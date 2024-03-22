蘋果內外夾攻 庫克赴上海救得了中國銷量嗎？

（德國之聲中文網）蘋果全球第二大旗艦店上海靜安門市週四（3月21日）開幕，數百人聚集在店外高舉蘋果產品表示支持。不過過程中卻傳出有民眾怒斥現場排隊人群「崇洋媚外」，引發口角衝突。

據「李老師不是你老師」在Ｘ平台上發出的影片，一名婦人斥責正在排隊進入蘋果旗艦店的民眾「崇洋媚外」。有人質問她：「妳知道蘋果每年為中國帶來多少就業嗎？」她回應：「不需要，我們有自己的華為。」

除此之外，21日晚間蘋果旗艦店開幕現場還發生黃牛搶佔限量紀念品事件，有網友指控「超大量中老年人為了賺黃牛給的一百多塊，早早來現場排隊」，導致真正體驗的人無法入場，隨後警方便以活動結束為由驅散人群。

從網友公開的畫面中，還有現場民眾用iPad高舉「白紙」（全白畫面），被解讀為對於蘋果放任黃牛搶佔紀念品一事表達不滿。

庫克：沒有比中國更重要的地方

蘋果執行長庫克20日也在微博上發文表示自己已抵達中國，並在一場分享會上與供應鏈廠商比亞迪董事長王傳福、藍思科技董事長周群飛、長盈精密總經理陳小碩交流。

值得注意的是，受到美中博弈及地緣政治的影響，不少企業都逐步將供應鏈移出中國分散風險，蘋果也不例外。但庫克20日接受中國媒體訪問時卻表示，對於蘋果的供應鏈來說，「沒有比中國更為重要的地方」。

上週，蘋果公司宣布擴大位於上海的應用研發中心，支援旗下所有產品線，今年還計劃於深圳開設全新實驗室。

庫克近2年多次到訪中國，雖然利用個人魅力帶起短暫討論風潮，但iPhone在中國的銷量持續低迷。市場研究公司Counterpoint調查數據顯示，2024年首6週的iPhone中國銷量，對比2023年同期跌幅達24%，在當地的智慧型手機市佔率萎縮至15.7％，大幅落後中國電信巨頭華為，市佔也跌出前三名。

在美國制裁之下，華為取得先進半導體設備和晶片的管道大幅受限。然而，華為在智慧型手機市場沉寂3年之後，去年卻「重出江湖」，發布旗艦手機Mate 60 Pro，引發各界猜測華為是否已達成大規模技術突破。

不過，在21日的美國眾院聽證會上，美國商務部官員艾斯特維茲（Alan Estevez）表示，中芯國際（SMIC）替遭美國制裁的華為生產先進晶片，恐怕違反了美國出口法規，而美國政府將展開評估。

蘋果面臨反壟斷調查

與此同時，美國司法部21日以「壟斷智慧型手機市場」為由，向蘋果提出訴訟。司法部長加蘭（Merrick Garland）表示，「蘋果在智慧型手機市場保持壟斷地位，不僅是因為在競爭中維持領先，也違反了聯邦反壟斷法。」

他指控蘋果採用「排他性、反競爭行為」的策略，損害消費者及應用程式開發者的利益，其中包含在合約上施加限制及費用，限制開發者可提供給iPhone用戶提供的特性和功能。另外，蘋果也選擇性地限制第三方應用程式與iPhone作業系統之間的訪問，藉此降低非蘋果應用程式和配件的功能。

訴訟消息公布後，蘋果股價大跌逾3％，蘋果則發布聲明回應稱，該訴訟威脅到公司的立身之本，並警告訴訟將開啟一個危險的先例，讓政府可以用高壓的手段管控設計人員的技術。

另外，路透社也引述消息人士說法稱，歐盟委員會即將在未來幾天對蘋果、Meta及Google母公司展開《數位市場法案》調查，若被官方定調違規，恐怕得賠上全球年營業額10％。

（綜合報導）

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