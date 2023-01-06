蚂蚁集团结构调整 马云不再是集团实控人

蚂蚁集团周六宣布进行上层结构调整受到各方关注。此次调整的核心是股东投票权变化，调整后其创始人马云将不再拥有集团的实质控制权。
（德国之声中文网）蚂蚁集团周六（1月7日）发布公告称，为持续完善公司治理，实现长期可持续发展，该集团拟对股东上层结构进行调整。调整的核心主要是股东投票权的变化，从马云及其一致行动人共同行使股份表决权，改变为包括蚂蚁集团管理层、员工代表和创始人马云在内的10名自然人分别独立行使股份表决权。
公告指出，在此次调整完成后，「不再存在任何直接或间接股东单一或共同控制蚂蚁集团的情形」。这意味着马云将不再是蚂蚁集团的实际控制人。
公告显示，马云间接控制了蚂蚁金服53.46%的股份，使他成为公司的实控人。根据声明中的信息，调整后马云将只拥有6.208%的股份表决权，这将使「治理结构更加稳健，利于公司长期可持续发展」。蚂蚁集团也强调，其股东及持股比例没有变化，股东及受益人的经济利益不受影响，同时股份表决权更加透明且分散。
马云是中国最知名企业家之一，曾以白手起家的事迹成为一代中国科技大亨的典范。2020年10月的一次演讲中，马云公开批评监管机构。同年底，蚂蚁金服沪港上市被临时叫停，马云也逐渐淡出公众视野。
2020年11月蚂蚁金服价值370亿美元的史上最大规模公开募股计划（IPO）在最后一刻被取消，进而导致蚂蚁金服被迫重组后，外界猜测马云将不得不放弃实际控制权。
东方资本研究总经理克里尔（Andrew Collier)表示：「马云离开他创立的蚂蚁金服，显示出中国领导层削减大型私人投资者影响力的决心。虽然官方评估称，蚂蚁对金融系统构成的风险很小，而且在为小企业安排贷款方面很有效，而小企业是经济增长的主要驱动力之一。」
尽管一些分析家表示，放弃控制权能为该公司恢复上市扫平道路，但碍于上市监管规定，蚂蚁集团周六宣布的结构调整可能导致其上市进一步延迟。中国国内A股市场要求企业在变更控制权后，必须等待三年才能上市，在上海证券交易所和香港交易所则分别得等待两年和一年。
博达克咨询有限公司（BDA）总裁克拉肯（Duncan Clark）分析指出，马云不再是控股股东显然是很重要的。「理论上而言，这将为上市铺平道路，假设另一个关键问题-数据监督/所有权也得到解决。」
「由于中国经济处于非常微妙的状态，政府正在寻求发出对增长的承诺，而科技/私营部门是增长的关键。至少蚂蚁投资者在经历长期的不稳定性后，如今可以有一些退出的时间表。」
蚂蚁金服上市募资规模原本有望创下全球最大IPO记录，却在上市前一刻遭到无限期叫停，而马云的商业帝国也受到政府措施针对。2021年4月，马云创立的电子商务巨头阿里巴巴因市场垄断行为遭开罚约27.5亿美元。
如今有迹象表明，官方的控制很有可能出现松动。重庆银保监局日前发布《关于同意重庆蚂蚁消费金融有限公司增加注册资本及调整股权结构的批复》，同意蚂蚁消金增资105亿元人民币，将注册资本由80亿元增加至185亿元。
批准的消息使阿里巴巴的股价在香港交易所飙升近9%，其他科技类公司股票也因政府可能放松对行业的打压而上升。
阿里巴巴11月的最新盈利数据显示，第三季度亏损206亿元。该公司一反常例，没有公布2022年双十一购物节的全部销售数据。
法新社指出，双十一购物节被视为衡量中国消费者情绪的一个重要指标。马云曾多次在双十一晚会与中国及西方名人同台，但近年来逐渐销声匿迹。
蚂蚁金服上市失败后，马云一直保持低调，只在慈善活动中露面，偶尔前往海外旅游。此前有传言称，马云低调引退后定居在日本。据泰国媒体报道，马云本周现身泰国曼谷。
（路透社、法新社）
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马云旗下蚂蚁金服的上市计划如今又出现新的转机。最新消息显示，中国央行已经接受了蚂蚁金服成立金融控股公司的申请。而这是蚂蚁金服经过一年半的整改过程，重新恢复上市计划的重要一步。