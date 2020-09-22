虚构作者攻击拜登  黎智英高级助理辞职

(德国之声中文网)本周四（10月29日），美国NBC媒体集团首先报道称，一份64页的曝光拜登之子同中国大陆有生意往来报告的作者是假造的，不存在，而当时这份报告已在网络间广为流传，并成为特朗普支持者攻击拜登的有力武器。

NBC的调查尤其对报告作者以及匿名的消息来源提出质疑。NBC称，报告注明的作者、自称瑞士安全分析员Martin Aspen是假造的，他的头像是使用智能软件合成的。

NBC还报道，博客作者、前福布莱特越南访问学者博尔丁（Christopher Balding）参与了报告的写作，他承认报告的主要作者Martin Aspen不存在。他发推特指出，由于“报告主要作者担心人身安全和职业风险，要求匿名。” 博尔丁曾在北京大学汇丰商学院任教，对北京政府持批评态度。

博尔丁对NBC说，报告由《苹果日报》资助。他开始时说，他不是报告作者，但他知道作者是谁。但巴尔丁后来改口说参与了报告的写作。《苹果日报》向NBC证实同博尔丁就揭露拜登家族文件进行了合作。

NBC指出，该文件的作者和匿名出处有很大问题。对拜登家族跟中共关系密切的指责被反中国政府人士以及极右翼人士所利用，以达到诬陷拜登对北京唯命是从的目的。

黎智英称同报告无关

黎智英周末连发数条推文称其助理Mark Simon同这一报告有“合作关系”。其中一条：

“马克使用我私人公司的资金支付这项调研。因为只涉及1万美金，无需我的批准。”

“我知道人们不会相信我对此不知情，我的道德形象受到打击。”

Mark Simon周末从《苹果日报》辞职。在写给法新社的邮件里，他称动用了个人职权资助报告中的某些调研。他强调，“苹果日报同这份报告无关，黎智英同这份报告也无关。““他们对我出资帮助调研的事情不知情。”

不过，Mark Simon表示，“包括我在内，苹果日报没有人参与调研和写作，没有任何参与。不过尽一臂之力。” 他说，“1万美金是我职权之内的范畴，将苹果日报以及黎智英卷进来，就错了。”他承认动用苹果日报的名义太过随意，“我辜负了对我的信任”。然后他表示已做出辞职的决定。

现年71岁的黎智英目前是香港唯一一位公开支持特朗普连任的媒体大亨。他领导的一传媒旗下的《苹果日报》和《壹周刊》是香港拥有读者量最大的媒体。香港实施《港区国安发》之后，《苹果日报》大楼今年8月曾受到200多名警力的搜查，黎智英本人被拘捕一天后获保释候查。他多次表示，担心当局将关闭香港所有批评性媒体。

法新社指出，《苹果日报》在香港和台湾发行，支持民主运动，同时对北京持反对立场。

近期以来，在台湾发行的《苹果日报》曾发表了两篇有关拜登之子与台湾以及大陆的生意往来的报道。Mark Simon告知法新社，博尔丁先深藏不露、之后图穷匕见，是一种错误。“但我们在台湾撰写故事所使用的数据是扎实的。”