 蘋果日報六高層認串謀勾結外力 部分將作控方證人 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.11.2022

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时政风云

蘋果日報六高層認串謀勾結外力 部分將作控方證人

《蘋果日報》串謀勾結外國勢力案，除黎智英外，其餘高層被告皆認罪，部分人並決定為控方作證。控方列出百多篇新聞報導和評論文章作為證據，並指控報社推出英文版旨在結連外國勢力。

图为“苹果新闻网”在台湾的办公室

在《蘋果日報》串謀勾結外國勢力案中，除黎智英外，其餘高層被告皆認罪，部分人決定為控方作證

（德國之聲中文網）由黎智英創立的《蘋果日報》及母公司壹傳媒，其6名前高層--前壹傳媒行政總裁兼張劍虹、前《蘋果日報》副社長陳沛敏、前總編羅偉光、前執行總編林文宗、前英文版執行總編馮偉光、前社論主筆楊清奇，週二（11月22日）在香港高等法院承認「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」。

各人由被捕至今已還押約一年半，面臨最高刑罰終身監禁。位於商業區的高等法院外圍，有持槍的反恐特勤警員戒備，保安級別明顯高於其他案件，有前《蘋果日報》員工到庭旁聽。

週二的庭審透露，張劍虹將於正式審訊時為控方作供，據悉證人還包括陳沛敏及另一被告。而前壹傳媒營運總裁周達權則獲律政司豁免起訴，將以特赦證人身份指證黎智英。

案中其餘4名被告不認罪，即黎智英及報社的3家關聯公司--蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。審訊將於12月1日開始，預計歷時30天。本案由國安法指定法官杜麗冰、李素蘭、李運騰共同審理，不設陪審團，辯方計劃就此在開審首天申請永久終止聆訊。

逾150篇報導及文章成罪證

控方在庭上讀出案情，指被告的犯案時間橫跨香港國安法生效前後的時段，從2019年4月起直至2021年6月24日，即《蘋果》最後的出版日。黎智英被指是主謀，其餘被告則扮演串謀角色。控方指控他們透過《蘋果》發佈煽動性刊物，挑起對中央和香港政府的仇恨、鼓吹暴力和違法行為、請求外國或境外組織對中港實施制裁等。

控方列舉逾150篇在《蘋果》各平台上刊登的新聞報導、社論及評論文章等作為罪證，指各被告直接參與發佈工作。例如在2019年4月起發佈刊物呼籲市民示威，反修例運動爆發後，持續刊登針對中共、港府、警察等的文章，提倡以「攬炒」和非法方式對抗中央，至2020年新冠疫情期間亦然。除了部分被告以外，涉案文章作者還包括：被控民主派初選案的戴耀廷、民主黨創黨主席李柱銘、資淨傳媒人區家麟等。

值得留意的是，涉案的百多篇文章當中，不少是新聞報導，而非評論文章，控方認為它們透過受訪者的觀點表達立場，而黎智英在社交媒體上轉發報導也成為指控理由之一。即使是法庭新聞，例如黎智英被拒絕保釋時與家人道別、還押期間健康問題的《蘋果》報導，控方也認為是別有目的，以引起公眾對黎智英的支持和同情。

  • Tyccon Jimmy Lai

    香港告别《苹果日报》

    创办人黎智英

    《苹果日报》1995年由富商黎智英创办。少年时从广东偷渡至香港的黎智英曾公开支持89民运，并因此受到大陆官方的制裁。他于1990年创办壹传媒有限公司后，旗下出版《壹周刊》等报刊杂志，之后扩展到电视、网络等媒体，并于2003年创设台湾《苹果日报》。黎智英曾在电视广告中咬着苹果说「每日一苹果，没人骗到我！」

  • Hongkonger «Apple Daily» stellt Betrieb ein

    香港告别《苹果日报》

    颠覆香港报界

    为吸引读者，《苹果日报》采用彩色印刷、新潮排版及口语化大标题，内容上也包罗万有。该报创刊短短几个月内，便彻底颠覆了香港报业的游戏规则。不过该报为了销量不惜哗众取宠，因狗仔队文化丶卖弄色情暴力等，被指过分煽情和娱乐化，并不时陷入道德指责以及司法纠纷。但其调查性报导也得到读者的认可。香港中文大学2019年的传媒公信力调查显示，《苹果日报》在香港收费报纸中排名第三。

  • Hongkong China Zeitungskiosk Zeitungen

    香港告别《苹果日报》

    拒绝被“染红”

    该报立场鲜明，有多个时事评论专栏批评中共高层和港府，并经常报导内地维权人士如刘晓波等状况，同时高调支持香港民主运动，多次在社会运动中表态，甚至呼吁读者上街。1997年香港主权移交後，《南华早报》丶《明报》等多家本地报章相继被中资入主丶收购，《苹果日报》被视为香港唯一未被「染红」的主流媒体。

  • Hongkong Festnahme Medienunternehmer Jimmy Lai

    香港告别《苹果日报》

    国安法紧箍咒

    从2014年的雨伞运动到2019年的返修例运动中，《苹果日报》可谓立场鲜明。2020年8月10日，该报创办人黎智英涉《香港国安法》 被捕，《苹果日报》总部被警方搜查。次日该报头条标题为"苹果一定撑落去"，印量由两星期前的7万多份涨到55万份，市民们排长队购买。

  • Apple Daily Zeitung Next Media Taiwan

    香港告别《苹果日报》

    台湾停刊

    2021年5月15日，发行18年的《台湾苹果日报》宣布停刊。公告称，“《台湾苹果日报》在新闻战场并没有输”，而是“输在香港局势恶化，造成我们无法再长期支撑亏损”，因此 “忍痛割捨纸本”，集中资源发展《苹果新闻网》。同一天，其母公司香港壹传媒创办人黎智英的财产被冻结，香港保安局的依据是“香港国安法”。

  • Weltspiegel 18.06.2021 Hongkong Durchsuchung Apple Daily

    香港告别《苹果日报》

    逮捕高层 冻结资产

    2021年6月17日，警方以涉嫌违反国安法为由第二次搜查《苹果日报》，拘捕5名报社高管。该报被指刊文呼吁外国制裁香港及中国，涉嫌“串谋勾结外国势力危害国家安全”。 当局还冻结《苹果日报》三家关联公司资产共1800万港元，造成报社无法继续运营。

  • Hongkong Zeitung Apple Daily letzte Ausgabe

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    民众排队购买最后一份报

    6月23日，壹传媒宣布，《苹果日报》24日出版最后一期印刷版后，即日停刊，网络版也同时终止运作。最终版的头版标题是“港人雨中痛别，我哋撑苹果”，印刷了创纪录的100万份。香港街头再次出现市民排长队买《苹果》的景象。


控方：蘋果增設英文版為與外力交流

關於「勾結外國勢力」方面，案情指各被告在國安法實施後，仍透過「煽動刊物」要求外國封鎖或與中港政府敵對，舉例《蘋果》於該法實行首天以「惡法生效 兩制蓋棺 泛民 7.1 繼續抗爭」作頭版標題。而在2020年5月國安法推行前夕，黎智英推出《蘋果》英文版「打國際線」，讓國際朋友更了解香港狀況，尤其要吸引以美國讀者為主的海外訂閱，讓他們提供「經濟援助」和「政治保護」，令中共更難施行打壓。

而在同一個月，黎智英開設推特帳戶，控方指他轉發《蘋果》的內容，以及在網上與美、英、日、台等外地政客互動。案情指他隨後在網上推出「與黎智英對談」的直播節目，批評香港國安法，亮相該節目的還有美國前外交官薄瑞光（Raymond BURGHARDT）、以色列前副總理夏蘭斯基（Natan SHARANSKY）、《南華早報》前總編祈福德（Mark Clifford）等。

超過一半涉案文章是有關外國制裁，控方稱英文刊物旨在「與外部勢力交流」，並指出黎智英曾與時任美國國務卿蓬佩奧會面、出席時任美國副總統彭斯的演說活動，證明他「與外部勢力保持聯繫」。

苹果日报最终章：香港敢言媒体的殒落

外聘英國律師爭議未止 律政司上訴終院

不認罪的黎智英聘請了英國御用大律師Tim Owen為他辯護，但是遭到律政司連番上訴反對。律政司在高等法院多次敗訴後，向上訴至終審法院，將於本週五（11月25日）進行聆訊。Tim Owen是英國的王牌律師，曾在香港法院工作，也代表過一名在2014年因攻擊示威運動人士而被定罪的香港警察上訴。

多家港媒在週一（11月21日）引述消息報導，律政司刑事檢控科去信其所有外聘大律師，要求他們簽署聲明承諾維護國安法，不能作出「違反國家安全」的行為。聲明要求他們確保在處理外聘檢控工作時避免利益衝突，在沒有律政司司長批准下，不得泄露案件內容。有媒體指，這是律政司首次要求外聘大律師「表忠」。

《蘋果日報》國安案受到國際矚目，黎智英外聘律師引來親北京人士批評，大律師公會也高調反對。中國全國政協副主席、前香港特首梁振英猛烈抨擊法院裁定容許Tim Owen出庭是「荒謬」，他稱黎智英被控的不是一般罪名，質疑為何香港在中國國家安全問題上要「用國際間的司法標準」。中聯辦控制的《大公報》及《文匯報》亦刊登文章，質疑Tim Owen可能帶來「西方觀點」，造成「偏見和不公」。

香港與英聯邦國家一樣奉行普通法制，長久以來，控辯雙方聘用英國大律師處理重大或複雜案件的情況並不罕見。去年，香港律政司聘請英國大律師佩裡（David Perry）在另一起案件中出任檢控官，起訴黎智英和其他民主派人士。但最終佩裡在英國國內的反對聲浪中退出，當時梁振英對結果表示譴責，港府也稱英國的批判不明智。

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