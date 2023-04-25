蘇丹交戰雙方同意再停火3日 專家不樂觀

（德國之聲中文網）繼美方上週宣布蘇丹衝突雙方願停火72小時之後，蘇丹內亂衝突雙方（4月30日）同意將臨時休戰（原於當地時間午夜到期）協議再延長3日。這是繼雙方違反多個停戰協議之後，所達成的最新共識。

這場內亂源自蘇丹武裝部隊（SAF）和快速支援部隊（RSF）之間的衝突。 SAF表示，由於「美國和沙特的調解」，休戰時間延長。

RSF稍早則稱，基於人道主義，他們已經同意將休戰再延長3日。 「為了響應國際、地區和當地的呼籲，我們宣布將人道主義休戰延長72小時，從今晚午夜開始，」RSF發表推文道，並稱其部隊已批准停火，「以便開放人道救援通道、加速使公民和居民能移動到安全區域。」

然而，此次延長停火協議的效力仍有待觀察。因為雙方上週四（27日）即已宣布停火72小時，但周末（29至30日）衝突仍持續發生，且兩方人馬互相指責違約。

聯合國向蘇丹派遣特使

蘇丹衛生部報告說，迄今已有500多人在戰鬥中死亡。負責監測暴力事件傷亡情況的蘇丹醫生聯合會則說，有425名平民被殺，2091人受傷。目前戰爭已進入第三週。

由於衝突迅速展開，在衝突雙方同意延長停火後，聯合國30日宣布已「立即」派遣了該組織最高人道主義特使前往蘇丹。

「這個衝突發展的規模和速度在蘇丹是史無前例的。」聯合國秘書長發言人杜賈里奇（Stephane Dujarric）在一份聲明中說：「我們對蘇丹所有人民和其他週邊地區受到的直接和長期影響極為關注。」

《金融時報》4月30日報導，聯合國副秘書長穆罕默德（Amina Mohammed）表示，蘇丹內戰在週末的停火協議崩潰後重新爆發，平民面對的處境有可能「比烏克蘭更糟糕」。

專家：首要任務是運送援助

一位研究和分析人士告訴DW，即使衝突仍在持續，國際社會也應該專注於向蘇丹提供人道主義援助。

美國裂谷研究所（Rift Valley Institute）研究員里夫斯（Eric Reeves）說：「我們需要關注的是，如何將人道主義救援送入一個現在被內戰所困擾的國家。」他表示，目前看到「很少人道援助進入（蘇丹）的跡象」。

里夫斯補充，位於蘇丹西部的達爾富爾（Darfur）地區，已經有居民出現嚴重的營養不良，且在部分地區「兒童正在餓死」。

里夫斯批判道，國際社會「在面對現實這一塊做得很糟糕」。在談到衝突雙方時，他說：「你不可能在一個國家有兩個將軍、兩支軍隊而不發生衝突，特別是當高層的人如此雄心勃勃時。」

導致衝突的兩方，分別是蘇丹的實際領導人、陸軍總司令布爾漢（Abdel-Fattah al-Burhan），以及他的前副手達加洛（ Mohammed Hamdan Dagalo），又稱赫梅蒂（Hemeti）。後者領導RSF。

蘇丹內亂導致難民潮

蘇丹內亂恐導致人道主義危機

聯合國世界糧食計劃署（WFP）週日（30日）表示，蘇丹持續的暴力事件可能使整個東非陷入人道主義危機。自4月15日起，此戰亂已惡化了原先就已經相當嚴重的糧食短缺情況。

WFP駐德辦事處主任弗里克（Martin Frick）告訴德新社記者：「即使在戰鬥爆發之前，該國三分之一的人口也在挨餓，現在一切都很短缺，食品價格飛漲。」

與此同時，鄰國乍得和南蘇丹也出現了類似的價格上漲情形，且自蘇丹爆發內戰以來，這兩個國家都陸續接收了成千上萬的難民。

弗里克說：「在南蘇丹，由於氣候危機，一些地區面臨水災，另一些地區面臨乾旱，糧食價格在很短的時間內上漲了28%。」他表示，若不重啟援助，在蘇丹尋求庇護的孕婦和營養不良兒童，可能會陷入更糟的困境。

首批紅十字會援助抵達蘇丹

4月30日，首架載運人道援助物資的紅十字會飛機在蘇丹著陸。紅十字國際委員會（ICRC）表示：「這8公噸的人道援助貨物，包括了用於支援蘇丹醫院和蘇丹紅新月會（Sudan Red Crescent Society）志工的手術材料。」

紅十字國際委員會非洲地區主任優素福（Patrick Youssef）說，這些物資將「足以穩定1500名病人的病情」。

優素福也表示，該組織希望得到安全上的保障，以便持續向戰亂最嚴重的地區——蘇丹首都喀土穆以及達爾富爾地區運送援助。他說，目前援助只被允許送至達爾富爾，而尚未有可以被送到喀土穆。

據世界衛生組織稱，由於醫療及衛生建設在內亂中遭到砲擊，目前喀土穆只有16%的醫院仍在運作。而激烈的戰事已影響到蘇丹全國18個州中的12個，包括達爾富爾地區。

（綜合報導）

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