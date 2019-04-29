 虚惊一场！波音737冲入河中  人员全部生还 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.05.2019

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时政风云

虚惊一场！波音737冲入河中  人员全部生还

不幸中的万幸：没有人在事故中死亡。这架客机试图在佛罗里达州杰克逊维尔海军航空站降落时失败，滑入到毗邻的圣约翰河中。事故发生原因尚不清楚。

USA Boeing 737 im St. Johns River in Jacksonville (Reuters/JACKSONVILLE SHERIFF’S OFFICE)

飞机上143人全部获救

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波音公司在737 Max型客机发生空难后再次面临压力。据媒体报道，该美国飞机制造商早前在没有通知航空公司的情况下关闭了预警系统，而开通该系统是“额外付费”服务。 (29.04.2019)

波音公司本计划进一步提高波音737 Max系列客机的产量。 但是在印度尼西亚和埃塞俄比亚发生两次坠机事故之后，未来该机型的产量将减少五分之一。 (06.04.2019)

（德国之声中文网）这架波音737当地时间周五晚间降落时正遇到强烈的雷雨天气。当地官员代表表示，客机在尝试着陆时冲出跑道，滑入毗邻的圣约翰河。美国ABC新闻频道指出，这架迈阿密航空被美国国防部包下，由关塔那摩美国海军基地起飞。飞机上载有机组人员。飞机在河水中并未被淹没。当地警方和佛罗里达州杰克逊维尔市市长库里(Lenny Curry)都在推特上公布了相关消息。有救援人员透露，受到轻伤的21人已被送往医院接受治疗。库里还表示，美国总统特朗普表示愿意提供帮助。

不是周末的日子，从古巴关塔那摩美国海军基地起飞的飞机不多，飞机上往往载有士兵和他们的家人。目前还不清楚事故发生的原因，救援人员正在设法控制飞机漏油范围。

  • Rescuers work at the site where a plane crashed in Durango

    航空史上不幸中的万幸

    杜兰戈奇迹

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  • Plane lands on the Hudson River

    航空史上不幸中的万幸

    哈德逊河上的壮举

    2009年1月15日，全美航空公司一架空客320班机在纽约起飞时遭到飞鸟撞击。机长萨利·萨伦伯格成功地将客机降落在纽约市哈得逊河上。最终，150名乘客和机组人员全部生还。他的英雄之举后来被拍成电影《萨利机长》，由汤姆·汉克斯主演。

  • Investigators and firefighters at the scene of the Air France flight 358 crash site at Pearson International Airport

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    多伦多奇迹

    2005年8月2日，法航一架载有297名乘客和12名机组人员的空客A340客机在多伦多皮尔逊国际机场降落时被雷电击中，飞机冲出跑道，起火燃烧。尽管飞机严重损坏，12人受重伤，但机组人员仍成功地疏散了所有乘客，最终机上所有人员全部脱险。

  • The wreckage of a Continental Airlines plane sits in a ravine

    航空史上不幸中的万幸

    丹佛的幸运日

    2008年12月20日，美国大陆航空公司一架波音737客机在丹佛国际机场起飞时突遇强风，飞机冲出跑道，栽入山谷，许多人受伤，但所幸没有造成人员丧生。

  • Pan American Flight 943 lands in the Pacific

    航空史上不幸中的万幸

    太平洋上的泛美航空6号航班

    1956年10月16日，泛美航空一架波音377客机在从檀香山飞往旧金山途中两台引擎失灵，迫降海面。机上有24名乘客和7名机组人员。尽管飞机迅速解体沉没，但全员无一遇难。


杰克逊维尔市位于美国东海岸的佛罗里达州。事故现场照片看起来不免让人联想到2009年1月在美国发生的一场飞机事故：全美航空公司一架空客320在纽约起飞时遭到飞鸟撞击，起飞仅三分钟就不得不迫降在附近的哈德逊河上，155名乘客全部生还。机长萨利·萨伦伯格被视为制造了"哈德逊奇迹"的英雄，故事还被拍成名为《萨利机长》的电影。

 

文木/任琛 (美联社，路透社，法新社，德新社)

 

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