藏裔警官“中国间谍案” 法官批准检方撤诉

（德国之声中文网）针对一名纽约警官为中国从事间谍活动的指控，周四被正式取消。检察机构宣布，由于发现了新的证据，因此叫停诉讼是合理的。

就此，前纽约警官昂旺（Baimadajie Angwang）历时两年的痛苦经历就此终于告一段落。昂旺出生在西藏，后加入美国籍。因间谍指控，他被关押了六个月，后取保候审。他被控为中国驻纽约领事馆搜集流亡藏人的信息。

在纽约布鲁克林的联邦法庭上，被撤销控罪的昂旺向家人和支持者表示感谢，这些支持者包括纽约警局的同事以及他曾服役过的美国海军陆战队官兵。检察官发表简短声明宣布，为了彰显正义，将撤销相关指控。

检察官哈根斯（ Matthew Hagans）向法官表示："撤诉决定是在获得新证据和新信息之后做出的。"但他同时强调，部分信息过于敏感，不便在公开审理中透露。

美国司法部过去几年曾发起一系列打击所谓中国间谍活动的诉讼，其中大多数案件涉及学术界，昂旺的案件较为特殊。

纽约警官被控为中国进行监视活动布鲁克林检察机构此前对昂旺提出指控称，昂旺从2018年开始向中国方面提供海外藏人流亡团体的信息。这项指控部分基于被截获的昂旺同中国领事官员的通话记录。通话中，昂旺称一位中国官员为"大哥"和"老板"。

对中国来说，西藏以及海外藏人群体是一个敏感议题。

法庭档案显示，昂旺的律师表示，昂旺同中国领事馆官员的所有通话都是出于获取中国签证，以便返回家乡探望亲人的目的。昂旺17岁时以文化交流名义进入美国，签证逾期后提出避难申请，理由是基于其藏人身份等原因，他有可能遭到中国当局的逮捕和关押。

律师提交的文件显示，避难申请获批后，昂旺加入美国海军陆战队，并曾在阿富汗服役。退役后加入纽约警察局，并曾于2018年在其服务的辖区内被评为"月度最佳警官"。受控罪影响，昂旺已被纽约警察局停职，他的代理律师表示，将努力让昂旺尽快复职。

对中国政府来说，西藏以及海外藏人团体一直是敏感话题。中国宣称，从十三世纪开始，西藏就是中国领土的一部分。但很多藏人认为，在大部分历史时期内，西藏都拥有独立地位。1951年，中国共产党进驻西藏后，开始剥夺这里的自然资源，并打压西藏的传统文化。

（美联社）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。