蚂蚁集团上市前夕 高层遭北京约谈　

（德国之声中文网）中国当局的公告指，人民银行丶银行保险监管会丶证监会及国家外汇管理局，对蚂蚁集团实际控制人马云丶董事长井贤栋和总裁胡晓明进行「监管约谈」，不过没有交代细节。蚂蚁集团发言人回覆传媒查询时表示「会深入落实约谈意见」，继续沿着稳妥创新丶拥抱监管丶服务实体丶开放共赢的十六字指导方针，继续提升普惠服务能力，助力经济和民生发展。

蚂蚁集团由阿里巴巴集团持有，本周四（11月5日）在香港上市集资344亿美元，将成为全球最大型新股。它旗下拥有支付宝等多个网上金融业务，垄断了中国的移动支付市场，同时提供贷款丶保险丶资产管理等服务。根据它的招股书，支付宝已拥有超过10亿年度活跃用户，至今处理的中国内地总支付交易额达118万亿人民币。

北京在蚂蚁集团上市前夕作此举动，备受市场注目，也正值人民银行和银行监管机构推出新的小额贷款草案，限制放贷公司必须持有最少50亿人民币（7.48亿美元）注册资本，才能在网上进行贷款业务。虽然草案没有明确提及蚂蚁集团，但近日中国部分银行倚重蚂蚁集团等小型贷款公司和第三方科技平台向消费者承保，当局忧虑中国经济在疫情打击下，银行会面临违约率增加和资产品质恶化。这份草案将开放公众谘询至十二月二日。

马云十月底曾在上海一个论坛上，质疑国际金融监管法例是否适用於中国经济模式。中国银保监会消费者权益保护局局长郭武平周一（11月2日）在报章撰文指，蚂蚁集团旗下贷款公司如「花呗」和「借呗」需要受到最严格的监管。他认为，这些金融科技公司有着银行的功能，因此应该向其实施相类似的风险管理。

郭武平在文中如此形容：「金融科技公司侵害消费者权益的乱象更加值得高度关注。」他点名质疑「花呗」与银行信用卡业务基本相同，但分期手续费却较高，不符合其普惠金融的理念，「实际上是普而不惠」。他说金融科技公司往往对借款人「形成过度授信」，「与场景诱导共同刺激超前消费，使得一些低收入人群和年轻人深陷债务陷阱」。

另外，由中国副总理刘鹤领导的金融稳定发展委员会，也在周日（11月1日）提示金融科技业快速发展所带来的风险，被外界视为北京对蚂蚁集团此等企业冒起的警告。



Phoebe Kong/杨威廉 (综合报导)

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