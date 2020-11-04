 「蚕食港人自由」 美又制裁中国四官员 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.11.2020

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时政风云

「蚕食港人自由」 美又制裁中国四官员

香港曾是中国最自由的城市。在北京颁布《港区国安法》后，美国以中国违背「一国两制」承诺为由通过多项制裁法案，并持续执行中。

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林郑月娥：能执行国安法很荣幸

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他们潜逃失败被「送中」，12名青年包括月初涉《港区国安法》被捕的李宇轩，他与一个遊説国际制裁的组织有关。

美国周五宣布对香港行政长官林郑月娥与一系列官员实施制裁。香港政府发表声明，批评美国的所谓制裁“卑劣无耻”。中联办也表示坚决反对和强烈谴责，“绝不会畏惧任何蛮横霸道”。

中美之间围绕“港版国安法”的政治角力继续升级。特朗普政府周五宣布制裁香港特首林郑月娥在内的一批涉及香港事务的中国官员。

(德国之声中文网) 美国周一(11月9日)再对四名中国官员实施制裁，理由是他们在香港透过行政和安全机构压制港人自由。

根据美国财政部和国务院的资料，这四人分别是港澳办副主任邓中华、驻港警务处副处长刘赐蕙，中央政府驻港国安公署副署长李江舟、警务处国家安全处高级警司李桂华。

美国国务卿蓬佩奥说，中国及特区官员持续破坏对香港自治及自由的承诺，并以政治目的拘捕不同政见的港人。他表示，遭制裁四人将被禁止前往美国，任何与美国有关的资产都将被封锁。

蓬佩奥在声明中说：「这些行动凸显美国决心要追究关键人物的责任。］他强调，这些人「正在积极蚕食港人自由、破坏香港自治」。他也再次呼吁北京履行《中英联合声明》所作的国际承诺。

路透社表示，无法立即联系到遭制裁的四人发表评论。

美国出招

《港区国安法》实施一周后，中国在7月开设了新的国家安全办公室，对所谓的分裂、颠覆、恐怖主义和与外国势力勾结的罪行进行惩罚，最高可判处终身监禁。

华盛顿在8月对林郑月娥、该地现任和前任警察局长以及其他高官实施制裁，原因是他们在镇压香港民主运动的过程中扮演了限制自由的角色。

10月，美国国务院警告，国际金融机构如果与压制香港自由的有关人士做生意，很快就会面临严厉的制裁。

邹宗翰/杨威廉 (路透社等)

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