 融冰之旅？澳大利亚总理11月访华 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.10.2023

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时政风云

融冰之旅？澳大利亚总理11月访华

澳大利亚总理阿尔巴尼斯周日（10月22日）宣布，将在下个月访问北京，并与中国领导人习近平会面。做出这一宣布数小时后，阿尔巴尼斯就登上了去华盛顿的飞机，开启对美国的访问。

澳大利亚总理阿尔巴尼斯：与中国的良好关系符合澳大利亚的利益

澳大利亚总理阿尔巴尼斯：与中国的良好关系符合澳大利亚的利益

（德国之声中文网）阿尔巴尼斯将在11月4日到7日对北京和上海进行访问。他将是7年来首位访华的澳大利亚总理。"与中国保持良好关系符合澳大利亚的利益。"阿尔巴尼斯周日在议会对媒体记者表示。

就在堪培拉确认访华计划的前一天，中国政府同意重新审议对澳大利亚葡萄酒征收的高额关税。2020 年关税开始实施之际，中国是澳大利亚葡萄酒最大的出口市场。

阿尔巴尼斯表示，他将与中国国家主席习近平和总理李强会面，并在上海参加进口商品博览会。美联社报道称，澳总理宣布访华和解决葡萄酒贸易争端有望突破，标志着澳中关系的进一步修复。

澳大利亚已暂停向世界贸易组织投诉中方对葡萄酒的关税措施。阿尔巴尼斯称，中国对澳大利亚葡萄酒重新开放市场将带来10亿澳元（合6.31亿美元）的出口收益。

在2020年澳大利亚呼吁对新冠病毒起源进行独立调查后，中国对其实施了一系列贸易壁垒措施，涉及煤炭、葡萄酒、大麦、牛肉、海鲜等商品。据估计这每年使澳大利亚出口损失140亿美元。

  • Xi Jinping Malcolm Turnbull

    从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？

    紧密的贸易伙伴

    2015年中国和澳大利亚签署《中澳自贸协定》，同年12月开始生效，两国给予对方最惠国待遇，澳大利亚的乳制品、牛肉、海鲜、酒水等产品，以及煤、铜、镍等矿产资源可以部分零关税的低价格销售到中国。图为2016年时任澳总理特恩布尔（Malcom Turnbull）和中国国家主席习近平在杭州举行的G20峰会上握手。彼时的双边关系即使称不上亲密，至少也是友好合作。

  • Australien Politiker Sam Dastyari in Canberra

    从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？

    工党议员被指“通华”

    2017年的一起事件形成了中澳关系走向猜忌和对峙的转折点：工党参议员邓森（Sam Dastyari）迫于压力辞职。他被指控与一些中国商人过从甚密，其中包括据称与中共有联系的商人黄向墨。此后澳媒体开始曝光中国试图影响堪培拉政界的行为。当年内，特恩布尔总理就推出了一部旨在遏制外国干预的法律，对北京的防范之意十分明显。

  • Deutschland Mobilfunkausbau l Huawei 5G

    从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？

    带头禁用华为

    2018年，澳大利亚以国家安全为由，做出了禁止华为参与5G网络建设的决定。在美国总统特朗普对华发起贸易战的背景下，中国科技巨头华为早已成为西方国家顾虑的对象，但澳大利亚则是美国的西方盟友中率先正式宣布禁用华为的国家。

  • China Coronavirus Klinik in Wuhan

    从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？

    新冠疫情源头调查

    尽管政治领域的气氛日益紧张，但是中澳之间在一段时间内仍然保持着密切的经贸关系。中国对于澳大利亚的矿产资源和农产品有着巨大的需求。但是一场从中国武汉席卷全球的疫情带来了根本的转变。堪培拉政府发出对新冠病毒源头进行独立调查的呼吁，彻底惹怒了北京。

  • DW Investigativ Projekt: Uiguren Umerziehungslager in China ACHTUNG SPERRFRIST 17.02.2020/17.00 Uhr MEZ

    从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？

    “反华急先锋”?

    在新冠疫情方面的争议,再加上澳政界和智库机构对新疆“再教育营”情况的调查披露，以及对香港民主法治遭到限制的批评，都使得堪培拉在北京眼中成为了“反华急先锋”。据一名中国官员透露，中国驻澳大使馆甚至有一份文件还列举了14项澳政府引起中国不满的行为。

  • Australien Journalist Mike Smith aus China Shanghai ausgewiesen

    从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？

    澳驻华记者出于安全考虑紧急离境

    2020年9月，中国外交部证实，前央视主持人、澳籍华裔女记者成蕾已经因为“涉嫌从事危害中国国家安全的犯罪活动”而接受调查。随后两名澳大利亚驻华记者——澳大利亚广播公司ABC的驻华记者比尔·伯特斯(Bill Birtles)和《澳大利亚金融评论》(Australian Financial Review)的记者迈克尔•史密斯(Michael Smith)——在北京被中国国安人员约谈。据称，约谈内容与成蕾案件有关。两人于9月7日紧急撤离中国。

  • Screenshot Twitter - Lijian Zhao

    从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？

    “战狼”：赵立坚推文惹风波

    中国外交部发言人赵立坚在其推特账户上发布了一张由中国艺术家付昱（网名为“乌合麒麟”）创作的讽刺画而陷入外交争端。画中描绘了一名澳大利亚士兵用刀子抵住一个阿富汗儿童的脖子。赵立坚以此来讽刺澳大利亚特种部队在阿富汗杀害平民的事件。推文发布后，澳大利亚总理莫里森立刻发表讲话，要求赵立坚撤下图片，并要求中国政府道歉。北京方面并未道歉，反而还讽刺堪培拉政府更应该为其士兵在阿富汗犯下战争罪行而“感到耻辱”。

  • Australien Canberra Weinlese

    从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？

    北京下关税“狠手” 澳告到WTO

    就在赵立坚推文风波发生之前，中国商务部刚刚宣布对澳大利亚葡萄酒开征反倾销税，税率最高达212%。此外，澳洲大麦和牛肉等产品也成为北京惩罚性关税的受害者。由于中国是澳大利亚最重要的贸易伙伴，澳洲出口产品原本有大约三分之一销往中国。堪培拉政府已经表示要把关税案告到WTO，但是这些制裁对相关产业构成沉重的打击，已经是难以改变的事实。

    作者: 雨涵 （综合报道）


美中穿梭访问

自阿尔巴尼斯领导的中左翼工党去年赢得大选以来，与中国的关系开始改善。中国对澳大利亚煤炭、木材和大麦的进口限制已经逐一取消。本月早些时候，在中国被关押三年的澳大利亚记者成蕾获释

澳大利亚政府周五（10月20）表示，在对国家安全风险进行审查后，决定不取消中资企业岚桥集团（Landbridge）于2015年获得的为期99年的达尔文港的租约。审核认为，监管体系"健全"，对包括港口在内的重要基础设施的风险监控"充分"，因此没有必要更改或取消租约。

阿尔巴尼斯在回答媒体记者提问时表示，接下来几天他的工作焦点是周日开始的对美国的访问。他称美国是澳大利亚"最紧密的伙伴"，还提到美英澳AUKUS联盟是以共同价值观、以及对民主和国际秩序的坚守为基础。

阿尔巴尼斯将在访问美国，与拜登会面后前往北京。之后，他又将赴美国参加11月15日到17日在旧金山举行的亚太经合组织领导人峰会。

 

（美联社、路透社）

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