 「蜻蜓」再升级 谷歌宣称中国计划进展良好 | 科技环境 | DW | 16.10.2018

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科技环境

「蜻蜓」再升级 谷歌宣称中国计划进展良好

儘管重返中国之路屡遭外界压力，谷歌总裁皮采强调将更多资讯分享给全世界的渴望，是推动谷歌进军中国的主要因素。

USA San Francisco PK Google Sundar Pichai (picture-alliance/AP Photo/E. Risberg)

谷歌总裁皮采(Sundar Pichai)

（德国之声中文网）谷歌的总裁皮采(Sundar Pichai)10月15日在一场会议中强调，公司内部针对审查版搜寻平台「蜻蜓」的测试结果良好。根据美国科技媒体Wired的报导，皮采説这套预计在中国推出的平台，能针对几乎所有搜寻提供准确的结果。

他也指出「蜻蜓」能在很多不同领域提供更好的资讯。皮采强调谷歌前进中国的动力，来自于渴望向全世界提供更多资讯。他指出﹕"因为中国人口佔了全球的百分之二十，谷歌希望能提供所有人更多的资讯。"

此前谷歌的「蜻蜓」计画遭受了外界大量的质疑，皮采也强调在中国推出审查版搜寻平台，对谷歌来说十分重要。他指出，大部分人都没有全盘了解谷歌的初衷，而谷歌总是在不同价值中找寻平衡。

他说，"这些价值包含获取资讯的权利，言论自由以及用户隐私。但我们也遵守各国法律。"

China Google Office in Beijing (picture-alliance/dpa)

谷歌锐意藉「蜻蜓」计划重返中国，图为谷歌从前位于北京的办事处。

各界的强力质疑

谷歌重返中国的计划，是由美国知名线上媒体 The Intercept 于八月初揭露。虽然皮采于第一时间强调谷歌不会在近期推出中国版搜索引擎，超过千名员工依然进行内部连署，要求谷歌针对「蜻蜓」计划的细节加强透明度、监管和问责。

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而在八月底，十多个知名国际人权组织联手致信皮采，劝阻其在中国推出审查版搜索平台，并要求他解释谷歌如何保障用户不受中国政府审查和监控。他们透过连署信提出了3点要求：

1. 履行2010年的承诺，不向中国提供受审查的搜寻内容

2. 公开谷歌在中国审查中扮演的角色，交代公司如何在「蜻蜓」等中国项目捍卫人权

3. 保护对公司违反人权发声的洩密者 (whistle-blowers) 和员工

上个月，The Intercept进一步揭露谷歌预计在「蜻蜓」的搜寻安卓手机应用中，加入获取用户手机号码的功能。根据报导，用户在搜索功能中输入的关键字或搜寻历史，有可能透过这个技术被追踪或分享。

皮采在演说中强调，因为中国是个美好且先进的市场，现在是个重新审视是否重返中国的时刻。他指出，谷歌希望能模拟在中国使用搜寻引擎的情况。

他说，"由于中国市场如此重要且拥有大量的用户，我觉得我们有义务要认真思考这个问题，并针对它做长期规划。"

杨威廉/李芊 （综合报导）

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