蚂蚁集团结构调整 马云不再是集团实控人

（德国之声中文网）蚂蚁集团周六（1月7日）发布公告称，为持续完善公司治理，实现长期可持续发展，该集团拟对股东上层结构进行调整。调整的核心主要是股东投票权的变化，从马云及其一致行动人共同行使股份表决权，改变为包括蚂蚁集团管理层、员工代表和创始人马云在内的10名自然人分别独立行使股份表决权。

公告指出，在此次调整完成后，「不再存在任何直接或间接股东单一或共同控制蚂蚁集团的情形」。这意味着马云将不再是蚂蚁集团的实际控制人。

公告显示，马云间接控制了蚂蚁金服53.46%的股份，使他成为公司的实控人。根据声明中的信息，调整后马云将只拥有6.208%的股份表决权，这将使「治理结构更加稳健，利于公司长期可持续发展」。蚂蚁集团也强调，其股东及持股比例没有变化，股东及受益人的经济利益不受影响，同时股份表决权更加透明且分散。

马云是中国最知名企业家之一，曾以白手起家的事迹成为一代中国科技大亨的典范。2020年10月的一次演讲中，马云公开批评监管机构。同年底，蚂蚁金服沪港上市被临时叫停，马云也逐渐淡出公众视野。

蚂蚁集团1月7日宣布对上层结构进行调整

2020年11月蚂蚁金服价值370亿美元的史上最大规模公开募股计划（IPO）在最后一刻被取消，进而导致蚂蚁金服被迫重组后，外界猜测马云将不得不放弃实际控制权。

东方资本研究总经理克里尔（Andrew Collier)表示：「马云离开他创立的蚂蚁金服，显示出中国领导层削减大型私人投资者影响力的决心。虽然官方评估称，蚂蚁对金融系统构成的风险很小，而且在为小企业安排贷款方面很有效，而小企业是经济增长的主要驱动力之一。」

尽管一些分析家表示，放弃控制权能为该公司恢复上市扫平道路，但碍于上市监管规定，蚂蚁集团周六宣布的结构调整可能导致其上市进一步延迟。中国国内A股市场要求企业在变更控制权后，必须等待三年才能上市，在上海证券交易所和香港交易所则分别得等待两年和一年。

博达克咨询有限公司（BDA）总裁克拉肯（Duncan Clark）分析指出，马云不再是控股股东显然是很重要的。「理论上而言，这将为上市铺平道路，假设另一个关键问题-数据监督/所有权也得到解决。」

「由于中国经济处于非常微妙的状态，政府正在寻求发出对增长的承诺，而科技/私营部门是增长的关键。至少蚂蚁投资者在经历长期的不稳定性后，如今可以有一些退出的时间表。」

阿里巴巴和马云走下神坛？ 2013年：淘宝网十周年庆 1999年，马云辞去教师公职，带领18人团队在杭州创办阿里巴巴集团。2003年，阿里巴巴推出淘宝网和支付宝，开拓电子商务。2013年5月10日，当马云在淘宝十周年庆典上辞去淘宝CEO职位时，阿里巴巴集团不仅已是中国最大的电商，而且已将业务伸展到金融等领域。

阿里巴巴和马云走下神坛？ 2014年：阿里巴巴纽约上市 2014年9月19日，阿里巴巴集团在纽约证券交易所正式挂牌上市，创造了史上最大IPO记录。在当年的胡润百富榜和《福布斯富豪榜》上，马云家族及马云首次问鼎中国首富。2014年12月，彭博亿万富翁指数显示，马云身家达到286亿美元，超越李嘉诚，登顶亚洲首富。

阿里巴巴和马云走下神坛？ 阿里巴巴的金融业务：蚂蚁金服 2014年，阿里巴巴集团成立浙江蚂蚁小微金融服务公司（简称蚂蚁金服）。2015年1月，蚂蚁金服推出芝麻信用。之后数年，蚂蚁金服进行了一系列大规模收购。阿里巴巴集团2019年11月26日在港交所上市后，蚂蚁集团2020年7月宣布，将在香港交易所和上海证券交易所科创板同步发行上市。

阿里巴巴和马云走下神坛？ 蚂蚁集团上市被叫停 不过，蚂蚁集团迄今并没有迎来上市这一天。2020年11月3日，蚂蚁集团11月5日在上海和香港同步上市的计划被中国监管机构叫停。2020年十月下旬， 马云在上海一个论坛上炮轰中国金融监管制度。此前，他刚于9月底卸任阿里巴巴集团董事局主席，但仍为包括蚂蚁集团在内的600多家企业的实际控制人。

阿里巴巴和马云走下神坛？ 阿里巴巴集团据悉被要求削减其媒体资产 据《华尔街日报》报道，因担心其对中国舆论的影响力，中国政府已要求阿里巴巴集团削减其媒体资产。3月16日，阿里巴巴旗下的UC浏览器从中国的各大应用商店全面下架。阿里巴巴持有微博和多家中国数字和平面新闻媒体的股份，其中包含香港主要英文报纸《南华早报》。

阿里巴巴和马云走下神坛？ 消失近三月的前首富 自去年11月蚂蚁集团上市被叫停后，一向曝光率很高的马云近3个月未公开亮相，直到今年1月20日才首次通过视频形式公开露面，在“马云公益基金会”的一个颁奖典礼上致词。3月11日，蚂蚁集团公布了其金融自律准则，包含机构准入、平台治理、保护消费者权益和数据隐私等，并保证不对未成年人、低偿还能力群体等放贷。蚂蚁集团能否及何时上市无从知晓，在今年3月公布的胡润排行榜，上两次坐拥中国首富之位的马云已跌至第四名。 作者: 乐然



蚂蚁金服上市募资规模原本有望创下全球最大IPO记录，却在上市前一刻遭到无限期叫停，而马云的商业帝国也受到政府措施针对。2021年4月，马云创立的电子商务巨头阿里巴巴因市场垄断行为遭开罚约27.5亿美元。

如今有迹象表明，官方的控制很有可能出现松动。重庆银保监局日前发布《关于同意重庆蚂蚁消费金融有限公司增加注册资本及调整股权结构的批复》，同意蚂蚁消金增资105亿元人民币，将注册资本由80亿元增加至185亿元。

批准的消息使阿里巴巴的股价在香港交易所飙升近9%，其他科技类公司股票也因政府可能放松对行业的打压而上升。

阿里巴巴11月的最新盈利数据显示，第三季度亏损206亿元。该公司一反常例，没有公布2022年双十一购物节的全部销售数据。

法新社指出，双十一购物节被视为衡量中国消费者情绪的一个重要指标。马云曾多次在双十一晚会与中国及西方名人同台，但近年来逐渐销声匿迹。

蚂蚁金服上市失败后，马云一直保持低调，只在慈善活动中露面，偶尔前往海外旅游。此前有传言称，马云低调引退后定居在日本。据泰国媒体报道，马云本周现身泰国曼谷。

（路透社、法新社）

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