 虚晃一枪？美国取消中国“禁飞令” | 经济纵横 | DW | 06.06.2020

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经济纵横

虚晃一枪？美国取消中国“禁飞令”

美国交通部周五宣布，允许中国航空公司每周运营两个往返于中美之间的航班。两日前华盛顿曾下令，从6月16日起禁止中国航空公司的航班飞往美国。但在中国民航局宣布放宽国际航线控制之后，美方收回了这一禁令。

USA Washington National Airport| Coronavirus | Symbolbild Einreiseverbot EU (picture-alliance/Photoshot)

（德国之声中文网）特朗普政府周五表示，将会允许中国航空公司运营有限数量的往返于美国的民航航班。华盛顿并未兑现之前宣称要全面禁止中国航班入美的威胁。

此前中国民航局在周四表示，允许外国航空公司每周运营一班往返中国的航班，联合航空（United Airlines）和达美航空（Delta Air Lines）每周可以有一班次的飞机往来中国。

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美国交通部表示，将允许中国的航空公司每周运营两个往返于中美之间的航班，从而与中方允许美国航空公司运营的航班数量形成对等。

达美航空对美国政府为争取"公平对等和进入中国"所作出的努力表示赞赏。联合航空则表示正在对局势进行评估。两家航空公司都没有表示，最近中美两国之间关于航班禁飞的争吵是否影响了公司的运营计划。这两家公司此前都曾表示，希望能够提供更多的航班飞往中国。

美国交通部表示，可能会考虑进一步放松限制，前提是中国方面采取对等措施。不过，美交通部官员担心，中国对于入境航班的严格要求可能会影响到美国航空公司航班运营的恢复。中国要求所有飞往其境内的航班，必须在飞行途中为所有乘客测量体温，而且如果一架飞机上旅客当中有超过五人在抵达中国之后被确诊感染新冠病毒，该航空公司后续飞往中国的航班将被取消。

美联社记者向中国驻华盛顿大使馆发去的相关质询尚未得到回复。

华盛顿和北京之间关于民航运营的争议已经持续发酵数周，这也是世界两大经济巨头之间贸易和外交关系紧张局势的一部分。

今年1月初的时候，每周都有超过300个航班往来于中美两国之间，但是随着新冠疫情的爆发，民航运输需求量锐减，国际航空公司减少或停止了往返中国的航班。联合航空、达美航空和美国航空在3月中旬之前暂停了所有飞往中国的航班。

与此同时，中国航空公司虽然减少了航班班次，但是没有完全取消往返于美国的飞机。2月份，每周有大约20个航班飞往美国目的地；到3月中旬之前每周有34个航班。中国国际航空公司、东方航空公司、南方航空公司和厦门航空公司仍在继续运营往返于中美之间的航线。

New York JFK Airport Passagiere mit Masken (AFP/J. Eisele)

今年1月初的时候，每周都有超过300个航班往来于中美两国之间，但随着新冠疫情爆发，民航运输需求量锐减

在过去两个月中，中国和美国的旅行交通已经部分恢复，虽然整体水平还远远不及2019年。5月，总部位于芝加哥的联合航空和总部位于亚特兰大的达美航空请求中国政府允许其恢复飞往中国的航线，但是没有得到回应。

特朗普政府对中国拒绝允许美国航空公司运营的航班进入中国表示抗议，认为北京此举有失公平。美国交通部本周三宣布，从6月16日起，禁止所有来自中国的民航客机飞往美国。

周四，中国民航局宣布放宽因疫情而采取的国际航线控制，将从下周开始允许更多的外国航空公司运营往返于中国的航班。

民航局的相关通知并未点名哪家航空公司，但是从目前来看，联合航空和达美航空由于在3月中旬之前停飞中国，所以从下周起可以每周运营一个班次的飞机前往中国。而美国航空（American Airlines）据悉在10月份之前不打算恢复中国航线。

随着美中之间持续已久的贸易冲突再次升级，两国之间围绕民航运营的争吵也在发酵。华盛顿还对中国在疫情初期的处理方式以及北京的香港政策提出批评。而中方则就美国国内出现骚乱以及种族歧视问题加以回击

雨涵/王凡（美联社）

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    作者: Hardy Graupner


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