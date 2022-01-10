虎年说虎：流行文化中的虎

虚拟好友

Comicautor Bill Watterson在他的系列童书《卡尔文和霍布斯》（Calvin und Hobbes，写于1985-1995年）里，讲述了小男孩卡尔文和他的好朋友霍布斯冒险故事。霍布斯是只存在于卡尔文的想象中的虚拟人物。