指移徙者和东道国社会的相互适应，也是一个国家移民政策实行效果的体现之一。

作为东道国的居民，移徙者有责任了解东道国社会的法律和价值，不仅有义务尊重他人的权利，而且也有义务特别是尊重他人的文化特性。而东道国社会必须尊重移徙者的文化多样性和权利。可通过利用移徙带来的社会和文化财富，促进相互了解。 德国政府专门设有融入事务专员。