「蚕食港人自由」 美又制裁中国四官员

(德国之声中文网) 美国周一(11月9日)再对四名中国官员实施制裁，理由是他们在香港透过行政和安全机构压制港人自由。

根据美国财政部和国务院的资料，这四人分别是港澳办副主任邓中华、驻港警务处副处长刘赐蕙，中央政府驻港国安公署副署长李江舟、警务处国家安全处高级警司李桂华。

美国国务卿蓬佩奥说，中国及特区官员持续破坏对香港自治及自由的承诺，并以政治目的拘捕不同政见的港人。他表示，遭制裁四人将被禁止前往美国，任何与美国有关的资产都将被封锁。

蓬佩奥在声明中说：「这些行动凸显美国决心要追究关键人物的责任。］他强调，这些人「正在积极蚕食港人自由、破坏香港自治」。他也再次呼吁北京履行《中英联合声明》所作的国际承诺。

路透社表示，无法立即联系到遭制裁的四人发表评论。

美国出招

《港区国安法》实施一周后，中国在7月开设了新的国家安全办公室，对所谓的分裂、颠覆、恐怖主义和与外国势力勾结的罪行进行惩罚，最高可判处终身监禁。

华盛顿在8月对林郑月娥、该地现任和前任警察局长以及其他高官实施制裁，原因是他们在镇压香港民主运动的过程中扮演了限制自由的角色。

10月，美国国务院警告，国际金融机构如果与压制香港自由的有关人士做生意，很快就会面临严厉的制裁。

邹宗翰/杨威廉 (路透社等)

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