 虎年说虎：流行文化中的虎 | 所有节目 | DW | 02.02.2022

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文化经纬

虎年说虎：流行文化中的虎

在自然界中，老虎是濒危的珍稀动物。在世界各国的流行文化中，虎则具有性格鲜明的象征性——从可爱的卡通形象到神秘的魔幻。

  • Szene aus Life of Pi von Ang Lee: Ein Tiger und ein junger Mann in einem Rettungsboot

    人与虎同舟共济

    《少年派的奇幻漂流》是导演李安根据加拿大作家Yann Martel的同名小说改编的电影，2012年获得四项奥斯卡大奖。一场海难中，少年Pi和孟加拉虎Richard Parker得以逃生，在救生艇海上共度两百天，人与虎建立起奇妙关系。

  • Szene aus dem Zeichentrickfilm Das Dschungelbuch: der Tiger Shir Khan bedroht den Jungen Mogli, der einen Knüppel schwingt

    动物凶猛

    Rudyard Kiplings的《森林之子》中的老虎Shir Khan是一只对人又怕又恨的猛兽。在迪士尼1967年版的动画片里，老虎一心想除掉小男孩毛克利，保住自己在丛林里至高无上的地位。

  • Szene aus dem Zeichentrickfilm Tiggers großes Abenteuer: Tigger und das Känguru Klein Ruh

    跳跳虎和维尼熊

    并非所有文学作品里的老虎都与人为敌。与维尼熊一样家喻户晓的卡通形象跳跳虎就是一个热情开朗、充满活力但有些冒失的动物之友。

  • Zwei Zeichentrickfiguren, ein kleiner blonder Junge und ein Tiger, machen unter einem Baum aneineandergeschmiegt ein Nickerchen.

    虚拟好友

    Comicautor Bill Watterson在他的系列童书《卡尔文和霍布斯》（Calvin und Hobbes，写于1985-1995年）里，讲述了小男孩卡尔文和他的好朋友霍布斯冒险故事。霍布斯是只存在于卡尔文的想象中的虚拟人物。

  • Boxszene aus Rocky III mit Sylvester Stalline und Mr. T. Rocky Balboa verpasst Clubber Lang eine Rechte

    老虎之眼

    电影《洛奇》（三）的主题曲“老虎之眼”（Eye Of The Tiger）曾风靡一时，常常被用来给需要耐力坚持的运动员打气加油。

  • Szene aus Der weiße Tiger: ein stehender Mann, dem eine junge Frau ihre Hände auf die Schultern legt, im Hintergrund ein weiterer Mann sitzend auf einem Bett

    白虎

    Arvind Adiga的小说《白虎》(The White Tiger) 2008年获得英国布克文学奖。2021年网飞（Netflix）将其拍成电影。讲述主人公——一个出身贫寒的印度年轻人，通过机智狡猾摆脱困境成为企业家的故事。

  • Ein buddhistischer Mönch gibt einem jungen Tiger aus einer Flasche zu trinken, während ein anderer Tiger an ihm lehnt.

    相濡以沫？

    泰国曼谷的老虎庙曾是一个旅游景点。这里的僧人和老虎朝夕相处。游客付钱后可以抚摸、投喂老虎、跟它们拍照。动物保护人士一直对此耿耿于怀。在2016年的一次搜查中，人们发现寺里的冰箱藏有40只老虎幼崽的尸体。寺庙被勒令关闭。

  • Szene aus der Serie Tiger King: Joe Exotic posiert mit einem Tiger

    养虎为患

    网飞（Netflix）的流量纪录片《养虎为患》（Tiger King）讲述了以豢养老虎等猫科猛兽为痴狂嗜好的几个美国人的故事，包括图中这位拥有私人动物园的Joseph Maldonado-Passage, 和所谓动物保护者Carole Baskin。如果他们都这么热爱老虎，为什么不让它们重返自然呢？


  • Szene aus Life of Pi von Ang Lee: Ein Tiger und ein junger Mann in einem Rettungsboot

    人与虎同舟共济

    《少年派的奇幻漂流》是导演李安根据加拿大作家Yann Martel的同名小说改编的电影，2012年获得四项奥斯卡大奖。一场海难中，少年Pi和孟加拉虎Richard Parker得以逃生，在救生艇海上共度两百天，人与虎建立起奇妙关系。

  • Szene aus dem Zeichentrickfilm Das Dschungelbuch: der Tiger Shir Khan bedroht den Jungen Mogli, der einen Knüppel schwingt

    动物凶猛

    Rudyard Kiplings的《森林之子》中的老虎Shir Khan是一只对人又怕又恨的猛兽。在迪士尼1967年版的动画片里，老虎一心想除掉小男孩毛克利，保住自己在丛林里至高无上的地位。

  • Szene aus dem Zeichentrickfilm Tiggers großes Abenteuer: Tigger und das Känguru Klein Ruh

    跳跳虎和维尼熊

    并非所有文学作品里的老虎都与人为敌。与维尼熊一样家喻户晓的卡通形象跳跳虎就是一个热情开朗、充满活力但有些冒失的动物之友。

  • Zwei Zeichentrickfiguren, ein kleiner blonder Junge und ein Tiger, machen unter einem Baum aneineandergeschmiegt ein Nickerchen.

    虚拟好友

    Comicautor Bill Watterson在他的系列童书《卡尔文和霍布斯》（Calvin und Hobbes，写于1985-1995年）里，讲述了小男孩卡尔文和他的好朋友霍布斯冒险故事。霍布斯是只存在于卡尔文的想象中的虚拟人物。

  • Boxszene aus Rocky III mit Sylvester Stalline und Mr. T. Rocky Balboa verpasst Clubber Lang eine Rechte

    老虎之眼

    电影《洛奇》（三）的主题曲“老虎之眼”（Eye Of The Tiger）曾风靡一时，常常被用来给需要耐力坚持的运动员打气加油。

  • Szene aus Der weiße Tiger: ein stehender Mann, dem eine junge Frau ihre Hände auf die Schultern legt, im Hintergrund ein weiterer Mann sitzend auf einem Bett

    白虎

    Arvind Adiga的小说《白虎》(The White Tiger) 2008年获得英国布克文学奖。2021年网飞（Netflix）将其拍成电影。讲述主人公——一个出身贫寒的印度年轻人，通过机智狡猾摆脱困境成为企业家的故事。

  • Ein buddhistischer Mönch gibt einem jungen Tiger aus einer Flasche zu trinken, während ein anderer Tiger an ihm lehnt.

    相濡以沫？

    泰国曼谷的老虎庙曾是一个旅游景点。这里的僧人和老虎朝夕相处。游客付钱后可以抚摸、投喂老虎、跟它们拍照。动物保护人士一直对此耿耿于怀。在2016年的一次搜查中，人们发现寺里的冰箱藏有40只老虎幼崽的尸体。寺庙被勒令关闭。

  • Szene aus der Serie Tiger King: Joe Exotic posiert mit einem Tiger

    养虎为患

    网飞（Netflix）的流量纪录片《养虎为患》（Tiger King）讲述了以豢养老虎等猫科猛兽为痴狂嗜好的几个美国人的故事，包括图中这位拥有私人动物园的Joseph Maldonado-Passage, 和所谓动物保护者Carole Baskin。如果他们都这么热爱老虎，为什么不让它们重返自然呢？


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