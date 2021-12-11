虽遭美国制裁 商汤科技成功在港上市

(德国之声中文网) 原定12月17日在港上市的商汤科技，在经历了几个星期的波折后，终于在12月30日成功挂牌交易。开盘后，公司股价一路走高，最高时涨幅甚至超过21%，下午收盘前则略有回落。当天收盘时，该公司的股票较开盘时上涨了7.27%，总市值为1374.56亿港元。

这家被誉为"中国AI四小龙"之一的人工智能科技企业在今年12月6日开始接受认购，计划发售15亿股。不过，在公开募股的最后一天，也就是12月10日，美国财政部将其列入非SDN中国军工复合体清单，限制美国资本注入商汤科技。美国方面指责商汤科技研发的人脸识别软件可以辨识目标来自哪个民族，尤其是识别维吾尔族人；在申请专利时，商汤科技曾特别强调其技术能识别蓄须、戴墨镜和蒙面的维族人。商汤科技对美国财政部的决定表示强烈反对，认为指控"毫无根据"，系"对公司的根本性误解"，并强调"商汤是领先的人工智能软件公司，致力于发展可持续、负责任并合乎伦理的人工智能技术与应用。我们在各个方面严格遵守相关国家和地区的法律、法规。""科技发展不应该受到地缘政治的影响。"

美国投资者不能购买商汤科技股票

受到美国制裁影响，商汤科技一度暂停公开募股。到了12月20日，该公司重启募股，并且更新了补充招股章程，将美国投资者排除在全球发售之外，基石投资者也全部替换为中资，而发行规模、募资金额、定价区间均和此前保持一致。该公司在其最新招股章程中还认为，美国投资黑名单限制的实体为旗下子公司商汤集团有限公司，其法律顾问结合美国财政部的规定认为，由于受限实体是全资附属公司，本身并无任何公开交易证券，因此列入黑名单并不限制任何美国人士参与母公司的全球发售，也不影响其美国股东持有股份；而将美国投资者排除在全球发售之外是考虑到了美国政策的"不确定性"。该公司承认，被美国列入投资黑名单可能会影响公司的筹资能力，尤其是从美国投资者处筹资的能力，同时影响其公开交易证券的流动性、价格。

除了此次遭到美国财政部的限制投资，商汤科技还曾在2019年受到美国商务部针对其供应链的制裁。根据该项制裁令，商汤科技无法从美国采购技术和产品。

人脸识别技术在中国已获大规模应用

公司业务高度依赖中国政府采购项目

值得注意的是，"中国AI四小龙"的其他三家(旷视、云从、依图)也都遭到了美国商务部和财政部分别针对供应链和融资的制裁，其理由也同样是和中国军方存有潜在合作、和新疆侵犯人权现象有关联。科技则是首家成功挂牌上市的企业，云从、旷视虽然已经在上海证券交易所获得批准，但尚未正式注册；依图则在今年7月终止了公开募股进程。

根据公开招股书的数据，商汤科技收入持续增长，但尚未盈利，且亏损持续扩大。2021年上半年，公司收入增长超九成至16.52亿元，经调整净亏损7.2亿元。中国媒体"财新网"指出，和同行企业相比，商汤团队以博士比例高而著称，拥有40名教授和250名博士，因此其人力总成本也较为高昂，人均年薪达56万人民币。

而从收入侧来看，商汤科技也高度依赖政府部门的智慧城市项目。招股书显示，2021年上半年，智慧城市贡献收入在总收入中占比超47%。该公司在招股文件中也承认，其大部分业务依赖对公共部门的销售，与人工智能相关的政府政策和支出的不确定性会带来风险，如果政府相关支出没有继续增加，会对业务带来重大不利影响。

(路透社、财新网等)

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