为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
指移徙者和东道国社会的相互适应，也是一个国家移民政策实行效果的体现之一。
作为东道国的居民，移徙者有责任了解东道国社会的法律和价值，不仅有义务尊重他人的权利，而且也有义务特别是尊重他人的文化特性。而东道国社会必须尊重移徙者的文化多样性和权利。可通过利用移徙带来的社会和文化财富，促进相互了解。 德国政府专门设有融入事务专员。
俄罗斯入侵战争开始后，乌克兰当局停止延长俄罗斯公民的居住许可。此后，这些居民的身份变得不明确，许多人面临被驱逐出境的命运。德国之声采访了其中一些受到影响的居民。
10月22日，梅洛尼正式宣誓就任意大利总理。高喊民粹口号“意大利和意大利人优先！”参选，意大利兄弟党党魁梅洛尼呼吁减少欧盟官僚主义，降低赋税，她同时也反同婚、反堕胎、反移民。
德国各派政治家都希望为俄军逃兵提供庇护，不过光有意愿是不够的，目前面临的现实是还有法律问题尚未得到解决，而且最重要的出逃路线被关闭了。
德国的劳动力出现严重缺口，政府推出德国版绿卡“机会卡”，希望借此提高移民人数。但“机会卡”真的能创造机会，达到政府所预期的效果吗？
从乌克兰逃往德国的人数在增加；但同时来自其它国家的寻求庇护者人数也不断增多，其中多数经由所谓的巴尔干路线入境。德国各级地方政府感觉左支右绌，已发出求助的警报。
周一公布的一项联合国研究显示，全球范围内约有5000万人陷入强迫劳动或强迫婚姻。
联邦劳动部长日前宣布制定 "现代移民法"，促进外国技术工人移民。根据该法，德国将推出一种绿卡，取名 "机会卡"。相关法律预定今秋出台。
受政治局勢、防疫政策等因素驅使，香港的移民人數有增無減，最新的人口跌幅打破幾十年來的紀錄，人口负增长持續擴大。人口結構突變所影響的不光是社會運行，還有民調結果的趨勢。
在意大利的沿海城市，一名意大利男子在光天化日之下将一名尼日利亚裔小贩殴打致死。一些人认为匪夷所思之处在于 —— 为什么没有人出面制止施暴者？
港區國安法實施兩年後，國安教育已漸漸融入學校課程之中，最新消息指也包含香港兩家最高學府——香港大學和中文大學也宣布將國安教育列為必修。在政府要求和資金壓力下，學校亦幾乎沒有拒絕的空間。
德国政府决意降低门槛，简化被容忍居留多年的外国人获永久居留权程序。该法将惠及约25万在德外国人。
出于对中国国内政治及生活环境的失望，越来越多的年轻人希望移民国外。但政府采取的一系列措施，却令很多人的出国梦化为了泡影。在此背景下，一种全新的"润学"正在兴起。
据《商报》本周一（7月4日）报道，德国自民党提出一份移民政策10点纲要，其中呼吁有关当局把英语也作为行政语言。这一建议立即遭到德国公务员联合会的反对。
25年前，香港主权移交北京前夕，曾有大量港人移居海外。而过去几年，随着北京对香港管控不断收紧，选择移民的港人又变得越来越多。
美國得州一輛貨櫃卡車內被發現46具遺體。當局稱，這些受害者是因爲悶熱而死。這起悲劇可能是近年美墨邊境最致命的人口走私事件之一，目前當地警方了公布那些細節？
过去数月来，在中国社媒上经常可以看到关于“润学”的讨论。德国之声记者与几位选择海外求学、生活的中国年轻人进行了对话，听他们讲述心路历程。他们为何选择出国？出国之后又感觉如何？
© 2022 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式