血型与新冠肺炎有何关联？

（德国之声中文网）为什么有些人根本不知道自己已被感染新冠病毒，而另一些人则需要接受医治，使用呼吸机甚至出现最糟糕的情况-死亡？由于感染症状各不相同，因此很难知道究竟有多少人感染了病毒，以及有多少人具有了抗体。隐藏的未知数字相应来说很大。

血型引起关注

德国和挪威的研究人员对新冠患者的病情发展与不同血型之间的关系进行了分析研究。尽管获得的只是初步结果，但足以令人震惊。他们发现，病情发展存在巨大差异的原因之一可能在于患者的血型。研究人员针对血型对尤其严重的感染症状所起的作用进行了研究。

研究人员对1610例因感染新冠病毒而出现呼吸衰竭的患者进行了研究。这些患者分别来自疫情异常严重的意大利米兰、蒙扎和西班牙马德里、圣塞瓦斯蒂安和巴塞罗那。患者的病情都极其严重，有些患者最后不治。

科学家们对患者身上某些地方的DNA材料进行了检查研究，并将这些检测结果与2205名健康人的血样进行对比。

研究得出的初步结果是：A型血的感染者似乎出现严重症状的风险尤其高。在德国，该血型在居民中的比例为43%。如果A型血的人感染了新冠病毒，需要吸氧或使用呼吸机等抢救措施的可能性通常是0型血患者的两倍。

在当前情况下，0型血的人似乎很幸运，尽管如此他们也无法完全防御病毒。根据研究结果，0型血的人感染病毒后出现严重症状的风险最小。

在献血方面0型血也很特殊。这种血型的人可以为所有人献血，属于“万能”献血者。在德国，0型血的人占人口的41％。

血型为B和AB的人不多，比例分别为11％和5％，在相关的新冠病毒调查中，这两种血型的作用趋于中间。

守护健康第一步：正确洗手！ 水和肥皂不可或缺 我们的手无处不在：在日常交往中握手，在乘坐地铁时扶握成千上万个人已经摸过的把手。我们用手拿东西吃，用手开门……而在这些过程中，细菌是少不了的。因此，每个人都应该养成勤洗手的好习惯。

守护健康第一步：正确洗手！ 同为细菌，威力大不同 细菌分很多种类，它们的危险性有很大差异。比如，腐坏的鸡蛋滋生的沙门氏菌，就需要至少1000个才会致病；但是在湿热的气候下，热水处理系统中产生的军团菌，人只要通过呼吸道吸入不到100个，就有可能生病。即使是清洁的空气中，也充满了各种细菌和真菌孢子。

守护健康第一步：正确洗手！ 这里其实比你想象的要干净 人们往往认为厕所很脏，但事实上在每平方厘米的马桶座垫上仅有不到10个细菌。从这个角度来看，厕所反而是最干净的地方之一了。因为有时候连窗玻璃上的细菌和真菌密度都比马桶要高得多，如果你半年才擦一次窗户的话。相比之下，人们打扫厕所的频率则要高得多，一个星期至少好几次。

守护健康第一步：正确洗手！ 键盘：细菌的天堂 在办公室里的情况则要糟糕得多：一张普通的办公桌上，平均每平方厘米就有至少3000个细菌——比马桶盖要脏得多了。而最容易藏污纳垢滋生细菌的就是电脑的键盘了，因为按键之间的细小缝隙最适合细菌繁殖。在这里，平均每平方厘米滋生超过1万个细菌是很常见的。

守护健康第一步：正确洗手！ 所谓“铜臭”其实是真话 不管是纸币还是硬币，都是从很多人的手中来回传递。纽约的研究者在纸币上鉴定出来多达3000种不同的细菌。用非常敏感的检测工具，甚至可以发现大多数纸币上还有可卡因的痕迹——因为瘾君子常常会用纸币来吸食可卡因。因此，商店里的售货员在用手接触钱币之后是绝对不可以再直接去拿食物的。

守护健康第一步：正确洗手！ 霉菌的温床 常常被人误以为干净的冰箱里其实也有很多细菌。这里湿润的环境，还有冰箱里存放的食品中所含有的脂肪和糖分都是霉菌滋生的理想温床。即使定期清洁，也还是难以避免有一些死角——比如冰箱门的橡胶密封垫。

守护健康第一步：正确洗手！ 医院——危险地带 尤其在去医院的时候，特别要注意手的卫生。因为在这里，一些顽固细菌的传播很可能会造成严重的后果，甚至包括病人的死亡。因此在很多医院的洗手池边都放有洗手液，常常还有杀菌消毒的溶液。在到病房看望病人之前，请务必先把手洗干净。

守护健康第一步：正确洗手！ 危险的作案者 这种非常危险的“超级细菌”叫做耐甲氧西林金黄色葡萄球菌（简称MRSA）。目前现有的抗生素类药物对它都不起作用。而且这种非常顽强的化脓菌即使在没有供养的情况下也能存活七个月之久——在地板上、在桌子上、在皮肤上以及门把手上，它们无处不在。

守护健康第一步：正确洗手！ 铜把手防细菌 哈尔堡的一家诊所启动了一项颇有成功前景的试验：他们把诊所所有的门把手都换成铜质的，因为细菌是不喜欢铜的。结果显示，细菌滋生量降低了差不多一半。不过，这并不意味着洗手不再重要，因为尽管如此人们还是会接触到很多细菌。

守护健康第一步：正确洗手！ 不要矫枉过正 那么我们现在是不是该停止与人握手致意的这个习惯呢？在医院里，这也许是个不错的主意，但是在其它情景下，这就显得有些过于谨慎小心了。更好的途径其实是注重个人卫生：勤洗手，定期清洁电脑键盘和鼠标，在买东西付钱之后不要去摸食物，还有就是，多清洁冰箱吧！ 作者: Fabian Schmidt



对治疗的影响

如果研究结果得到证实，也将有助于各种药物疗法的研发。与血型对新冠肺炎病情起着一定的作用一样，此前也有研究发现，血型与其它一些疾病也有关联。

例如，科学家们发现不同血型者感染疟疾的几率和病情发展程度就有关系。例如0血型的人极少感染严重的疟疾，即便感染也有更高的自我保护能力避免病情恶化。但是对于某些其它疾病，其他血型的人则更具防御能力。例如A型血的人对鼠疫的抵抗力就更强。

长期以来，研究人员一直以高风险患者作为研究的重点，这些人主要是患有某些疾病或者达到一定年龄的人。吸烟者也是重点研究对象。感染了冠状病毒，烟民比非吸烟者面临更大危险吗？这是研究人员在探究新冠病毒过程中密切关注的又一条线索。

