虚惊一场！波音737冲入河中  人员全部生还

不幸中的万幸：没有人在事故中死亡。这架客机试图在佛罗里达州杰克逊维尔海军航空站降落时失败，滑入到毗邻的圣约翰河中。事故发生原因尚不清楚。
（德国之声中文网）这架波音737当地时间周五晚间降落时正遇到强烈的雷雨天气。当地官员代表表示，客机在尝试着陆时冲出跑道，滑入毗邻的圣约翰河。美国ABC新闻频道指出，这架迈阿密航空被美国国防部包下，由关塔那摩美国海军基地起飞。飞机上载有机组人员。飞机在河水中并未被淹没。当地警方和佛罗里达州杰克逊维尔市市长库里(Lenny Curry)都在推特上公布了相关消息。有救援人员透露，受到轻伤的21人已被送往医院接受治疗。库里还表示，美国总统特朗普表示愿意提供帮助。
不是周末的日子，从古巴关塔那摩美国海军基地起飞的飞机不多，飞机上往往载有士兵和他们的家人。目前还不清楚事故发生的原因，救援人员正在设法控制飞机漏油范围。
杰克逊维尔市位于美国东海岸的佛罗里达州。事故现场照片看起来不免让人联想到2009年1月在美国发生的一场飞机事故：全美航空公司一架空客320在纽约起飞时遭到飞鸟撞击，起飞仅三分钟就不得不迫降在附近的哈德逊河上，155名乘客全部生还。机长萨利·萨伦伯格被视为制造了"哈德逊奇迹"的英雄，故事还被拍成名为《萨利机长》的电影。
文木/任琛 (美联社，路透社，法新社，德新社)