为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
指移徙者和东道国社会的相互适应，也是一个国家移民政策实行效果的体现之一。
作为东道国的居民，移徙者有责任了解东道国社会的法律和价值，不仅有义务尊重他人的权利，而且也有义务特别是尊重他人的文化特性。而东道国社会必须尊重移徙者的文化多样性和权利。可通过利用移徙带来的社会和文化财富，促进相互了解。 德国政府专门设有融入事务专员。
德国看守政府总理默克尔呼吁俄罗斯总统普京帮助解决目前在白俄罗斯和波兰边境地区出现的移民滞留问题。
聚集在波兰-白俄罗斯边境地区的移民数量已经达到3000到4000人。欧委会主席冯德莱恩表示将对白俄罗斯领导人采取更多制裁措施。德国看守政府内政部长呼吁欧盟向波兰和德国提供援助。
白俄罗斯边防部门表示，目前有较大数量的移民正在从白俄罗斯步行前往波兰边境，该部门会“动用一切必要措施”确保边境安全。
土耳其人移民德国始于 60 年前的一份劳工招募协议。对于第一批客籍劳工的子孙后辈来说，今天的德国既是他们的家乡，却也意味着歧视。
德国新一届联邦议院本周二（10月26日）首次召集，意味着现任政府正式卸任，成为看守内阁。本届联邦议院不仅是议员最多的一届，而且还有更年轻、更多元等诸多特色。
为了缓解专业人才短缺的问题，是否应该实施一个更为开放，更为不同的移民政策，这在德国是一个讨论了多年的话题。而今，波士顿咨询公司发布的一份报告得出了一个出人预料的结果：德国已成为各国年轻、受过良好教育的一个移民首选之地。除此之外，还有哪些国家受到高级人才的青睐？
为了引起人们对未成年难民的关注，一个名为《行走》（The Walk）的表演团正在穿越欧洲。主人公阿玛尔——一个来自叙利亚的女孩，是一个3.5米高的木偶。
新当选的德国联邦议院规模相当大，有735名议员。与此同时，新议院也变得更加多元化。更多议员来自有移民背景的家庭。这是一个机遇。
德媒报道称，在德国北部，一些前伞兵和联邦国防军预备役军人计划了针对外来移民的袭击活动。其首领还与德国国防部的一名官员有过密切联系。
美国警察在美墨边境骑马驱赶海地移民的照片引起舆论哗然，政府部长表示将进行调查。同时美国宣布大幅提高接收难民的名额。
超过12000名移民在美国与墨西哥交界的一座桥下滞留多日，这些人主要来自海地，美国边境官员表示：将会尽快将这些人遣返回母国。
在《香港国安法》通过后，香港教育界成为政府重点整治对象。除了「爱国主义」成教学重点外，最大教师工会教协也被迫解散。路透社报导，在高压环境下，许多教师选择辞职、移民出走。
美国最高法院当地时间周二（8月24日）裁定，“留在墨西哥”政策不得推翻。该政策由前总统特朗普制定，意在缓解大量中美洲寻求庇护者无序入境难题。
2015年，扎伊娜作为叙利亚难民来到德国时，她一句德语也不会说。现在，她成为德国最优秀的高中毕业生之一，并帮助他人获得成功。
由香港特区政府统计处本周四（8月13日）公布的数据显示，过去一年内，香港的人口减少了1.2%。这股「大逃亡潮」会越演越烈吗？
拥有英国国民海外护照（BNO）的香港人可以通过签证计划赴英国生活，5年后申请永久居留权，再住一年后可入籍英国。英国媒体披露，该计划被中国间谍利用，企图通过申请BNO入境英国，究竟是怎么回事?
© 2021 德国之声 |
数据保护 |
责任声明 |
联系方式