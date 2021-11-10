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融入社会

指移徙者和东道国社会的相互适应，也是一个国家移民政策实行效果的体现之一。

作为东道国的居民，移徙者有责任了解东道国社会的法律和价值，不仅有义务尊重他人的权利，而且也有义务特别是尊重他人的文化特性。而东道国社会必须尊重移徙者的文化多样性和权利。可通过利用移徙带来的社会和文化财富，促进相互了解。 德国政府专门设有融入事务专员。

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默克尔呼吁普京协助解决波白边境移民问题 10.11.2021

德国看守政府总理默克尔呼吁俄罗斯总统普京帮助解决目前在白俄罗斯和波兰边境地区出现的移民滞留问题。
Migrants gather near a barbed wire fence in an attempt to cross the border with Poland in the Grodno region, Belarus November 8, 2021. Leonid Scheglov/BelTA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE. MANDATORY CREDIT.

欧盟要求对白俄罗斯采取更多制裁措施 09.11.2021

聚集在波兰-白俄罗斯边境地区的移民数量已经达到3000到4000人。欧委会主席冯德莱恩表示将对白俄罗斯领导人采取更多制裁措施。德国看守政府内政部长呼吁欧盟向波兰和德国提供援助。
Migrants gather near a barbed wire fence in an attempt to cross the border with Poland in the Grodno region, Belarus November 8, 2021. Leonid Scheglov/BelTA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE. MANDATORY CREDIT.

数百名移民试图从白俄罗斯边境进入欧盟 08.11.2021

白俄罗斯边防部门表示，目前有较大数量的移民正在从白俄罗斯步行前往波兰边境，该部门会“动用一切必要措施”确保边境安全。
Gastarbeiter aus der Türkei sitzen nach ihrer Schicht auf einer Bank auf dem Gelände der Zeche Neu-Monopol in Bergkamen im Kreis Unna. (Undatiert). | Verwendung weltweit

他乡？故乡？土耳其劳工在德国的60年 30.10.2021

土耳其人移民德国始于 60 年前的一份劳工招募协议。对于第一批客籍劳工的子孙后辈来说，今天的德国既是他们的家乡，却也意味着歧视。

Lawmakers attend the first plenary session of the German parliament Bundestag after the elections, Berlin, Tuesday, Oct. 26, 2021. At right German President Frank-Walter Steinmeier. (Photo/Markus Schreiber)

更年轻、更多元：德国新一届联邦议院登场 26.10.2021

德国新一届联邦议院本周二（10月26日）首次召集，意味着现任政府正式卸任，成为看守内阁。本届联邦议院不仅是议员最多的一届，而且还有更年轻、更多元等诸多特色。
05.07.2018, Bayern, Nürnberg: Zwei Blaue Karten für ausländische Fachkräfte liegen im Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) auf einem Tisch. Fast 77 000 hochqualifizierte Zuwanderer aus Nicht-EU-Ländern konnten bisher mit einer sogenannten Blauen Karte in Deutschland arbeiten. Ein Großteil davon in stark nachgefragten Berufen - etwa als Ingenieur, Naturwissenschaftler, Informatiker oder Arzt. Foto: Daniel Karmann/dpa | Verwendung weltweit

研究：德国成高质移民的首选之地 18.10.2021

为了缓解专业人才短缺的问题，是否应该实施一个更为开放，更为不同的移民政策，这在德国是一个讨论了多年的话题。而今，波士顿咨询公司发布的一份报告得出了一个出人预料的结果：德国已成为各国年轻、受过良好教育的一个移民首选之地。除此之外，还有哪些国家受到高级人才的青睐？
Little Amal is carried inside the Mucem museum in Marseille, on September 22, 2021, as part of The walk, a festival of art that follows the journey of Little Amal, a giant puppet depicting a Syrian refugee girl travelling 8000km across Turkey and Europe. (Photo by Nicolas TUCAT / AFP) (Photo by NICOLAS TUCAT/AFP via Getty Images)

阿玛尔的欧洲之旅 05.10.2021

为了引起人们对未成年难民的关注，一个名为《行走》（The Walk）的表演团正在穿越欧洲。主人公阿玛尔——一个来自叙利亚的女孩，是一个3.5米高的木偶。
Armand Zorn, SPD-Bundestagskandidat für den Wahlkreis Frankfurt am Main I, spricht während einem Gespräch unter dem Motto «Zusammenhalt. Solidarität. Zugehörigkeit.».

德国联邦议院：有移民背景的议员越来越多 03.10.2021

新当选的德国联邦议院规模相当大，有735名议员。与此同时，新议院也变得更加多元化。更多议员来自有移民背景的家庭。这是一个机遇。
Ein Fallschirmjäger der Bundeswehr hält ein Sturmgewehr vom Typ G36 K mit einem sogenannten Laser-Licht-Modul (LLM) bei der Übung «Green Griffin 2019» in den Händen. Rund 2500 Soldaten aus den Niederlanden und Deutschland üben seit dem 6. Mai 2019 in der Lüneburger Heide für den Verteidigungsfall. Im Mittelpunkt von «Green Griffin 2019» steht unter anderem die rasche Verlagerung von Fallschirmtruppen.

媒体：德国预备役军人计划仇外袭击 02.10.2021

德媒报道称，在德国北部，一些前伞兵和联邦国防军预备役军人计划了针对外来移民的袭击活动。其首领还与德国国防部的一名官员有过密切联系。
19.9.2021, Ciudad Acunda****Beamte der US-Zoll- und Grenzschutzbehörde versuchen, die meisten Migranten bei der Überquerung des Rio Grande von Ciudad Acuna nach Del Rio, Texas aufzuhalten. Tausende von haitianischen Migranten sind in Del Rio, Texas, angekommen, während die Behörden versuchen, die Grenze zu schließen, um den Migrantenstrom zu stoppen. +++ dpa-Bildfunk +++

美墨边境：骑警驱赶难民引众怒  21.09.2021

美国警察在美墨边境骑马驱赶海地移民的照片引起舆论哗然，政府部长表示将进行调查。同时美国宣布大幅提高接收难民的名额。
Haitian migrants set up make-shift camp along the Rio Grande after crossing into the United States from Mexico, Friday, Sept. 17, 2021, in Del Rio, Texas. Thousands of Haitian migrants have assembled under and around a bridge in Del Rio presenting the Biden administration with a fresh and immediate challenge as it tries to manage large numbers of asylum-seekers who have been reaching U.S. soil. (AP Photo/Eric Gay)

美国展开驱逐行动 遣返萬名海地移民 20.09.2021

超过12000名移民在美国与墨西哥交界的一座桥下滞留多日，这些人主要来自海地，美国边境官员表示：将会尽快将这些人遣返回母国。
Students wearing face masks stand and watch, while standing under a banner with patriotic slogans, during a flag raising ceremony on the National Security Education Day, in a Secondary School in Hong Kong, China on 15 April, 2021. Hong Kong will host for the first time a National Security Education Day Today, This comes after the implementation of the national security law last year, Over 100 people have been arrested under the national security law, with prominent Pro-Democracy Figures, like Jimmy Lai who has been charged with the law , and the arrest of over 47 People who participated in last years pro-democracy primary election. (Photo by Vernon Yuen/NurPhoto)

英媒：国安法影响 香港爆教师离职潮 17.09.2021

在《香港国安法》通过后，香港教育界成为政府重点整治对象。除了「爱国主义」成教学重点外，最大教师工会教协也被迫解散。路透社报导，在高压环境下，许多教师选择辞职、移民出走。
25.07.2019 US-Grenzschutzbeamte weisen eine Gruppe von Migranten ab dessen Dokumente auf mexikanischer Seite an der Grenze überprüft werden. Etwa 20.000 Asylbewerber kehrten zurück nach Mexiko, um dort im Rahmen des sogenannten «Stay in Mexico»-Programms auf Termine des US-Immigrationsgerichts zu warten. +++ dpa-Bildfunk +++

留在墨西哥：拜登移民政策受挫 25.08.2021

美国最高法院当地时间周二（8月24日）裁定，“留在墨西哥”政策不得推翻。该政策由前总统特朗普制定，意在缓解大量中美洲寻求庇护者无序入境难题。

为了未来而奋斗的难民“学霸” 15.08.2021

2015年，扎伊娜作为叙利亚难民来到德国时，她一句德语也不会说。现在，她成为德国最优秀的高中毕业生之一，并帮助他人获得成功。
Aerial view of Cathay Pacific s Boeing-777 airplane departing Chep Lap Kok - Hong Kong International Airport, China (Photo by Leonid Faerberg / Transport-Photo Images) LeonidxFaerberg PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY

大逃亡潮来了？移出香港人口飙升至近9万 13.08.2021

由香港特区政府统计处本周四（8月13日）公布的数据显示，过去一年内，香港的人口减少了1.2%。这股「大逃亡潮」会越演越烈吗？
Hundreds of activists march to British Consulate in Admiralty, urging the UK Government to grant full citizenship to British National (Overseas) and Citizens of the UK and Colonies passport holders. 01SEP19 SCMP / Nora Tam picture alliance

英媒：中国间谍企图冒充BNO港人入境英国 09.08.2021

拥有英国国民海外护照（BNO）的香港人可以通过签证计划赴英国生活，5年后申请永久居留权，再住一年后可入籍英国。英国媒体披露，该计划被中国间谍利用，企图通过申请BNO入境英国，究竟是怎么回事?

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