蛋炒饭到底是不是一个梗？

连续几天一个有关蛋炒饭的美食视频在中国互联网上引起不小的风波，其主角厨师王刚甚至道歉说再也不做蛋炒饭了。
(德国之声中文网)有近千万粉丝的美食博主王刚本周一（11月27日）在个人平台发布了一个"蛋炒饭"视频。紧接着，一些网民指责他用毛泽东已故长子毛岸英的忌日"侮辱先烈"。但这天并不是毛岸英的忌日，只是"靠近"忌日。根据中国网上的公开资料，毛岸英于1950年11月25日在朝鲜战争中牺牲。
王刚在压力之下，不仅当天删除了蛋炒饭视频，而且当日晚间又发布了道歉声明，称以后再也不做蛋炒饭，也不拍蛋炒饭教学视频了。现在道歉视频在中国互联网上也删了。
目前，王刚的微博、B站最新视频评论区出现大量攻击他的内容。有些质疑王刚发布蛋炒饭的动机，因为他现已是第3次因蛋炒饭视频惹起争议。
据中国数字时代报道，2018年10月22日，王刚制作了"蛋炒饭家常做法"的短片，并得到人民日报官方微博在10月24日转发，而这个日子恰恰是毛岸英的冥诞日，有人指责是"别有用心"。
2020年10月24日，王刚上传了"扬州炒饭"视频，被评论区里指责故意发蛋炒饭，王刚曾表示无辜，并做了公开道歉。
看上去，只要蛋炒饭连上毛岸英，整个语境就变得敏感而可能成为禁区。事实上，关于毛岸英的死亡细节众说纷纭。根据中国的官方文献，当年，时年28岁的毛岸英在朝鲜战场上遭美国主导的联合国军空袭阵亡。
但有经历过朝鲜战争的军人撰写的回忆录，提及毛岸英在联军轰炸时在司令部做蛋炒饭，因为炊烟被发现导致轰炸丧生。在朝鲜战场作战指挥的中共元帅彭德怀传记里也提到类似细节。然而，中国当局曾多次称这一说法为"谣言"。
只是无论谣言与否，网民那里，蛋炒饭成了毛岸英的代名词。甚至有人对他的死表示庆幸，认为这使得中国至少没有陷入类似朝鲜的家族世袭制。
在中国的互联网上，也不乏理智、甚至讽刺的声音。网民赵皓阳在新浪微博发文写道：
"蛋炒饭这个事吧，我觉得仅限于此就好了，不宜扩大化。有些人现在极端了，找各种美食博主的历史视频，只要在11月发蛋炒饭就不行，哪有这种道理？"
另一位叫"引力不科学"的网民写道：
"一个能避开所有的敏感词、不犯任何忌讳、不留任何把柄的发言者，他脑子里闪过的念头该是多么反动肮脏啊！我们好人根本想不到的联想，他能提前想到而且堵死，你说他都琢磨了些啥？？"
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