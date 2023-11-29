蛋炒饭到底是不是一个梗？

(德国之声中文网)有近千万粉丝的美食博主王刚本周一（11月27日）在个人平台发布了一个"蛋炒饭"视频。紧接着，一些网民指责他用毛泽东已故长子毛岸英的忌日"侮辱先烈"。但这天并不是毛岸英的忌日，只是"靠近"忌日。根据中国网上的公开资料，毛岸英于1950年11月25日在朝鲜战争中牺牲。

王刚在压力之下，不仅当天删除了蛋炒饭视频，而且当日晚间又发布了道歉声明，称以后再也不做蛋炒饭，也不拍蛋炒饭教学视频了。现在道歉视频在中国互联网上也删了。

目前，王刚的微博、B站最新视频评论区出现大量攻击他的内容。有些质疑王刚发布蛋炒饭的动机，因为他现已是第3次因蛋炒饭视频惹起争议。

据中国数字时代报道，2018年10月22日，王刚制作了"蛋炒饭家常做法"的短片，并得到人民日报官方微博在10月24日转发，而这个日子恰恰是毛岸英的冥诞日，有人指责是"别有用心"。

2020年10月24日，王刚上传了"扬州炒饭"视频，被评论区里指责故意发蛋炒饭，王刚曾表示无辜，并做了公开道歉。

蛋炒饭与毛岸英

看上去，只要蛋炒饭连上毛岸英，整个语境就变得敏感而可能成为禁区。事实上，关于毛岸英的死亡细节众说纷纭。根据中国的官方文献，当年，时年28岁的毛岸英在朝鲜战场上遭美国主导的联合国军空袭阵亡。

但有经历过朝鲜战争的军人撰写的回忆录，提及毛岸英在联军轰炸时在司令部做蛋炒饭，因为炊烟被发现导致轰炸丧生。在朝鲜战场作战指挥的中共元帅彭德怀传记里也提到类似细节。然而，中国当局曾多次称这一说法为"谣言"。

只是无论谣言与否，网民那里，蛋炒饭成了毛岸英的代名词。甚至有人对他的死表示庆幸，认为这使得中国至少没有陷入类似朝鲜的家族世袭制。

网民：11月都不能发蛋炒饭了？

在中国的互联网上，也不乏理智、甚至讽刺的声音。网民赵皓阳在新浪微博发文写道：

"蛋炒饭这个事吧，我觉得仅限于此就好了，不宜扩大化。有些人现在极端了，找各种美食博主的历史视频，只要在11月发蛋炒饭就不行，哪有这种道理？"

另一位叫"引力不科学"的网民写道：

"一个能避开所有的敏感词、不犯任何忌讳、不留任何把柄的发言者，他脑子里闪过的念头该是多么反动肮脏啊！我们好人根本想不到的联想，他能提前想到而且堵死，你说他都琢磨了些啥？？"

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