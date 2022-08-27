蘇聯末任領導人戈爾巴喬夫因病去世

（德國之聲中文網）以不流血方式終結冷戰，但仍未能阻止蘇聯瓦解的前蘇聯領袖戈爾巴喬夫（Mikhail Gorbachev）於當地時間週二（8月30日）病逝，享耆壽91歲，各國領袖、國際組織紛紛致上哀悼之意。

根據莫斯科中央臨床醫院，戈爾巴喬夫週二（30日）晚間在經歷了「長期嚴重的疾病」後去世，但沒有提供其他細節。

克里姆林宮發言人說，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）對戈爾巴喬夫的去世表示「深切哀悼」，並預計在31日上午發佈唁電。

俄國官方通訊社塔斯社報導，戈爾巴喬夫將被安葬在莫斯科墓園，與他1999年去世的妻子為鄰。

世界領袖表示哀悼

聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）說，戈爾巴喬夫是「改變歷史進程的獨一無二的政治家」。古特雷斯說，這位前蘇聯領導人為和平結束冷戰所做的工作，比任何其他個人都多。

美國總統拜登（Joe Biden）稱讚戈爾巴喬夫是一位「罕見的領導人」，他使世界更加安全。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）也讚許戈爾巴喬夫是一位「值得信賴和尊重」的領導人，幫助推倒了鐵幕。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）說，「他對歐洲和平的承諾改變了我們的共同歷史。」

英國首相約翰遜（Boris Johnson）則說，他欽佩戈爾巴喬夫在冷戰即將結束時的「勇氣和誠信」。約翰遜補充說道：「在普京侵略烏克蘭之際，他開放蘇聯社會的執著精神是我們所有人學習的榜樣。」

曾訪華會見鄧小平

1989年5月，正值天安門學潮之際，戈爾巴喬夫與時任中共中央軍委主席的鄧小平舉行了歷史性會晤。這是中蘇關係在1950年代墮入冰點、其後兩國關係和緩後，首次有蘇聯最高領導人訪華。除了鄧小平，戈爾巴喬夫也與時任中共總書記趙紫陽見面。

當時戈爾巴喬夫接受中國官媒《環球時報》訪問時說道：「蘇中兩國領導人的會見是一次罕見的事件，在我們和鄧小平等中國領導人的共同努力下，實現了兩國關係正常化。」

戈爾巴喬夫當時對記者說，對中國、對世界來說，鄧小平是20世紀的一位偉人，也是一位世界級的政治家——文革後，鄧小平把中國帶入了正確的發展軌道，讓人們創造性地工作，極大地提高了人民的生活水平。

戈爾巴喬夫曾在在1989年5月訪問北京時，正值中國民主運動爆發時期。

永久的遺產

從1985年到1991年蘇聯解體，戈爾巴喬夫對該國經濟和政治政策進行大規模改革。

戈爾巴喬夫的開放政策允許對共產黨和國家進行過去無法想像的批評，但也使蘇聯各加盟共和國——首先是波羅的海國家拉脫維亞、立陶宛和愛沙尼亞，然後是其他地區——要求獨立的呼聲更加高漲。

作為最後一位蘇聯領導人，戈爾巴喬夫結束了與美國的軍備競賽，並與時任美國總統雷根（Ronald Reagan）簽署了《中程導彈條約》削減核武數量。同時，他與西方建立了夥伴關係，掀開了自二戰以來分裂歐洲的「鐵幕」。

這位蘇聯政治家見證了西德和東德的統一，至今仍然被部分的人親切地稱為「戈爾比」（Gorbi）。

1990年，戈爾巴喬夫因爲「在東西方關係的根本變化中發揮的領導作用」獲得諾貝爾和平獎。

但戈巴契夫擔任總書記期間曾任禮賓司司長的舍甫琴科（Vladimir Shevchenko）也曾表示，「戈巴契夫的時代，是改革的時代、希望的時代、進入無核彈世界的時代，但有一項誤判：我們不夠瞭解我們的國家」。

戈尔巴乔夫——德国人的最爱 故地重游 见证历史 并不是每位政客都有这种荣幸，能够在一场和平革命25年后访问曾经的历史舞台，亲眼见证历史的发展。然而他可以——2014年11月9日，戈尔巴乔夫站在了柏林勃兰登堡门前。

戈尔巴乔夫——德国人的最爱 比科尔更受欢迎 这是1989年6月13日：戈尔巴乔夫在当时的德国首都波恩。当时柏林墙仍矗立在那里，两德统一似乎遥遥无期。尽管如此，在德国，人们将这位时任苏联国家元首看作和平统帅。他的受欢迎程度明显高于时任德国总理科尔——而且是在科尔所在的基民盟（CDU）选民中。

戈尔巴乔夫——德国人的最爱 莱比锡示威的精神领袖 作为“Perestroika”、“Glasnost”（“改革”和“开放”）的政治运动之父，戈尔巴乔夫也鼓舞了“莱比锡周一示威”的人们。他的新政治理论对于当时的德国统一社会党(SED)而言太危险了，以至于东德秘密警察禁止那些刊登有关戈尔巴乔夫文章的苏联杂志出版流通。

戈尔巴乔夫——德国人的最爱 “毛衣外交” 1990年6月15日，科尔和戈尔巴乔夫身着便装，在露天就德国统一的形式进行磋商。最后一切都明朗了：莫斯科不再反对一个统一的德国。

戈尔巴乔夫——德国人的最爱 卸任后仍是政治明星 戈尔巴乔夫这时已经不是苏联元首了，然而他和太太赖莎仍然占据着德国民众的心。这时他们俩1992年3月在慕尼黑的一家啤酒屋的照片。

戈尔巴乔夫——德国人的最爱 给Gorbie写信 成千上万的人给戈尔巴乔夫写信，仿佛他是自己的一名好友。“比起其他僵化如同木乃伊的苏联高官，（戈尔巴乔夫）显得真实、生动的多”，吕内堡的米歇尔这样写道。这是戈尔巴乔夫1994年9月在魏玛歌德故居的照片。

戈尔巴乔夫——德国人的最爱 摇滚明星与政治明星相遇 这是两个有故事的人：在柏林墙倒塌10周年的纪念活动上，德国摇滚教父林悟道（Udo Lindenberg）与戈尔巴乔夫见面——这时两人都已经与自己的黄金年华挥别。然而戈尔巴乔夫在德国仍然非常受欢迎。

戈尔巴乔夫——德国人的最爱 时尚秀场的特别嘉宾 戈尔巴乔夫总共登上美国《时代》杂志封面15次，对此卡尔·拉格菲尔德（Karl Lagerfeld）只能望洋兴叹。不过，这位前苏共总书记还是很高兴2003年在汉堡给这位国际时尚大师颁奖。

戈尔巴乔夫——德国人的最爱 与摇滚明星肩并肩 50年的滚石历史和这位前莫斯科强人有哪些共同之处？几乎没有！然而在2004年4月17日的摇滚周年盛典活动上，戈尔巴乔夫成为了座上贵宾。即使他和世界名流肩并肩，也完全不显得尴尬或者媚俗。 作者: Iveta Ondruskova



儘管在西方被奉為偶像，但許多俄羅斯人從未原諒戈爾巴喬夫因其改革而引發的動蕩，認為該國隨後生活水平暴跌，是為民主付出的高昂代價。

對於推動改革迎來慘淡的結果，戈爾巴喬夫曾在回憶錄提到，「國家的危機會持續一段時間，可能會引發更大的動盪，但俄羅斯已經選擇自由之路，這是不可逆轉的。沒有人可以再讓它回到極權主義」。

對此，俄羅斯自由派經濟學家格林伯格（Ruslan Grinberg）今年6月30日前往醫院探望戈爾巴喬夫後，曾向俄羅斯國防部轄下的紅星電視台（Zvezda）說：「他給了我們所有的自由——但我們不知道該如何對待它。」

（綜合報導）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。