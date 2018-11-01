 虚实难辨：特朗普期望中美月底前达成贸易协议 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.11.2018

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时政风云

虚实难辨：特朗普期望中美月底前达成贸易协议

彭博社援引四名知情人士的话报道称，特朗普同习近平通话后，特朗普已经要求美国重要官员开始草拟可能的中美协议条款。而CNBC则援引匿名官员消息否认了上述说法。

Donald Trump spricht über Einwanderungspolitik (picture-alliance/O.Douliery)

11月底之前能摆平争端吗？

（德国之声中文网）美国总统特朗普显然希望能够在G20峰会期间，同中国领导人习近平就解决双边贸易争端达成某种共识。为此目的，他已授权数名核心官员起草一份协议草案。

四名来自美国政府圈的匿名消息来源称，特朗普周四同中国国家主席习近平通过电话后，立即提出研讨同中方达成妥协方案的可能性。特朗普总统本人周四稍晚发布推特称，他同习近平进行了很长时间的通话，"谈得非常好"，关于贸易的讨论"进展顺利。"

匿名消息来源对彭博社称，特朗普要求内阁核心成员起草一份妥协方案，为不断激化的贸易争端发出停火信号。很多部门都会参与这份草案的起草工作。

不过，据美国财经新闻频道CNBC援引另一美国政府匿名官员说法称，特朗普指示起草妥协方案之消息“不实”，美中贸易谈判“还有很长的路要走”。

Peking Donald Trump Xi Jinping (Getty Images/AFP/N. Asfouri)

2017年11月特朗普在北京与习近平会晤

周四，特朗普同习近平的通话是双方六个月以来的第一次公开对话。中美双方均报道称，两位领导人就朝鲜问题和贸易争端交换了意见。 中国官方媒体称，特朗普建议双方"经常展开直接对话"，并为G20峰会期间的会晤"进行积极筹备。"G20峰会计划在11月30日至12月1日在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯举行。

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特朗普与习近平周四通了电话，讨论了包括美中贸易在内的诸多问题。同一天早些时候，中国总理李克强在会见来访的美国政界人士时表示，只要秉持互相尊重精神，中美两国可以克服困难，使双边关系重归正常。 (01.11.2018)

特朗普认为其强势作风促成新的《美墨加协议》，现在他又点名印度和巴西贸易不公。谈到中美贸易战时，他也从容不迫，彷彿势在必得。 (02.10.2018)

美国经济受到对华贸易战的拖累，增速明显放缓。分析人士在批评白宫贸易政策的同时，也对美联储防止经济过热的方针表示了赞赏。 (27.10.2018)

正参加IMF年会的美国财长姆努钦周六表示，美中两国之间的贸易纠纷并不会对全球经济造成威胁。他认为，对北京施压，促使其进一步开放市场，对全世界都有利。美国国家安全顾问博尔顿则说，中国从国际秩序中获利的时代已经过去了。 (13.10.2018)

习特通话的消息令香港和中国股市普遍回升，离岸人民币一度增长了0.31%。香港恒生指数递增了四个百分点，是2015年以来增幅最大的一次。上交指数也攀升了两个百分点。

特朗普总统周四在密苏里州一次竞选集会上表示："他们很想和我们达成一项协议。 习近平很想这样做，他们所有的人都想这么做。"

不过，各方对特朗普的表述反映不一。有些市场分析人士认为，这是中美贸易争端取得突破的信号。但也有人认为，这只是特朗普政府在中期选举前，增强市场信心的一个伎俩而已。

几个月以来，中美贸易争端不断激化，双方的意见分歧也扩展至其他领域，比如在南中国海的自由通航问题。今年以来，特朗普政府已经对价值2500亿美元的中国输美产品征收惩罚性关税，并发出对全部价值5005美元中国产品征收惩罚性关税的威胁。

今年五月份之后，双方在贸易争端问题几乎没有取得任何进展。当时中美双方正在就增加美国能源和农产品进口，以缩减美国贸易逆差展开谈判，而特朗普叫停了相关的磋商。习近平当时派出了私人特使前往华盛顿参与谈判

因而，特朗普的举动在北京被普遍看作是对习近平的羞辱，同时更强化了一些人有关特朗普真实意图是要遏制中国崛起的观点。

 

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