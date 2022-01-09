 虎年邮票被吐槽满脸愁容 网友：很写实了 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.01.2022

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虎年邮票被吐槽满脸愁容 网友：很写实了

中国邮政近日发行了新的虎年生肖邮票。不过，这次的“虎票”在网上遭遇大量吐槽，被指“眼神中带着迷茫和愁苦”，“生不动三胎了”。在质疑声中，画家也出来回应。

这次的虎年生肖邮票是一套两枚，描绘了不同场景

这次的虎年生肖邮票是一套两枚，描绘了不同场景

（德国之声中文网）中国邮政1月5日正式对外发行《壬寅年》虎生肖邮票。这是中国邮政自1980年以来连续第42年发行生肖邮票。多年来，生肖邮票一直备受集邮爱好者和收藏者推崇，一些大幅升值——最有名的是1980年的猴票，被看作具有投资价值。

这次的《壬寅年》虎生肖邮票是一套两枚，描绘了不同的场景。一张上面是单独一只老虎；另一张是虎妈妈带着两只小老虎的场景。该套邮票的设计者为以画虎而闻名的画家冯大中。

据中国官媒报道，这套邮票延续了第四轮生肖邮票的设计理念，“诠释‘国’与‘家’的概念”。其中独虎的邮票名为“国运昌隆”，是“气宇轩昂的上山虎形象，矗立远眺、志存高远，传达出国家蒸蒸日上、雄心壮志的含义”；虎妈带小虎的邮票名为“虎蕴吉祥”，“寓意儿孙兴旺、家庭美满”。

“虎爸虎妈心里苦”

虽然寓意美好，但是这套写实工笔风格的“虎票”也受到一些质疑。有网友吐槽邮票设计很丑。还有网友评价邮票上的老虎“满面愁容”，称“很写实 ”， “是折射社会现实之作”。

一位微博网友写道：“邮政虎年邮票，画出了虎年当下，国人的心情和精神面貌，不愧为大师之作 ”。

另一位则更直白地评价说：“虎爸刚过三十五，房贷裁员心里苦。虎妈双减停收入，大娃二娃课难补。”

两张邮票的名字分别为“国运昌隆”和“虎蕴吉祥”

两张邮票的名字分别为“国运昌隆”和“虎蕴吉祥”

可能是因为质疑和吐槽太多，画家冯大中先生也出来回应。他在近日接受中国媒体采访时表示，他为了让构图更加丰满，将第二枚邮票中的3只老虎去掉了1只，另外画中突破了动物属性，“做了拟人化处理”。

不过，很多网友似乎仍不买账，表示“没画好就直接承认，搞这么多虚头八脑的东西没意思”，也有人继续评论打趣称，“连老虎都知道：有啥乐的？疫情几时是个头？愁死了”；“虎妈在家里带二胎，困得眼睛都睁不开了。只能说这第三胎确实生不动了”。

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