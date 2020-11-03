蚂蚁金服与监管新规 何时重新上市？

（德国之声中文网）原定周四（11月5日）于上海和香港同步上市的蚂蚁集团，于周二（11月3日）被上海证券交易所暂停了股票上市，此前马云等人被中国四大机构联合约谈，引起大量讨论与猜测。

据中国媒体报道，经济学家管清友在微博评论，"监管约谈是个严重警告。如果是券商负责人被约谈，当年券商评级打分是要扣分的，严重影响评级和业务开展。"

他还指出，现有金融监管框架下，马云期望的"创新"不可能被允许。互联网电商在监管漏洞和缺位迅速崛起的经验不能用于金融平台。他认为，马云应该抓紧适应现行金融监管框架。

一周前（10月25日），马云在外滩金融峰会上发表演讲，公开评论中国金融体系："中国金融没有系统性风险，因为没有系统。""今天的银行延续的还是当铺思想，抵押和担保就是当铺。""巴塞尔协议比较像一个老年人俱乐部。""今天是这个不许那个不许的文件太多。"

就在马云发言前，中国国家副主席王岐山才在该会议上对中国金融体系提出看法，称近年来金融新技术广泛应用，新业态层出不穷，在提高效率带来便利的同时也使得金融风险不断放大。

马云等人为何被约谈？

中国国际经济交流中心副理事长、重庆市原市长黄奇帆今年6月时就在上海高金金融研究院举办的线上会议中指出，互联网的网贷跟商业银行小贷公司网贷不同，商业银行小贷公司如果要把自己的100亿放出去，放了一年，他（通过）ABS又来了100亿，同样要花一年。但在互联网里边，"转得飞快"。

此外，中国央行旗下官方公号金融时报从上周五开始，连发三篇批评马云及其旗下的蚂蚁金服。其中一篇文章点名蚂蚁集团，称其拿到了很多的金融业务牌照，可以进行与银行类似的存贷款业务，需要进行"审慎监管"。

文章也指出，大型互联网企业进入金融领域产生了一些例如垄断和不公平竞争、产品和业务边界模糊等新问题，因此加快建设和完善大型互联网企业监管框架，已迫在眉睫。

文章还指出，具有"创新"色彩的蚂蚁集团实质上是跨界开展非金融、金融、类金融和金融基础设施等多种业务，是全世界混业程度最高的机构。而其庞大的规模一旦出现风险暴露，将引发严重的风险传染。

蚂蚁集团后续还能上市吗？

路透社称，市场观点估计蚂蚁集团重新上市的时间要被推迟半年左右。

据《环球时报》采访，武汉科技大学金融证券研究所所长董登新表示，如果上市公司质地优良，暂缓IPO只是暂时性的，投资者要耐心等待。赵锡军认为，如果蚂蚁集团从事金融业务，就必须接受国家金融相关方面的监管，蚂蚁集团将需要按照规定对业务进行调整。

易观支付分析师王蓬博则在贝壳财经采访中表示，上交所要求蚂蚁集团进行风险说明，且要求对上市所处金融科技监管环境改变做出评估，完全合理合规，从保护股民，提示风险的出发点也应该暂缓，但暂缓不等于退出，此前就有相应例子，相信只要符合上交所条件，仍然有继续上市的可能。

金融，科技还是金融科技？

但也有不同的观点，中关村互联网金融研究院首席研究员董希淼受贝壳财经采访表示，目前需要面对最重要问题是，蚂蚁集团是科技公司还是金融公司？一个主要依靠金融业务盈利的公司是否适合在科创板上市？尽管蚂蚁集团已经改名，但这并不意味着改变限制，其主要利润、收入都来自金融业务，应该认定为一家金融公司，这其实不符合科创板的定位，因此，即便要上市，也应该调整上市板块。

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