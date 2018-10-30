虎骨犀牛角 专治“富贵病”？

（德国之声中文网）"中国取消已经实行25年的对虎骨犀牛角制品交易的禁令是一个非常令人担忧的举动。这等于是放开了一个会在全球范围内产生负面结果的一种交易。"世界自然基金会（WWF）的野生动物负责人玛格丽特金奈德（Margaret Kinnaird）在一份官方声明中说到。她指出即使交易局限在古董市场和医院里，它还是会让消费者和执法人员产生很多困惑，因为他们无法轻易分辨哪些产品是合法的哪些是非法的。这种效应最终会导致市场对虎骨犀牛角制品的需求激增。

中国国务院解释说部分取消这项1993年制定的法案是为了更好的满足医药行业，科学研究和文化交流对虎骨和犀牛角制品的需求。政府强调新增的交易产品只能来自于圈养的动物。

中国社交网络上的评论明显倾向于世界自然基金会的看法。新浪微博上的网友评论一边倒的反对政府的这项举措。

一位网友评论："已经磨成粉了。怎么查出来是野生还是养殖?"另一位网友说到："虎骨成分上和猪骨头不都一样吗，换个动物的骨头就高级些？遥远而神秘的东方，靠古老的巫术开启魔幻现实时代。"

中医据称有超过两千年的历史，至今仍受到数以亿计中国人的推崇。他们深信中医的博大精深和对健康疾病具有自然疗效的特点。中医学认为自然中的一切元素，包括各种动植物都可以拿来入药。

至于虎骨入药在中国历史源远流长。从古代起就一直有酿制虎骨酒的传统。从清代末年开始北京同仁堂的虎骨酒一直是业内最有名气的品牌。同仁堂虎骨酒据称依照传统配方由虎骨和147种草药混合于高度数烈酒中酿制。同仁堂虎骨酒历经中国近代不同历史时期始终深受欢迎，直到1993年禁令颁布后开始停止公开生产和销售。

中医认为虎骨对治风湿，关节炎，壮阳等疗效奇特。而犀牛角的主要成分是角蛋白，也就是指甲和头发的主要成分。犀牛角通常被认为可以清热解毒止痛。

章立是上海浦东金杨社区卫生服务中心的一名中医主治医师。他认为虎骨还是犀角也好，其实市场上需要的人并不多。只是一些有钱人对此类产品有病态的追求，来体现自己的某种身价。

"卖的人是为了赚钱，买的人是为了抬高自己的身价。并不是为了真正的治病。"章医生说到，"对普通人来说，这么名贵的药你想用也买不起，买得起也不一定买得到。这些东西平时根本找不到，所以我们在为病人看病时根本不用。"

章医生介绍说根据他以往的经验，犀牛角对在发烧高到神志不清的时候用，效果是很明显的。但是虎骨的医药用途并不明显。而且虎骨，犀角都是可以用很多别的药材来替代的。

虽然中国从80年代开始积极保护包括野生虎在内的各种濒危野生动物，但到如今中国野外老虎几乎已经绝迹了。中国的老虎种群几乎都是圈养在养殖场，动物园和马戏团中。圈养虎的总数说法各异，但基本都认为在5000只以上。

光是大名鼎鼎的桂林雄森熊虎山庄号称就养了1800只包括东北虎，孟加拉虎和白虎在内的各种虎类。这家山庄从很多年前开始就丑闻不断。据包括央视在内的多家媒体报道，熊虎山庄用自家饲养的老虎制成包括虎骨酒在内的各种产品在当地销售早已是个公开的秘密。

类似的事情经报道也发生在黑龙江省的一个动物园内。2015南方周末曾爆料该园在一个冷库中囤积了200头老虎的尸体。据当时的报道称，动物园管理层认定一旦虎制品交易禁令取消，这些死虎将立刻成为摇钱树。

即使在过去25年禁令生效期间，黑市交易也是没有停止过。普通人无法在中药房或者网购平台上轻易购买到违法野生动物制品。但是大家都知道如果谁有过硬的关系，就能够从动物园和养殖场中获取不被允许销售的动物制品。有权有势的人也愿意为这类常人无法获得的奢侈品而付出高昂的价格。

同济大学文化批评研究所的教授张宏相信这次政府取消禁令背后是利益集团推动的结果。"中药材本身是一个巨大的市场，而且，由于其生产的特殊性（它不同于现代化工基础上的西药），利润的弹性很大，容易攫取高额利润。而且，这个行业有着较高的垄断性。"

张教授认为利益集团之所以能够说服政府作出一个这么不受欢迎的，开历史倒车的决定是因为有政治宣传的效果。

"中药，是一个可以进行文化输出的领域。现代制药业几乎很难加入国际竞争，从疫苗生产的溃败就可以看出。中药生产则有中国自己制定标准，自己说了算，而且可以在现代医学之外另行一种医药学体系和规则。这正迎合了当局推行传统文化和"中国道路""中国模式"的心理。至少，政策的推行者应该是这样说服决策者的。"

一位微博网友这么评论道："富贵病，开曼群岛银行账户里美刀花不完，虎骨犀牛角穿山甲可治。"

据世界自然基金会的统计，全球仅有约3900只野生虎和29000头野生犀牛。2000-2015年期间，亚洲查获了相当于1755只虎的标本、身体部分和制品；而在过去10年间，有超过7100头非洲犀牛被盗猎。