虚惊一场！波音737冲入河中  人员全部生还

（德国之声中文网）这架波音737当地时间周五晚间降落时正遇到强烈的雷雨天气。当地官员代表表示，客机在尝试着陆时冲出跑道，滑入毗邻的圣约翰河。美国ABC新闻频道指出，这架迈阿密航空被美国国防部包下，由关塔那摩美国海军基地起飞。飞机上载有机组人员。飞机在河水中并未被淹没。当地警方和佛罗里达州杰克逊维尔市市长库里(Lenny Curry)都在推特上公布了相关消息。有救援人员透露，受到轻伤的21人已被送往医院接受治疗。库里还表示，美国总统特朗普表示愿意提供帮助。

不是周末的日子，从古巴关塔那摩美国海军基地起飞的飞机不多，飞机上往往载有士兵和他们的家人。目前还不清楚事故发生的原因，救援人员正在设法控制飞机漏油范围。

航空史上不幸中的万幸 杜兰戈奇迹 2018年7月31日，墨西哥国际航空公司的2431次航班在杜兰戈市（Durango）起飞时机身起火燃烧并坠毁。这家巴西航空工业的190型飞机上载有100多人。虽然许多人受伤，但所有人都幸免于难。

航空史上不幸中的万幸 哈德逊河上的壮举 2009年1月15日，全美航空公司一架空客320班机在纽约起飞时遭到飞鸟撞击。机长萨利·萨伦伯格成功地将客机降落在纽约市哈得逊河上。最终，150名乘客和机组人员全部生还。他的英雄之举后来被拍成电影《萨利机长》，由汤姆·汉克斯主演。

航空史上不幸中的万幸 多伦多奇迹 2005年8月2日，法航一架载有297名乘客和12名机组人员的空客A340客机在多伦多皮尔逊国际机场降落时被雷电击中，飞机冲出跑道，起火燃烧。尽管飞机严重损坏，12人受重伤，但机组人员仍成功地疏散了所有乘客，最终机上所有人员全部脱险。

航空史上不幸中的万幸 丹佛的幸运日 2008年12月20日，美国大陆航空公司一架波音737客机在丹佛国际机场起飞时突遇强风，飞机冲出跑道，栽入山谷，许多人受伤，但所幸没有造成人员丧生。

航空史上不幸中的万幸 太平洋上的泛美航空6号航班 1956年10月16日，泛美航空一架波音377客机在从檀香山飞往旧金山途中两台引擎失灵，迫降海面。机上有24名乘客和7名机组人员。尽管飞机迅速解体沉没，但全员无一遇难。



杰克逊维尔市位于美国东海岸的佛罗里达州。事故现场照片看起来不免让人联想到2009年1月在美国发生的一场飞机事故：全美航空公司一架空客320在纽约起飞时遭到飞鸟撞击，起飞仅三分钟就不得不迫降在附近的哈德逊河上，155名乘客全部生还。机长萨利·萨伦伯格被视为制造了"哈德逊奇迹"的英雄，故事还被拍成名为《萨利机长》的电影。

文木/任琛 (美联社，路透社，法新社，德新社)