带一路”蓝色合作倡议》，加强与成员国的海洋产业发展。

EJF认为，这些非法捕鱼、捕杀海洋动物和践踏人权的证据表明，中国透过 “一带一路”倡议在西南印度洋沿岸国家进行的投资，有可能使中国船只在一定程度上得以“逍遥法外”。

EJF的研究员诺兰告诉DW，特别是在西南印度洋地区，沿海国家和中国都强调“蓝色经济”，中国在该地区港口和渔业基础设施有大量投资，且往往伴随著远洋渔船的出现。

诺兰表示：“中国也承认，他们鼓励远洋船队公司投资渔业基础设施，以此作为进入渔场的手段......我们必须提出一个更广泛的问题：这对可持续的资源开发有什麽影响？就有效监督船队并能够对在当地作业的渔船采取行动而言，这对当地政府造成了什麽压力？”

中国研究专家、美国“太平洋论坛”（Pacific Forum）的蓝若思（Elizabeth Freund Larus）则向DW指出，“一带一路 ”为中国赢得了全球影响力。这些国家难免在各种活动中支持中国，也可能因此对批评中国缄默或犹豫不决。

诺兰另指，广泛来说，远洋渔业距离陆地遥远，本就是个缺乏透明度的产业，船只悬挂的旗帜实际上也可能不代表船只的真正所有权。有些船只即便派驻有观察员，也可能受到贿赂或威胁，难以如实通报情况，甚至有许多观察员因不明原因死亡。

“我认为解决问题的办法是在船上配备观察员，并在渔船上广泛使用CCTV和电子监控系统，这样就能提供额外的保护。这在解决非法捕鱼和侵犯人权问题上能迈出一大步，但我认为，我们距离实现这一点还有很长的路要走。”

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（DW记者Kate Hairsine、Levie Mulia Wardana对本文亦有贡献）

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