蚂蚁IPO遭停内幕：对习近平造成潜在挑战的政商权贵们

（德国之声中文网）中国国家主席习近平去年底阻止了蚂蚁集团的首次公开募股（IPO），这样做的动机看似是担心该集团会为中国金融体系带来更多风险，另一方面，也是对创办人马云加强推动金融控管的作为表达愤怒。

但，《华尔街日报》深入探查十几名中国官员与政府顾问的说法，直指其中另一关键：蚂蚁集团复杂的股权结构丶以及那些有望从原来是全球规模最大的IPO案当中获益的人，令北京越来越不安。

《华尔街日报》指出，在蚂蚁首次公开募股之前，一项中央政府的调查中发现，蚂蚁的招股说明书中遮掩了该公司股权结构的复杂性，这背後隐藏着一群中国权贵组成的圈子，其中更包含可能对习近平与其亲信造成潜在挑战的政治家族。

原来，马云和蚂蚁集团高层可望藉由让公司上市，为公司带来超过3000亿美元以上的估值。该报导指出，习近平当前的权力已经可以与前任国家主席毛泽东相提并论，习近平利用反贪腐运动顺势加强自己的势力，但蚂蚁集团的IPO却代表了他长期以来反对的造富模式。

蚂蚁集团发言人在声明中表示，蚂蚁集团的股权结构已在招股书与公开商业注册纪录中披露。不过，早在该次调查以前，中央银行的监管机构已开始担忧蚂蚁集团的商业模式。

该集团旗下的支付APP「支付宝」有超过十亿用户，同时为蚂蚁集团提供大量関于用消费习惯的数据丶借贷行为与历史。该集团已经约五亿人提供贷款，但它却不必遵循严峻的金融市场与资本规定，反倒由国有银行提供大部分的资金与承担风险。

去年10月底，马云就在一次演讲中大肆批评了监管机关，指出这些规定都是不必要的丶会让科技创新倒退，该次的讲话激怒了财务官员高层。知情人士告诉《华尔街日报》，这些成为了习近平下令抵制蚂蚁IPO丶强迫该公司缩减贷款的基础。

江泽民丶贾庆林亲信间接投资蚂蚁 习近平的潜在挑战

了解蚂蚁集团调查案内情的人向《华尔街日报》透露，蚂蚁招股书当中的细节，尤其是当中投资者的身份与持股安排引发了监管机关警觉。

其中，多名与中国前国家主席江泽民有密切关系的政商人士涉入对蚂蚁的间接投资，由江泽民的孙子江志成参与创办的中国私募股权投资基金公司博裕资本（Boyu Capital）、控有北京昭德投资集团(Beijing Zhaode Investment Group)的中共中央政治局前任常委贾庆林的女婿李伯潭都参与其中。贾庆林与江泽民的关系十分密切。

值得关注的是，一些江泽民的盟友在习近平反贪腐的运动当中遭到清洗。

江志成与马云的关系可回朔到几年前，2012年，江志成替马云谈妥了收购Yahoo所持的半数阿里巴巴股份的交易。江志成旗下博裕资本丶中国投资有限责任公司(China Investment Corp)丶中国国家开发银行(China Development Bank)和中信集团(Citic Group)的私募股权投资部门等这些强大政治人脉所组成的投资者财团，提供了该交易案所需71亿美元当中的部分资金。2014年，随着阿里巴巴在纽约证券交易所上市，该财团所持有的5%的阿里巴巴股份的价值因而飙升。

《华尔街日报》指出，博裕在2016年以较迂回方式成为蚂蚁的早期投资者。根据该报所取得的商业纪录，博裕在上海设立了一家子公司，又利用这家子公司投资了另一家上海投资公司後，再以这家上海投资公司的名义投资名为北京京管投资中心（Beijing Jingguan Investment Center）的私募基金公司。北京京管购入了蚂蚁集团的股份。

北京京管是2016年对蚂蚁提供总计291亿元人民币的16家投资者之一; 2018年，北京京管参与了另一批总计人民币218亿元的对蚂蚁的投资基金。《华尔街日报》指，北京京管透过这两笔投资成为了蚂蚁的前十大股东，但招股书当中完全没有提及博裕与北京京管的参与。

知情人士告诉《华尔街日报》，习近平不希望蚂蚁的上市为中国这些「太子党」投资者们带来巨大利益，习近平认为，这会扩大收入差距，损害他消除贫穷的努力。据知情人士说法，这些投资者协助蚂蚁去年顺利通过多家监管机关的上市申请审核。

该报引述一名中国央行的官员说法，称「股权结构」是他们需要对蚂蚁集团这样的公司监管的原因之一。

蚂蚁集团待重整 重新IPO之路仍无期

前几年，马云为中国经济带来的创新与政治领导层想让中国变成科技强国的目标一致，不过到了2015年，中国股市大跌丶经济放缓，导致中国政策面上将资源转向国有部门。该报指出，马云本想取悦高层，曾计划要让蚂蚁在上海的科创版与香港股市同时上市，但这样的姿态未能缓解中国官员对马云计画的担忧。

蚂蚁未来会被重新整顿为符合银行业资本要求的金融公司，这可能让这家公司不得不筹资以增强资本基础，但同时也为大型国有银行或其他类型的政府控制的实体机构打开了购买该公司股权的大门。现有蚂蚁股东的股权可能被稀释。

一名了解情况的官员告诉《华尔街日报》，蚂蚁集团的整改还需要一段时间，是否能重启IPO目前不在政府高层的议程之内。

李玟仪/杨威廉（《华尔街日报》）

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