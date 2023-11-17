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指移徙者和东道国社会的相互适应，也是一个国家移民政策实行效果的体现之一。
作为东道国的居民，移徙者有责任了解东道国社会的法律和价值，不仅有义务尊重他人的权利，而且也有义务特别是尊重他人的文化特性。而东道国社会必须尊重移徙者的文化多样性和权利。可通过利用移徙带来的社会和文化财富，促进相互了解。 德国政府专门设有融入事务专员。
IT、护理、物流……德国的众多行业都急需专业人才。为了吸引外国技术人才，德国出台了最新技术人员移民法，大幅降低赴德工作的门槛。不会德语，申请者父母来德国都有可能。
本周一，德国各州州长与总理肖尔茨彻夜讨论难民政策的路线变化，最终达成一致。联邦政府每向各州分配一名避难申请者，该州每年将获得7500欧元拨款。此外，避难审批程序将加速，避难申请者的社会福利金受到更严格限制。
逃离中国的人数越来越多，其中冒险“走线”者通过免签证飞抵厄瓜多尔，与拉美人一起穿越曾经无法穿越的达连峡谷，走过几个中美洲国家，最后抵达美国边境。到了美国之后会遭遇什么？
加沙冲突爆发以来，德国已经有多场支持巴勒斯坦的示威活动因触及“反犹”红线而遭警方取缔。在这样的背景下，立场相对温和的德国穆斯林群体，又有著怎样的反应？
越来越多的难民涌入德国，许多地方政府感到不堪重负。移民政策进行改善的必要性有多大？记者来到一处柏林难民抵达中心探寻究竟。
新西兰今年的移民人数创下了历史新高，以印度、菲律宾和中国移民为主。经济学家指出，移民能够填补工作岗位，但在短时间内快速增加的人口也给住房市场带来了压力。
韩国统一部就多个人权组织的说法称，中国东北三省的多数朝鲜居民被遣返的消息似乎属实，韩方已就此向中国提出抗议。人权组织称，被遣返者将面临朝鲜当局的监禁或被处以极刑。
《法兰克福评论报》关注中国政府最新的新疆政策，当局希望为新疆建立新形象并促进观光业。 「瑞士德语广播电视」则观察到越来越多受良好教育的中国人移民欧洲，专家解释了此现象的背景与影响。
今年上半年德国市县债务同比增长四倍多，这其中既有通货膨胀、地方政府补贴增加的原因，也有将乌克兰难民纳入德国社会福利体系而导致支出增加的因素。同时有研究指出，德国的这种福利政策反而不利于乌克兰难民融入社会和劳动力市场。
德国急需引入外来移民来填补巨大的劳动力缺口，但是不少德国民众依然视移民为威胁，尤其在东部地区。政治学者指出，当年的东德社会中外国人数量非常少，造成了如今东部民众不愿接纳移民。
今年七月，欧盟同北非国家突尼斯签署移民协定，突尼斯承诺阻止更多难民进入欧洲，欧洲则为突尼斯提供相应的财政支持。本周一，突尼斯总统突然批评欧盟提供的款项是"缺乏尊重的小恩小惠"。
上周末，意大利一家媒体在推特上批评德国8艘NGO船只将在地中海救起的难民送去意大利，同时希望德国反移民的极右翼政党选项党能赢得地方选举。亿万富翁马斯克转发该贴并与德国外交部卷入一场隔空口水战。
所谓“欢迎文化”已经成为过去，如今德国关于移民政策的争论焦点是如何限制移民，以及为避难申请者提供的待遇是否会制造错误的激励。什么样的避难身份，在德国能拿到多少补贴？一篇文章为您梳理清楚！
“柏林方面这么做，就好像不知道这会给别的国家制造困难一样，而且这个国家理论上讲还是‘朋友’”，意大利国防部长对德国资助难民救援组织的计划提出了严厉批评。意大利正在采取更严厉措施，以遏制通过海路到达该国的难民潮。
德国总统施泰因迈尔周三出访意大利，他在行前呼吁实施边境管制，并在欧盟内「公平分配」移民。
希腊北部肆虐的山火正在造成前所未有的破坏，自然保护区被烧毁，橄榄农的生计付之一炬。一些希腊人指责难民引发了火灾，真是如此吗？
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